Büyüme endişeleri sürüyor

Uluslararası piyasalarda büyüme endişeleri ve Japonya krizinin olumsuz etkileri devam ediyor.

IMF’nin Dünya Ekonomik Raporu’nda ABD ve Japonya’nın büyüme tahminlerini düşürmesinin ardından, Japonya’daki nükleer krizin boyutu ile ilgili artan endişelere bağlı olarak satış ağırlıklı piyasalar.

Alcoa ile başlayan ilk çeyrek bilançolarının tatminkâr bir tablo sunmaması da temkinli tutumu destekliyor.

Almanya’da Nisan ayı ZEW endeksinde mevcut durumda bir bozulma olmamasına karşın, beklenti tarafında daha kötümser bir tablo oluştu.

Emtia fiyatlarında yaşanan artışlar ve Japonya’daki nükleer krizin gelecek dönemle ilgili belirsizliklere neden olduğu anlaşılıyor.

Dün, S&P 500 ve DJ endeksleri sırasıyla % 0,78 ve % 0,95’lik düşüşlerle 1.314 ve 12.264 puana gerilerken; DAX endeksi % 1,42’lik kayıpla 7.103 puanda kapandı.

Euro-dolar paritesi, Çin’in İspanya’nın tahvillerini almaya devam edeceği ve Portekiz’in ancak Haziran sonrası dönem için dış kaynak ihtiyacı olduğu haberlerinin yinelenmesiyle yeniden yükselişte.

Avrupa Merkez Bankası’nın ilk çeyrek büyümesinin beklentilerin üzerinde olacağı açıklamasına karşılık, Fed’den ABD ekonomisi için tam ters yönde bir açıklama gelmesi de paritenin yukarı hareketini destekleyen önemli unsur.

Küresel büyümenin gücüne yönelik endişeler ve emtialarda yaşanan aşağı yönlü düzeltmelerle, ham petrol fiyatları 106 dolar civarına gerilemesini asıl sebebi.

Altın fiyatları, risk unsurları ve genel emtialar üzerindeki aşağı yönlü baskılar arasında 1.445 dolar seviyesine hızlı bir iniş yaşadıktan sonra tekrar 1.460 dolara doğru bir toparlanma gösterse de yöne henüz net değil.

Finansal bilançolar açıklanmaya başlıyor.

Alcoa ile beklentinin üzerinde kar ancak zayıf satış rakamlarıyla çok tatminkâr bir başlangıç yapmayan ilk çeyrek bilanço açıklamalarının, bugün JP Morgan’a ait sonuçlarla finansal tarafta nasıl bir başlangıç yapacağını göreceğiz.

Ekonomik veriler tarafında ise, Avrupa’da Şubat sanayi üretimi; ABD’de Mart perakende satışlar, Şubat iş envanterleri ve Bej Kitap dikkat çeken veriler arasında. Ancak, özellikle emtia fiyatlarında son dönemde yaşanan rallilerin ekonomik dengeler üzerinde yarattığı tehdit karşısında, haftanın son iki günü açıklanacak enflasyon rakamlarına daha fazla ilgi gösterilmesi beklenebilir.

Ayrıca, Çin’de yıllık enflasyonun Cuma günü açıklanacak Mart rakamı ile % 5 seviyesinin üzerine çıkabileceği tahmini de piyasalarda yeni bir munzam artış beklentisine neden oluyor.



