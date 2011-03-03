Euro’nun yükselişi sürer mi?



AB bölgesinde yaşanan sorunlara karşın, Euro-dolar paritesi yükseliş hareketini devam ettirme çabası gösteriyor.

ABD ekonomisinden gelen güçlenme işaretlerine karşın, Fed’in istihdam piyasasındaki zayıflığı ileri sürerek parasal genişleme politikasından çıkış sinyali vermemesi, zayıf Dolar’ın arkasındaki en önemli neden.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası’nın da enflasyon riskleri konusunda daha endişeli davranması ve parasal sıkılaşma konusunda gerekirse proaktif davranabileceği görüntüsü vermesi, Euro’ya destek vererek paritenin yükseliş yönünde kalmasını sağlıyor.

Önümüzdeki birkaç günlük süreç, bu çabanın karşılık bulmaya devam edip etmeyeceği açısından önemli. Dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde bir artışa işaret eden tarım dışı özel sektör istihdamı (ADP), istihdam piyasasına yönelik daha iyimser bir görünüme neden olabilir; bu da Fed’in tahvil alım politikasının devamına yönelik tartışmaları gündeme getirebilir.

Ancak, son aylarda ADP verisi ile resmi istatistik kurumunun açıkladığı istihdam verilerinin birbirinden ciddi anlamda farklılaştığını izledik. Bu durum, para politikasının sorgulanması için Cuma günkü veriye kadar beklenmesine neden olabilir.

FED Başkanı Bernanke’nin Kongre’de dün yaptığı açıklamalar da, özellikle istihdam piyasasına yönelik değerlendirmeler açısından yakından takip edilmesi gerekiyor.

Bu arada, Avrupa tarafından da merkez bankasının faiz kararı ile birlikte nasıl bir tutum sergileyeceğini göreceğiz. Genel beklenti, enflasyon riskleri konusunda daha sert bir tutum sergilenmesi yönünde. Ancak, bunun para politikası tarafına nasıl yansıyacağını izlemek gerek.

Merkez bankasının faiz artışı konusunda daha hızlı davranabileceğine yönelik ifadeler, Euro’daki güçlenmeyi destekleyecektir.

Diğer taraftan, enflasyondaki gelişmeleri yakından takip edeceğini söylemekle birlikte parasal sıkılaşmada aceleci davranmayabileceğine yönelik ifadeler, paritede aşağı yönlü baskıların oluşmasına neden olabilir.

Sonuç olarak, teknik anlamda 1,3850 ve üzerinde 1,3950 hedefle yukarı yönünü devam ettirme çabası içinde olan Euro-dolar paritesi, önümüzdeki bir iki günlük süreçte bahsedilen gündem maddeleri çerçevesinde beklentilerden farklı sonuçlarla karşılaşılması durumunda (güçlü istihdam piyasası, faiz artırmada agresif olmayan Avrupa Merkez Bankası gibi) aşağı yönlü baskılarla karşılaşabilir.



