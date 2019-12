Finans piyasalarına Çin etkisi

Çin’in 4-5 milyar Euro tutarında Portekiz bonosu almaya hazır olduğunu açıklaması, gelecek yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 15 milyar Euro’luk geri ödemesi bulunan Portekiz’i haliyle sakinleştirmiş oldu. Ancak Euro bölgesinde başta Yunanistan olmak üzere yeni not indirimi olasılığından bahsedilmesi, borç sorunu ile ilgili tam bir rahatlamanın oluşmasına engel oldu piyasalarda.

Bildiğiniz gibi, AB'nin en borçlu 7 ülkesi olan İrlanda, Hollanda, Belçika, Portekiz, Avusturya, Fransa, ve Yunanistan'ın toplamda 11 trilyon 967 milyar dolar borcu bulunuyor. Euro’yu kullanan Lüksemburg haricindeki 11 AB ülkesinin borç toplamı ise tam 22 trilyon 84 milyar dolar.

Çin’in riskli ülkeler nedeniyle sıkıntı yaşayan Euro Bölgesi’ne destek haberleri daha öncede çıktı takip ettiyseniz. Çin’in bu konuda ciddi. Piyasalarda bunu çoktan gördü ve pozisyonlarını da buna göre yeniden düzenledi.

Çin’in Avrupa’ya desteğini artırmasının duygusal bir tarafı yok kuşkusuz.

Parası bol, işleri iyi, büyüme rakamları yüksek, ihracatı ile ilgili kendisinden kaynaklanan sorunları bulunmamakta.

Bu durumda ki Çin’in, ilişkide olduğu piyasaları da kendi başına bırakmaması oldukça mantıklı. Öyle ya, uluslararası piyasalarda sorun yoksa, Çin’in büyümesi, dolayısıyla üretmesi ve satması ile ilgili de sorun yok demektir.

Durum böyle olunca Çin’in sıkıntı yaşayan Euro Bölgesi’ne destek atmasının mantığı kolayca anlaşılmış olur. Küresel krizin uzaması, ihracata dayalı büyüyen Çin’in hiçbir şekilde işine gelmeyecektir. Bu yüzden de çok iyi hesaplanmış destekler, kısa vade de olduğu gibi uzun vade de Çin’in işine gelecektir. Bir süre sonra ise piyasaları kolaylıkla manipüle etme imkanına kavuşacaktır eğer becerebilirse.



Altın fiyatları beklemede

Bir süredir 88-89 dolar civarında yönünü kestirmeye çalışan ham petrol fiyatları, 90 doların üzerine çıkarak yukarı yönde güç kazanmış görünüyor. Teknik olarak, oluşabilecek düzeltme hareketleri 88,45 doların üzerinde kaldığı sürece, yükseliş 92-95 dolar hedefine doğru devam edecektir.

Altın fiyatları ise, 1.380-1.390 dolar bandında sıkışık seyrini devam ettirmekte.

Yıl sonu tatilleri öncesinde piyasada işlem hacmi düşük ve fiyatlar dar bir aralıkta seyrediyor. Piyasada fiyatları her iki yöne de sürükleyebilecek çok az faaliyet ve derinlik görülüyor. Yıl sonu tembelliği ve yatırımcıların yılın sondan bir önceki haftasında pozisyon almada temkinli davranmaları olmasa, altın kolaylıkla 1,400 $/ons’un üzerinde seyredebilir aslında.

Çoğu piyasa oyuncusu yıl sonuna yaklaşırken piyasa dışında beklemede. Çoğu banka ve fon 2010 yılı için piyasa dışında kalarak, altının işlem aralığı ve hacminin azalmasına neden oluyor.



Bildiğiniz gibi, Euro bölgesinde notu düşürülecek ülkeler beklemede. Sadece bu bile altını yakın vade de desteklemeye yeterli aslında. Kore yarımadasındaki gerginlik de altına ilave bir destek verecektir mutlaka.

Altın her yüksek seviyeye ulaştığında kar satışı giderek artıyor piyasada. Piyasayı iyi takip edenler için çok temiz kazanılan paralar bunlar.

Diğer taraftan IMF’in bir yıl önce başladığı altın satışını tamamladığı duyurusu da fiyatlara destek vermekte. Bu satışla piyasanın önemli bir arzı beklentisi ortadan kalkmış durumda. IMF satışları ileriye yönelik sürmediği müddetçe, resmi sektör alımları 2011 yılında da hızlanacaktır mutlaka.

Özet olarak 2011 yılına bakıldığında altının yılın ilk çeyreğinde yatay bir aralıkta kalma eğilimi yüksek gözükse de yukarı yönlü kanal değişmiş değil.