Enflasyonda ılımlı artış



Enflasyondaki senelik ılımlı artış trendi, Ağustos ayında da beklendiği gibi devam etti.

Tüketici fiyatlarında Ağustos ayındaki artış % 0,73 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon oranını da Temmuz ayındaki % 6,31’den % 6,65’e çıkardı. Ağustos ayına ait ortalama piyasa tahmini % 0,43 düzeyinde bulunurken, bizim tahminimiz % 0,58 ile biraz daha kötümser taraftaydı.

Ağustos TÜFE’sin de baskı yaratan unsurlar olarak, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü düzeltme, petrol fiyatlarının geçmişteki artışlar ve TL’deki zayıflama nedeniyle ulaştırma fiyatlarını yüksek tutması ve altın fiyatlarındaki yükseliş sayılabilir.

Giyim fiyatlarındaki mevsimsel düşüş hareketinin de, kurdaki değer kaybı nedeniyle beklenenden daha düşük düzeyde kaldığı görülüyor.

Diğer taraftan, kurdaki değer kaybının iç fiyatlara yansımasının sınırlı kalması ve çekirdek enflasyon göstergelerindeki yükselişin tehlikeli boyutlarda gerçekleşmemesi temel enflasyon dinamikleri açısından rahatlatıcı unsurlar. “I” göstergesinde aylık artış % 0,02 gibi oldukça düşük bir düzeyde kalırken, yıllık enflasyon oranının % 5,43’ten % 6,19’a çıktığı görülüyor.

Ancak, kurun mevcut seviyelerinin kalıcı olması halinde, kurdan enflasyona yansıma etkisiyle ilgili aynı rahatlığı sürdürmek pek mümkün görünmüyor. Özellikle, mevsimsel fiyat ayarlamalarının yapıldığı Eylül ayı fiyat gelişimi açısından riskler içerebilir.

Merkez Bankası’nın son faiz toplantısında politika faiz oranlarını sabit tutması ve döviz satış ihalelerini aktif olarak kullanırken gereken durumda ek önlemlere gidebileceğinin sinyalini vermesi kur konusundaki hassasiyeti destekliyor. Dolayısıyla, faiz indirimlerinin devamı yönündeki beklentilere hala şüpheyle yaklaşıyoruz.

Diğer taraftan, iç talepte yavaşlama işaretleri, kurdan enflasyona geçiş etkisini sınırlandırmada önemli bir destek unsuru olarak görülüyor.

Küresel risklerle birlikte içerideki yavaşlama işaretlerinin belirginleşmesi halinde, enflasyon risklerini kontrol altında tutmak daha kolay olabilecek.

Yıl sonu enflasyon tahmini % 7 seviyesinde.



