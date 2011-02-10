T24 LogoT24 Logo

Metin Duyar

-@t24.com.tr

10 Şubat 2011

Çin’den sürpriz faiz artışı

Çin Merkez Bankası, politika faiz oranlarını 25 baz puan artırarak % 3 düzeyine çıkardı.


Çin’de  faiz artışı sürpriz oldu piyasalarda. 
Çin Merkez Bankası, politika faiz oranlarını 25 baz puan artırarak % 3 düzeyine çıkardı. İlk açıklanma etkisi sürpriz olarak karşılansa da, gelecek hafta açıklanacak ve muhtemelen yıllık enflasyonun tekrar % 5’in üzerine çıkmasına neden olacak Ocak enflasyonundan önce böyle bir karar alması şok bir etki yaratmadı.  Hatta, yılbaşındaki beklentilerin ilk çeyrekte toplam 75 baz puanlık bir artırım şeklinde olduğu düşülecek olursa, öngörülenden agresif olmayan bir tutumun benimsendiği söylenebilir.
Almanya’dan gelen zayıf üretim verisine karşın, Yunanistan’ın 26 haftalık bono ihalesine gelen güçlü talep ve AB bütçesinin gözden geçirildiğine yönelik açıklamalar Euro’ya destek vermiş oldu.  Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırım olasılığını tamamen gündemden düşürmemesi ve borç sorununa Mart zirvesine kadar çözümün bulunacağına yönelik açıklamalar da diğer bir yardımcı unsurlar oldu. 
Fed’den Lacker, ABD ekonomisinin bu yıl % 4 büyüme oranına yaklaşabileceğini; daha iyi bir istihdam piyasasının gözlenebileceğine işaret etti.  Ancak, enflasyonun hala % 1,5-2 bandında öngörülmesi, faiz artırımını yakın bir olasılık olmaktan çıkarıyor.

İç Piyasalar    

Merkez Bankası’ndan “faiz politikasında değişiklik yok” vurgusu yapmış oldu.
 Merkez Bankası’nın hafta başındaki açıklamalarının para politikasında daha sıkı bir yaklaşım sinyali yaratmasından sonra, ana senaryoda bir değişiklik olmadığı açıklaması piyasalara kısmi bir rahatlama getirdi.
Enflasyon raporundaki ana senaryo geçerliliğini koruyor. Önlemlerin etkilerinin gözlenmesi için bir iki aylık dönemin önemli olduğu yinelendi. 
Bu çerçevede, para politikasının test dönemi sonuçlanana kadar iç piyasalardaki dalgalanmaların devam etmesi beklenebilir.
2010 büyüme oranı beklentilerin üzerinde. 
Sanayi üretimi geçen Aralık ayında % 16,9’lık yıllık artışla beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Böylece üretim seviyesi, hem düzeltilmemiş hem de takvim ve mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlarda rekor düzeye ulaşmış oldu. 
Üretim seviyesinin ulaştığı mevcut düzeyler düşünüldüğünde, en azından bu yılın ilk çeyreğinde de yüksek yıllık artış oranlarının devam edeceği anlaşılıyor. 
Para politikasında alınan önlemlerin görülmeye başlaması ile büyüme hızında bir yavaşlama gözlenecektir mutlaka.

YAZARIN TÜM YAZILARI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

Yazarın Diğer Yazıları

Altın fiyatları baskı altında

Almanya ve Fransa’nın 2 trilyon Euro’luk fonda anlaştıkları haberi küresel...

Altında güçlü bir hareket beklenmiyor

Küresel piyasalar büyüme endişeleri, Avrupa borç krizi ve Yunanistan

Altında 1500 dolar eşiği kritik

Bu ayın başlarında 1,920.30 $/ons ile rekor seviyeleri gören altın bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24