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Metin Duyar

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28 Temmuz 2010

Enflasyon ve altın fiyatları ilişkisi ne yönde?

Yıl 2010 ve küresel finans krizi sakince toparlanmasını sürdürürken altın fiyatları da toparlanmanın etkisi ile yukarıya olan yönün yitirmeye başlamış gözükmekte

Altın fiyatları uzun dönemde yön değiştiriyor
Küreselleşen ekonomilerde risk algısı artmakla beraber, riskle nasıl baş edileceği konusunda  alternatifler de artırmakta. Finans sektöründe emtialara dayalı türev ürünlerin bu kadar yaygınlaşması ve işlem hacimlerinin olağanüstü boyutlara gelmesi de başka türlü de açıklanamaz zaten. Ancak 2007’de başlayan küresel finans krizinin temelinde türev ürünlerin  yattığı çok çabuk anlaşılınca  yatırımcılar  ‘daha sağlam bir şey yok’   diyerek altına yükledi bildiğiniz gibi ve altın fiyatlarının önlenemez yükselişi başlamış oldu.
Yıl 2010 ve küresel finans krizi sakince toparlanmasını sürdürürken altın fiyatları da toparlanmanın etkisi ile yukarıya olan yönün yitirmeye başlamış gözükmekte. 
Piyasalarda konuşulan artık son 10 yılın zirvelerine çıkan altın için bu dönemde çok da aceleci davranılmaması.
Krizin kahini Nouriel Roubini’nin şirketi Roubini Global Economics (RGE) yayınladığı raporda altın konusunda aynı yönde uyarılarda bulundu. RGE’den yapılan açıklamada ilerleyen ekonomik senaryoda altında ekstra bir hareket beklemediklerini, yükselişte son noktaya gelen metalde yukarı yönlü hareket kabiliyetinin kalmadığı belirtildi. Euro bölgesi borç sorununa da yer verilen açıklamada kriz bulutlarının havada gezindiği vurgusu yapıldı. Bu dönemde altında kısa bir süre artış gözlenebileceği ama uzun olmayacağı belirtilirken, yatırımcı tavsiyelerinden altını çıkarttıkları açıklandı.
Altın fiyatları ile ilgili bu yorumdan sonra altın fiyatları ile enflasyon arasındaki ilişkiye anlatan küçük bir tablo aktarmak istiyorum ilgilenen okuyuculara.
Altın, enflasyonun bir indikatörü ve enflasyona karşı koruma sağlayan en başarılı hedging araçlarından biri olarak öne sürülmektedir kimi iktisatçılarca.   Özellikle, 2010 yılı içerisinde yaşanan altın fiyatları artışının bir numaralı nedeni olarak enflasyon oranları ve artan para arzı gösterilmektedir.
Enflasyon ve altın fiyatları arasında daimi bir doğrusal ilişki var mıdır?
Enflasyon ve altın arasında daimi bir doğrusal ilişki var mıdır ve altın, enflasyon karşısında bir korunma aracı –ya da popüler tabiriyle hedging aracı- olarak kullanılabilir mi?  Bunu test etmek için 2000’den 2009’a kadar ki Amerikan ve İngiliz enflasyon verileri ve yıllık,  Amerikan Doları ve Sterlin bazında ortalama altın fiyatlarını veri olarak kullanarak bir tablo yaratmak, gerekli cevaba ulaşmamızı kolaylaştıracaktır kuşkusuz.
Aşağıda çıkarttığımız bu tablo bize enflasyon ile altın fiyatları arasında ki  ilişkiyi vereceği  gibi aynı zamanda  altının enflasyon karşısında hedging (riskten korunma) amaçlı kullanılıp kullanılamayacağını da göstermektedir.

 (*)http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/weoreptc.aspx?sy=1980&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=41&pr1.y=18&c=158%2C112%2C134%2C111&s=PCPI&grp=0&a= (IMF, 2000 yılı baz yıl olarak alınmıştır), altın fiyatları verileri: http://www.gold.org/ (World Gold Council, yıllık ortalama fiyat)

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