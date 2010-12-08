Piyasaların karışıklığı altın destekliyor



Gümüş kazandırıyor



Moody’s Macaristan’ın kredi notunu iki kademe birden indirdi. Bununla da kalmadı, görünümünü de olumsuz da bırakarak yeni not indirim olasılığını da hazır da tutmuş oldu. Sebep; orta vadeli mali disiplin politikası ile ilgili endişeler ve dış kırılganlıklar. Macar hükümetinin bu olumsuz algılamadan kurtulması için, mali istikrarını tekrar sağlayacak adımlar atması gerekiyor acilen. Aksi durumda olacakları engelleme şansı olmayacak Macar hükümetinin.AB maliye bakanları toplantısında, finansal istikrar fonu ve Avrupa Merkez Bankası’nın tahvil alım miktarını artırılması yönünde farklı görüşle oluşmuş durumda. Fonun artırılması konusunda şimdilik uzlaşma da gözükmüyor. Avrupa Merkez Bankası’nın haftalık verilerine göre, tahvil alım miktarının geçen hafta önemli oranda artırdığı gözleniyor.Euro Bölgesi maliye bakanları dün zor durumdaki üyeler için oluşturduğu 750 milyar Euro’luk (yaklaşık 1 milyar dolar) kurtarma fonunun yeterli olamayacağı hesaplanıyor. Ayrılan rakam, İspanya ve İtalya’nın da sıkıntıya düşmesi halinde yeterli bir miktar değil. İtalya ve İspanya ekonomileri büyük ekonomiler ve ayrılacak rakamın bu büyüklüğü toparlaması zor.Piyasalarda ki farklı yöndeki etkiler, Euro-dolar paritesindeki yön bulma çabasını haliyle zorlaştırıyor. Macaristan’ın not indirimi, AB istikrar fonunun artırılması ile ilgili farklı eğilimler, paritede aşağı yönlü baskıları tetikliyor. Fed’in niceliksel gevşeme miktarını artırma konusunda verdiği sinyaller, risk iştahını canlı tutma çabaları, yukarı düzeltme hareketlerini de beraberinde getirmiş oluyor.Obama hükümeti ve Cumhuriyetçiler, Bush sonrası dönemde uygulanan vergi indirimlerinin tüm kesimler için iki yıl daha geçerli olacağı konusunda anlaşmaya vardılar. Bu karar büyüme endişelerini yatıştırmaya yarayacaktır mutlaka.Ham petrol fiyatları ise, karışık sinyallere karşın olumlu yönü ağır basan ekonomik verilerle yukarı trendini devam ettirmekte. Petrol fiyatlarının seyrini güçlü bir şekilde etkileyecek herhangi bir beklentide yok açıkçası piyasalarda.Para politikalarının artan desteği, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.ABD yetkililerinin parasal gevşemeyi daha fazla uzatabileceğine dair spekülasyon ve Euro bölgesi borcuna dair endişeler, altına talebi tetikliyor. Bunda, büyük fonların risk algısı önemli bir etken.ABD Doları’ndaki güçlenme dolar cinsinden altın fiyatlarını sınırlasa da, Sterlin cinsinden altın, rekor seviyelere yükselmiş durumda. Japon yeni cinsinden ise, 1983 yılı başından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmış durumda.Fed başkanının açıklanan 600 milyar $’lık alım programının ötesinde bono alımı yapılabileceğini açıklamasından sonra döviz piyasalarının stabilitesine dair yeni endişeler de ortaya çıkmış durumda. Fed’in kantitatif gevşeme politikasını sürdürmesi durumunda bunun doları daha fazla zayıflatacağı kesin. Bu ise, kağıt para birimlerine alternatif olarak, altın talebi yine tetikleyecektir.Pazartesi günü ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratları rekor seviyeye ulaşırken, gümüş de 1980 yılından sonra ilk kez 30 $/ons’un üzerine çıkmış oldu. ABD yetkililerinin parasal rahatlamayı uzatacağı ve Euro bölgesi borcuna dair uzun süren endişeler bu yükselişte önemli etkenler.NYMEX Borsası’nın COMEX Bölümü’nde işlem gören Şubat vadeli altın kontratı Cuma gününe göre 9.90 $’lık artışla 1,416.10 $/ons’tan kapanırken 1,429.40 $/ons ile rekor seviyeyi görmüş olsa da, işlem hacmi oldukça zayıf kaldı.COMEX Borsası’nda 140,000 kontrat olarak gerçekleşen vadeli altın işlemleri hacmi 30 günlük ortalamasının % 40 altında kaldı ama bunda asıl sebep, bir çok aracı kurum ve fonun, yıl sonu öncesinde hesaplarını kapatmış olması.Gümüş piyasası aşırı bir şekilde talep görüyor. Anlaşılan o ki fonlar açık bir şekilde piyasanın altında fiyatlara destek veriyor. Gümüş fiyatlarının güçlü seyri aşağıda da görüldüğü gibi yatırımcılara epey para kazandırmış oldu. fiyatlar yaklaşık 4 aydır yükselişini sürdürüyor.