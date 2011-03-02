

Mart ayı ile birlikte, hem yeni stres testi hem de kurtarma fonu görüşmeleri ve yüklü borç ödemeleri nedeniyle, AB gündeminin ağırlığını artırabileceğinden bahsediyorduk. Nitekim, AB’den gelen farklı yönde açıklamaların ön planda olduğu haftanın ilk günü bunun ilk işaretlerini verdi.

Sorunlu ülkelerden Portekiz’in maliye bakanı güven sağlamaya yönelik açıklamalarda bulunurken; AB’den İrlanda’nın yardım paketi için daha düşük faiz uygulanabileceği sinyali geldi. Diğer taraftan, kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İspanyol bankalarının sermaye ihtiyacının 50 milyar Euro’ya ulaşabileceğini, dolayısıyla hükümetin 20 milyar Euro’luk tahmininin fazla iyimser olduğunu dile getirdi.

Enflasyon rakamları rahatlattı.

AB’nin Ocak enflasyonu beklentilerin altında kalırken, ABD’de kişisel gelir ve harcamalar verileri altında yayımlanan çekirdek enflasyon verisi beklentilere paralel geldi.

Çin’den ise Şubat ayında enflasyonun düşüş kaydedebileceği açıklaması geldi. Ocak ayında, yıllık enflasyon % 4,6’dan % 4,9’a yükselse de, % 5,3’lük ortalama piyasa beklentisinin altında kalmıştı. Nitekim, Ocak imalat verisi son altı ayın en düşük hızında büyüme göstererek, enflasyonda yavaşlama beklentilerini destekledi.

Euro-dolar paritesinin, Avrupa Merkez Bankası’nın Perşembe günü yapacağı faiz toplantısı öncesinde yükseliş hareketi 1,38’in üzerine devam etti. Ortadoğu ve AB risk unsurları karşısında, altın fiyatları 1.410 doların üzerinde güçlü seyrini bir süre daha koruyacaktır.

Mısır’ın eski cumhurbaşkanı Mübarek’e karşı protestoların yükselmesi sonucu hisselerin hızla değer kaybetmesi nedeniyle 27 Ocak’ta kapatılan borsada bugün işlemlerin yeniden başlaması bekleniyor. Bir aydan daha fazla bir dönem kapalı kalan borsanın yeniden açıldıktan sonra yaşanacak kayıpların boyutu tansiyonun daha fazla yükselip yükselmeyeceğini belirleyecek.

Bu arada, Mısır finansal denetim otoritesi, açılışın ardından yaşanabilecek düşüşlerin önüne geçmek için işlem kurallarında, borsanın % 10 düşmesi halinde işlemlerin durdurulması, işlem saatlerinin kısaltılması gibi bir takım değişiklikler yapıldığını açıkladı.

Bernanke’nin Kongre’deki sunumu önemli.

Fed Başkanı Bernanke’nin Kongre’de altı ayda bir gerçekleştirdiği Para Politikası Raporu sunumunda vereceği sinyaller yakından takip edilecek. Petrol fiyatlarındaki yükselişe karşın, ilk yarı sonuna kadar tahvil alım politikasında bir değişiklik beklenmiyor.

Veriler ikinci planda kalabilir. Ortadoğu ve AB gelişmeleri, veri gündemini arka plana itebilir. Dolayısıyla, AB’den satın alma müdürleri ve işsizlik rakamları, ABD’de ISM imalat ve inşaat harcamalarından oluşan günlük veri takvimine tepki sınırlı kalabilir.



