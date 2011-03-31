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Metin Duyar

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31 Mart 2011

İstihdam piyasasında iyileşme

Uluslararası piyasalarda bankacılık sistemi ve parasal sıkılaşmaya yönelik endişeler devam ediyor.


Uluslararası piyasalarda bankacılık sistemi ve parasal sıkılaşmaya yönelik endişeler devam ediyor.
Çin bankacılık otoritesinin krediler ve emlak balonu ile ilgili risk uyarısı, İtalyan bankaları öncülüğünde Avrupa bankalarına yönelik endişeler, Fed’in parasal sıkılaşmada erken davranma riski, ABD ekonomisinde maliye politikası hedefleri ile ilgili endişeler, S&P’nin Yunanistan’a iki kademe ve Portekiz’e bir kademe not indirim kararları gibi olumsuz gelişmeler, kritik ABD istihdam verisi ve İrlanda’nın stres testi sonuçları piyasaları tedirgin ediyor.  
Fed’in oy hakkı olmamasına karşın etkili ismi Bullard, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Japonya, ABD’nin mali durumu, Avrupa’da borç krizi gibi bir dizi risk unsuruna karşın, para politikasında normalleşme için tüm bu risk unsurlarının çözümlenmesinin beklenemeyeceğini söyledi. Böylece, son günlerde daha fazla tartışılan çıkış stratejisinde erken davranma olasılığını destekler bir görüntü vermiş oldu.
Ancak, konut ve istihdam sektörlerinden hala tam destekleyici sinyaller gelmemesi nedeniyle, bu yöndeki beklentilerin yön değiştirdiği izlenebilir. 
Nitekim, konut fiyatları Ocak ayında da düşüş yönünde kalırken; tüketici güveninde Mart ayında beklenenden daha belirgin bir yavaşlama kaydedildi. 
Para politikasına ilişkin genel beklenti hala, Haziran sonundan önce tahvil alımının sonlandırılmayacağı yönünde.
Ham petrol fiyatları, Libya’da muhalif güçlerin alanlarını genişletmesiyle barış sürecine yaklaşıldığı, dolayısıyla petrol üretiminin tekrar artabileceği beklentisiyle  gerilese de bu gerileyişi çok ciddiye almamak gerekiyor.
Gevşek para politikasından erken çıkma senaryoları ve Ortadoğu’da azalan politik tansiyon karşısında, altın fiyatları 1.420 dolar/ons altınına inse de burada fazla tutunamadı. Görüntü o ki  1420 – 1420 dolar/ons arasında gidip gelecek bu aralar.


Kritik istihdam verisi

ABD’de Cuma günü açıklanacak kritik istihdam verisi öncesinde, dün açıklanan ADP tarım dışı özel sektör istihdamı, geçen ayın hafif altında. Beklentinin çok altında olmayan bir rakam piyasalara destek verecek gözüküyor.  
Avrupa tarafında ise, hizmet ve sanayi endeksleri, ve güven endeksi açıklanacak. Tahminler geçen aya benzer bir tablonun oluşması yönünde.
Japonya’da deprem öncesi durumu yansıtan Şubat üretimindeki artış temkinli bir iyimserlikle karşılanabilir.

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