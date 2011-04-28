İmalat sanayi kapasite kullanım güçleniyor



İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan ayında da güçlü seyrediyor. Mart’ta % 73,2 seviyesinde olan kapasite kullanımı Nisan’da % 74,9’a çıktı.

Bu yükselişte mevsimsel unsurlar etkili olmakla birlikte, bu etkiler giderildiğinde hala % 75,9 gibi yüksek bir kapasite kullanımı dikkat çekiyor. Bir önceki ay ise % 76,3 düzeyindeydi.

İktisadi yönelim anketinin ayrıntılarına baktığımızda da, reel kesim güven endeksi % 116,7 ile son bir yılın en yüksek düzeyinde. 3 aylık hareketli ortalamalar da, son 10 ayın en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Gelecek dönemle ilgili üretim, yatırım ve sipariş projeksiyonlarına bakıldığında da, canlılığın devam etmesinin beklendiği görülüyor.

Yani, büyüme ivmesinde ikinci çeyrek başı itibariyle ciddi bir yavaşlama hala yok.

Para politikasında alınan önlemlerin iç talep üzerinde beklenen yavaşlatıcı etkisi halen gözlenmiyor.

İkinci çeyreğin kalan aylarında da arzu edilen etkinliğin gözlenmemesi durumunda yeni önlemlerin geleceği anlaşılıyor.

Merkez Bankası yeni başkanı Erdem Başçı’nın, ilk sunumu olarak Bakanlar Kurulu’na yaptığı prezantasyonda, ekonomide henüz aşırı ısınma olmadığını söylese de; özel sektörün kontrollü ve sağlıklı borçlanması gerekliliğine yaptığı vurgu, bu konudaki kararlılığın devam edeceğini gösteriyor.



