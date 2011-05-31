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Metin Duyar

-@t24.com.tr

31 Mayıs 2011

Japonya’nın kredi notu izlemede

Borç sorunu endişelerine karşı şirket karlarının desteği devam ediyor.


Borç sorunu endişelerine karşı şirket karlarının desteği devam ediyor.
Yunanistan’a sağlanacak ek kaynak karşısında yeni program hazırlıkları ve şirket karlarının desteğiyle haftaya temkinli bir iyimser başlangıç yapıldı. Ancak, gerek ABD ve İngiltere piyasalarının tatil olması, gerekse de Avrupa bölgesinde önemli bir veri açıklamasının bulunmaması nedeniyle haftanın ilk günü daha sakin  geçirildi.
Yunanistan’a sağlanacak ek yardım karşılığında yapılması gerekenler konusunda siyasi uzlaşmanın gerçekleşmemesi borç riski karşısında rahatlamaya izin vermiyor.
Muhalefetin özellikle vergi artışına karşı çıktığı görülüyor. Yükümlülükler konusunda siyasi uzlaşma, hafta sonuna kadar yayımlanması beklenen AB-IMF raporunun da daha fazla zaman kaybedilmeden sonuçlanmasını sağlayacak.
AB’den gelen son haberler, Yunanistan için borçların yeniden düzenlenmesi yerine, direk olarak ülkeye yeni bir kurtarma paketinin çıkarılması üzerine çalışıldığı yönünde. Şimdiye kadar daha zorlayıcı bir yaklaşımı olan Almanya’nın ise daha ılımlı bir tutum edindiği gözleniyor.
Euro-dolar paritesi, Yunanistan’ın borcunda kısa vadeli çözüm beklentisiyle 1,44’e doğru yükseliş eğilimini sürdürüyor.
Küresel ekonomiden alınan zayıf sinyallere karşın emtiaların gücünü koruduğu görülüyor.
Bu çerçevede, ham petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyretmeye devam ediyor. Altın fiyatları da, büyüme hızının düşük faiz ortamının sürmesine bir tehdit oluşturmaması nedeniyle, yukarı trendini koruyarak 1.540 doların hafif altında seyrediyor.

Japonya’da üretim artışı; kredi notu negatif izlemede
Japonya’da sanayi üretiminin Nisan’da beklentilerin altında olsa da % 1 artması, konut başlangıçlarının da azalış beklentilerine karşın yükseliş göstermesi ekonomik görünüm endişelerini yatıştırıcı yönde oldu. Ancak, işsizlik oranının yükseldiği gözlendi. Kredi kuruluşu Moody’s’ten de ülkenin kredi notunun izlemeye alındığı açıklaması geldi.
Ancak, AB’nin borç krizine yönelik daha fazla destek olabileceği beklentisiyle Yen’in değer kaybetmesinin ihracat tarafında olumlu bir görünüm yaratmasıyla hisse senedi piyasasında iyimser bir tutum hakim.
Yunanistan’ın borç sorununun çözümüne ilişkin iyimser beklentiler ve Asya borsalarının desteğiyle olumlu bir başlangıç yansıtan dış piyasalar, Avrupa’da enflasyon ve işsizlik, ABD’de ise tüketici güveni ve ekonomik aktiviteden son sinyalleri bekleyecek.
Avrupa’da enflasyon oranının % 2,8, işsizlik oranının ise % 9,9 seviyelerinde kalması bekleniyor.
ABD’de ise güven ortamından alınan sinyallerin aşağı yönlü riskleri artırıp artırmayacağı takip edilecek.

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