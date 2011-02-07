Uluslararası piyasalarda düşük faiz ortamı devam ediyor.

Ortadoğu krizi, AB kurtarma fonuna ilişkin belirsizlikler, emtia fiyatlarının artan baskısı gibi risk unsurlarına karşın, gelişmiş ülke merkez bankalarından gelen düşük faize devam sinyali küresel piyasaların gücünü korumasını sağlıyor.

Ekonomik verilerden gelen olumlu sinyallere karşın, istihdam piyasası yeterli güce ulaşamadı. Bu durum haliyle, para politikasının piyasalara desteğinin sürmesine neden oluyor.

Avrupa Merkez Bankası’ndan tam da beklediğimiz yönde enflasyon risklerinin daha çok kısa vadede gündemde olduğu, orta vadeli bekleyişlerde ise ciddi bir sorun görünmediği açıklaması, erken faiz artış senaryosunu gündemden düşürdü.

Haftanın son günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam rakamının beklentilerin oldukça altında kalmasına karşın, iş arama ümidini kaybedenlerin piyasadan çekilmesiyle işsizlik oranının % 9’a inmesi istihdam piyasasına yönelik iyimser bir tutuma neden oldu.

Euro’da artan baskılar devam ediyor

Avrupa Merkez Bankası’nın büyüme konusunda aşağı yönlü risklere dikkat çeken vurgusu, AB kurtarma fonunun esnekliği konusunda bir uzlaşma sağlanamamış olması, yeni stres testinin hazırlık aşamasının ve sorunlu ülkelerin yüklü borç ödemelerinin yaklaşıyor olması Euro üzerinde baskıları hissettirmeye başladı. Geçen hafta içinde 1,38’in üzerine çıkan Euro-dolar paritesi sert düşüşle 1,35’li seviyelere indikten sonra, hafta başında 1,36’ya toparlanmış görünüyor.

Bir taraftan güçlü ekonomik veriler görünümle ilgili belirsizlikleri azaltıyor, diğer taraftan Ortadoğu ve AB sorunları kalıcı güven ortamının oluşmasını engelliyor. Altın fiyatları da, bu iki farklı yöndeki etki karşısında dalgalanmalar gösteriyor. Önümüzdeki dönemde risk unsurlarının biraz daha fazla hissedilmesiyle yukarı yöndeki baskılar artabilir.

Borç sorunu çözümünde yine öteleme

Geçen hafta yapılan AB liderler zirvesinde, kurtarma fonunun miktar ve kullanım alanının artırılma ümitlerini karşılayan net bir karara varılamadı. Özellikle fonun sorunlu ülkelerin tahvil alımında kullanılmasının ülkelerin maliye politikası taahhütlerine bağlanmasının gündeme gelmesi, önümüzdeki dönemde hassasiyeti artırabilir.

Euro’nun geleceğine ilişkin kapsamlı paketin 24-25 Mart’ta yapılacak zirveye kadar tamamlanması gerekiyor. Pakette ana reformlar olarak, emeklilik yaşının artırılması, ücretler ve diğer kamu harcamalarında kesintilerin yapılması, vergi oranlarının düzenlenmesinin yer alması bekleniyor. Bu süre içerisinde de, sorunlu ülkelerin borçlanmalarının gelişimi kritik bir hale geliyor. Yeni stres testi ve yüklü borç takvimi, ihalelerin piyasalar üzerindeki baskısını artırabilir.



Mısır’daki gelişmelerin etkisi

Mısır’da yaklaşık iki haftadır devam eden protestolar sonrasında, ülkede en büyük muhalif grup olan Müslüman Kardeşler’in hükümetle masaya oturma kararı alması, politik istikrarın tekrar oluşturulması açısından olumlu karşılandı. Ancak, bölgede politik istikrarın tekrar gözlenebilmesi için yeni hükümetin demokratik rejime geçmede hızlı davranması gerekiyor. Bu gerçekleşene kadar da Ortadoğu ile ilgili daha temkinli bir tutum sürdürülebilir.

Mısır borsasının bu hafta açılması beklenirken, piyasalardaki ani dalgalanmaları azaltmak için günlük işlem süresinin sınırlandırılması, hisse hareketlerini sınırlandırıcı ya da işlem hacmini kapsayan birtakım özel önlemlerin neler olabileceği merak ediliyor.

Sakin haftalık gündemde Şubat verileri öne çıkabilir. ABD’de Şubat IBD tüketici güveni ve Michigan endeksi; AB bölgesinde ise sentix güven endeksi ilk çeyrek gelişimi ile ilgili bilgi verecek. Ayrıca, ABD’de Ocak istihdam trendleri, bütçe, Aralık tüketici kredileri, toptan satışlar, dış ticaret; Almanya’da Aralık sanayi üretimi ve siparişler diğer takip edilecek veriler arasında.



Haftanın verileri

Euro’nun geleceği için kapsamlı paketin Mart zirvesine kalmış olması, sorunlu ülkelerin önümüzdeki dönem borçlanmalarının nasıl sonuçlanacağını kritik bir hale getiriyor. Yeni stres testi ve yüklü borç takvimi, ihalelerin piyasalar üzerindeki baskısını artırabilir.

Mısır’da hükümetle muhalefetin bir araya gelmesinin yarattığı iyimserliğe karşın, politik reform süreci sonuçlanana ve finansal piyasalar tekrar işlerlik kazanana kadar Ortadoğu risk faktörünün gündemde kalması kaçınılmaz gözüküyor.

Ekonomik veri açısından daha sakin olan haftalık gündemde, Şubat verileri ilk çeyrek gelişimi ile ilgili yeni bilgilerle öne çıkabilir.