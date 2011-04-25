Fed’in kritik faiz toplantısı

Geçen Cuma günü, Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde hisse senedi ve emtia borsalarının büyük bir çoğunluğu kapalıydı.

Bugün de, Avrupa borsaları tatile devam ederken, ABD borsaları açık olacak.

Altın, Cuma günü tatil olması nedeniyle işlem hacminin düştüğü piyasada rekor seviyeye ulaştı.

Yedi gündür yükselerek 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşan gümüş ise altına göre bir haftada önemli oranda değer kazandı.

Süregelen Euro bölgesi borç krizi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki karmaşa, artan global enflasyon ve ABD’nin mali dengesine dair endişeler kıymetli madenlerin yükselişini destekliyor.

Bu haftaki ekonomik verilerden, Mart ayı yeni ev satışlarını takip etmek gerekiyor.

Beklenti % 12’lik artış yönünde. Geçen hafta konut sektöründen olumlu rakamlar gelmişti. Bugünkü verinin de beklentileri karşılaması, sektörün kırılganlığına yönelik endişelerin azalmasını destekleyecektir.

Bu hafta, Fed’in piyasa dostu likidite politikasının, küresel piyasalar destek unsuru olup olmadığı test edecek.

Geçen hafta, Fed yetkililerinin sessiz kalmayı tercih ettiğini gözlemledik. Bu haftaki iki günlük toplantı sonrası ilk defa yapılacak basın toplantısındaki açıklamalar merakla bekleniyor. Her ne kadar politika faiz oranında ve Haziran sonuna kadarki likidite politikasında değişiklik beklenmese de, daha sonraki politika yaklaşımında farklılaşma için zemin oluşturulup oluşturulmayacağı açısından kritik olacak.

Gevşek para politikasından yavaş çıkış sinyalleri piyasaların yükseliş eğilimini devam ettirecek gözüküyor.

Parasal sıkılaşma adımlarının ön plana çıkması ise kar satışlarına neden olabilir.

Politika duruşuna temel teşkil edecek ekonomik projeksiyonlar diğer bir ilgi konusu. Büyüme tahminlerinde düşüş gevşek para politikası eğilimini destekleyebilir. Enflasyon tarafında belirgin yükseliş ise parasal sıkılaşma beklentilerini güçlendirebilir.

Bu arada, ABD’nin kredi notuna yönelik artan riskler karşısında, Fed’in parasal genişleme politikasını sürdürmesi daha fazla eleştiri konusu olabilir. Özellikle, maliye politikasının desteği ile ilgili olarak hükümet ve muhalefet arasında devam eden anlaşmazlıklar düşünüldüğünde.

Para politikası sinyallerine odaklı haftada, ekonomik veriler arka planda kalabilir; ancak Fed toplantısından sonraki gün açıklanacak ilk çeyrek büyüme oranı oldukça önemli.

Finans dışı kesimde yoğunlaşacak ilk çeyrek bilançoları desteğini sürdürebilir.



