İthalat yavaşlamıyor



Ocak dış ticaret rakamları, ithalattaki yavaşlamanın arzu edilenden daha yavaş bir hızla gerçekleştiğini gösteriyor.

Geçen aralık ayında 20,5 milyar dolarlık rekor düzeye ulaşan aylık ithalat rakamı, bu yılın ocak ayında 16,9 milyar dolara geriledi.

Beklentimiz 16 milyar dolara gerilemesi yönündeydi.

Ancak, ortalama piyasa beklentisi 14,6 milyar dolar ile daha belirgin bir yavaşlama öngörüyordu.

Ayrıca, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlara bakıldığında, ithalatın hala artmaya devam ettiğini görüyoruz.

İthalatın detaylı yıllık değişim oranları, ara malı ve yatırıma yönelik ithalatın güçlü konumunu korurken; tüketim eğiliminin de hız kazandığına işaret ediyor.

Yani ocak sonu itibariyle, kredi gelişimine benzer bir şekilde, ithalat rakamlarında da Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerin işe yaradığına yönelik ciddi bir sinyal yok.

Diğer taraftan, son önlemlerin etkisi şubat ayının ikinci yarısı itibariyle ortaya çıkmaya başlayacak.

Merkez Bankası’nın mart sonuna kadar “bekle-gör” döneminde kalacağını da düşündüğümüzde, dış ticaret rakamlarının kur ve hisse senedi tarafındaki ilk olumsuz etkisinin yavaşlaması kaçınılmaz gözüküyor.



