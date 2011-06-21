Dışarıda borç krizi devam ediyor



Almanya ve Fransa’nın ikili görüşmesinden uyumlu açıklamalar geliyor.

Geçen hafta boyunca tırmanış gösteren Yunanistan’ın borç krizinin çözümüyle ilgili olarak, Avrupa’nın en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa başbakanlarının geçen Cuma günü bir araya geldikleri ikili zirveden uyumlu açıklamalar gelmesi piyasalarda rahatlama yaratmış durumda.

Özellikle, özel sektörün gönüllü olması şartıyla destek planına dahil edilmesine dayanan “Viyana inisiyatifi”nde uzlaşılması gerginliği azaltmış oldu.

ABD ekonomisinden Haziran Michigan endeksi ve Mayıs öncü göstergeleri çerçevesinde yansıyan rahatlatıcı sinyaller, son dönemde artan zayıflama endişelerini kısmen yatıştırdı.

Altın fiyatları, ekonomik görünümden gelen yatıştırıcı sinyallere karşın, Dolar’daki zayıflamanın ve gevşek likidite politikasının öngörülenden daha uzun süre devam etmesi beklentisiyle 1.530 dolar civarında dalgalansa da, dün 1541 doları gördü.

Altın fiyatlarının yönü kısa vade de yine yukarı gözüküyor.

Euro bölgesi, yardım için Yunanistan’ın güven oylamasını bekliyor.

Geçen Cuma günkü ikili zirveden yansıyan olumlu havaya karşın, hafta sonu toplanan Euro bölgesi maliye bakanlarının Temmuz kredi diliminin onaylanması için Yunanistan parlamentosunun güven oylaması sonucunu bekleme kararı alması daha temkinli bir başlangıca neden olabilir.

23-24 Haziran’da yine Avrupa Birliği liderler zirvesi var. Gelen açıklamalara baktığımız zaman oldukça kafaların karışık olduğunu görüyoruz. Tam bir konsensüs sağlanmadığını açık. Mevcut kredi dilimleri serbest bırakılmazsa Yunanistan borcunu ödeyemez duruma düşecek. Bunun getireceği sıkıntılar diğer ülkelere ne kadar sirayet edecek, piyasalar bunu ne derece fiyatlandırdı bunları göremiyoruz.

Yardım paketinin onaylanması, ancak Yunanistan hükümetinin reform paketini onaylaması durumunda mümkün olabilecek.

Avrupa bölgesinde göreceli olarak daha istikrarlı olan ekonomik görünümün bu hafta Haziran tüketici güveni, imalat ve hizmet endeksleri, ZEW ve IFO endeksleriyle korunup korunmadığı gözlenecek. Nitekim IMF’nin de son raporunda, Euro bölgesi büyüme tahminini yukarı çekerken, AB tahminini aşağı indirdiği gözlendi.

Moody’s cuma gecesi yaptığı açıklamada, İtalya’nın ekonomik büyümesi konusundaki soru işaretleri ve kamu borcunu azaltmak için planladığı politikalardaki riskler yüzünden "Aa2" olan uzun vadeli kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını belirtti. Bu durum haliyle Milano Borsasında düşüşe yol açtı.

Büyüme açısından son dönemde daha sıkıntılı bir tabloya işaret eden ABD’de veri takviminin Mayıs mevcut ve yeni ev satışları, dayanıklı tüketim ve ilk çeyrek nihai büyüme rakamı ile sınırlı olması da veri olumsuzluğunu sınırlayabilir.

Son dönemdeki zayıf sinyallerin Fed’in gelecek dönem para politikası kararlarına nasıl yansıyacağı önemli olacak.



