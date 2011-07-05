

İhracatta sınırlı artış devam ediyor. Aylık ihracat % 3,8’lik sınırlı artışla 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşti, yıllık artış da % 25,2 düzeyinde kaldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Haziran verileri, dış taleple ilgili sıkıntıların devam ettiğine işaret ediyor.

Diğer yandan, CNBC-E’nin endekslerine göre, tüketici güveninde Haziran’da % 2’lik bir düşüş yaşanırken, tüketim eğiliminde % 11,3’lük gerileme dikkat çekti. Özellikle tüketim eğilimindeki düşüş, öne alınan talebin yerini yavaşlayan bir tüketime bırakabileceğinin sinyalini veriyor.

İstanbul Ticaret Odası’nın Haziran verileri % 0,66’lık düşüşe işaret etti. Düşüşün en önemli kısmı da, taze sebze ve meyve fiyatlarındaki % 11’lik düşüşten kaynaklandı.

Son iki yılın Haziran gelişimine baktığımızda, taze sebze ve meyve fiyatlarında İstanbul’da gözlenen keskin düşüş hareketlerinin ülke çapındaki fiyatlara yansımadığı gözleniyor. Daha önceki dönemde ise farklı bir gelişim söz konusu. Ayrıca, Mayıs ayında ülke bazında gözlenen ciddi yükselişin sinyali önceden açıklanan İstanbul fiyatlarında yoktu.



Gıda fiyatların​da artan volatilite



Mayıs ayında aylık enflasyon oranında ani sıçramaya neden olan işlenmemiş gıda fiyatları, Haziran ayında da beklentilerin ötesinde bir düşüş sağladı. Tüketici fiyatları aylık olarak % 1,43 düşerken, yıllık enflasyon oranını da yaklaşık bir puanlık gerilemeyle % 6,2’ye çekti. Böylece, Merkez Bankası’nın yılsonu öngörüsü olan % 6,9 ile daha uyumlu bir enflasyon tablosu ortaya çıkmış oldu.

Ancak, gıda fiyatlarında artan volatilite tam bir rahatlamaya izin vermeyecek gözüküyor.

Özellikle, Ramazan ayı öncesi gıda fiyatlarında beklenen artışlar ve düşük baz etkisi, yıllık enflasyonu yine % 7 seviyesine çıkarabilir.

Çekirdek enflasyon göstergelerindeki artışların devam etmesi de, diğer yakından takip edilmesi gereken bir unsur. “I” göstergesindeki yıllık oran % 5,3’e ulaşmış durumda. Her ne kadar orta vadeli öngörüler açısından ılımlı bir görünüm yaratsa da, geçen Ekim sonunda % 2,5 seviyesinde olduğu düşünülecek olursa yükselişin nasıl bir seyir izleyeceği önemli.

Diğer taraftan, hizmet enflasyonu ve kur etkisi ile ilgili ciddi bir baskının gözlenmemesi, fiyat istikrarı açısından para politikasını destekleyici bir tablo sunuyor.

Finansal istikrar hedefiyle ilgili olarak hala endişelerin sürdüğü para politikasında, faiz artırımı yönündeki baskıların yatışması açısından manşet enflasyonundan yansıyan tablo şimdilik destekleyici görünüyor.

Geçen ay işlenmemiş gıda fiyatlarında % 13’ü aştığını düşündüğümüz aylık düşüşten sonra, yıl sonu tahminimizi % 7,6’dan % 7,2’ye ılımlı bir şekilde çekiyoruz.



