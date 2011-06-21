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Metin Duyar

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21 Haziran 2011

Dışarıda borç krizi devam ediyor

Almanya ve Fransa’nın ikili görüşmesinden uyumlu açıklamalar geliyor...


Almanya ve Fransa’nın ikili görüşmesinden uyumlu açıklamalar geliyor.
Geçen hafta boyunca tırmanış gösteren  Yunanistan’ın borç krizinin çözümüyle ilgili olarak, Avrupa’nın  en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa başbakanlarının geçen Cuma günü  bir araya geldikleri ikili zirveden uyumlu açıklamalar gelmesi piyasalarda  rahatlama yaratmış durumda.
Özellikle, özel sektörün gönüllü olması şartıyla destek  planına dahil edilmesine dayanan “Viyana inisiyatifi”nde  uzlaşılması gerginliği azaltmış oldu.
ABD ekonomisinden Haziran Michigan endeksi  ve Mayıs öncü göstergeleri çerçevesinde yansıyan rahatlatıcı sinyaller, son  dönemde artan zayıflama endişelerini kısmen yatıştırdı.
Altın fiyatları, ekonomik görünümden gelen yatıştırıcı  sinyallere karşın, Dolar’daki zayıflamanın ve gevşek likidite  politikasının öngörülenden daha uzun süre devam etmesi beklentisiyle 1.530  dolar civarında dalgalansa da, dün 1541 doları gördü. 
Altın fiyatlarının yönü kısa vade de yine yukarı gözüküyor.
Euro bölgesi, yardım için  Yunanistan’ın güven oylamasını bekliyor.
Geçen Cuma günkü ikili zirveden yansıyan olumlu havaya karşın, hafta sonu toplanan Euro  bölgesi maliye bakanlarının Temmuz kredi diliminin onaylanması için  Yunanistan parlamentosunun güven oylaması sonucunu bekleme kararı alması daha  temkinli bir başlangıca neden olabilir. 
23-24 Haziran’da yine Avrupa Birliği  liderler zirvesi var. Gelen açıklamalara baktığımız zaman oldukça kafaların karışık olduğunu görüyoruz.  Tam bir konsensüs sağlanmadığını açık. Mevcut kredi dilimleri serbest bırakılmazsa Yunanistan borcunu ödeyemez duruma düşecek. Bunun getireceği sıkıntılar diğer ülkelere ne kadar sirayet edecek, piyasalar bunu ne derece fiyatlandırdı bunları göremiyoruz.
Yardım paketinin onaylanması, ancak Yunanistan hükümetinin reform paketini onaylaması durumunda mümkün olabilecek.
Avrupa bölgesinde göreceli olarak daha istikrarlı olan ekonomik görünümün bu hafta Haziran tüketici güveni, imalat ve hizmet endeksleri, ZEW ve IFO endeksleriyle korunup korunmadığı  gözlenecek. Nitekim IMF’nin de son raporunda, Euro bölgesi büyüme  tahminini yukarı çekerken, AB tahminini aşağı indirdiği gözlendi.
Moody’s cuma gecesi yaptığı açıklamada, İtalya’nın ekonomik büyümesi konusundaki soru işaretleri ve kamu borcunu azaltmak için planladığı politikalardaki riskler yüzünden "Aa2" olan uzun vadeli kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını belirtti. Bu durum haliyle Milano Borsasında  düşüşe yol açtı.
Büyüme açısından son dönemde daha sıkıntılı  bir tabloya işaret eden ABD’de veri takviminin Mayıs mevcut ve yeni ev  satışları, dayanıklı tüketim ve ilk çeyrek nihai büyüme rakamı ile sınırlı  olması da veri olumsuzluğunu sınırlayabilir. 
Son dönemdeki zayıf sinyallerin  Fed’in gelecek dönem para politikası kararlarına nasıl yansıyacağı  önemli olacak.

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