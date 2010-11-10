Uluslararası piyasalar İrlanda endişeleri ve kritik G-20 zirvesi öncesi oldukça temkinlikle hareket ediyor. Avrupa bölgesi Kasım sentix güven endeksi beklentilerin üzerinde gelmesine karşın, AB borç sorunu ile ilgili tekrar canlanan kaygılar ve Almanya’dan gelen zayıf Eylül üretim verisi ile satış eğilimi devam etmekte piyasalarda.

Euro-dolar paritesi beklentilere paralel bir şekilde 1,39’lu seviyelere aşağı trendini devam ettirirken; ham petrol fiyatlarında hafif gevşeme gözüküyor.

Altın, piyasalarında 1,400/1,420 $/ons aralığında işlem görüyor. Geçen hafta Fed’in ekonomiyi canlandırmak için yarım trilyonun üzerinde hazine bonosu alımı planlarını açıklamasından sonra altın fiyatı son beş günde yaklaşık % 5 değer kazanmış oldu.





Bretton Woods II sistemi



Financial Times’da yazan Zoellick, 1970’lerin başında yıkılan Bretton Woods sabit döviz kuru rejiminin halefi olarak dalgalı kurlardan oluşan bir Bretton Woods II sistemi çağrısında bulundu. Zoellick dolar, euro, yen, pound ve uluslararası olmaya doğru yol alan yuan’ı içermesi gerekebilecek bir sistem ve bir açık sermaye hesabı çağrısında bulundu. Bu sistemin; enflasyon, deflasyon ve gelecek kur değerleri hakkındaki piyasa beklentilerinin uluslararası bir referans noktası olarak altına da yer vermesi gerektiği düşüncesinde.

Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick’den Pazartesi günü gelen şaşırtıcı önerisi altın fiyatları üzerinde etkili oldu mu ?

Hayır….

Bir çok analist Robert Zoellick’den bu görüşe katılmadığını açıkladı. Bir kaçını aktarayım burada:

Natixis’den Nic Brown; ‘’genel çerçevede altının küçük bir rol oynayabilir, ancak altın standardına geri dönecek bir pozisyonda olduğunu düşünmüyorum. Dünya ekonomisinin Bretton Woods’tan beri çok yol aldı, daha kapsayıcı bir kur aralığı çevresinde inşa edilmesi gerekir’’.

UBS’ten Edel Thully; ‘’Altın standardının bir formunun geri döneceğine inanmıyorum, çünkü bu rolü canlandırmak için dünyada yeterli altın arzı yok. Herhangi bir rezerv para biriminin global ticaretin büyüdüğü kadar hızlı büyüyebilecek bir arza ihtiyacı var’’.

Philip Futures’dan yatırım analisti Ong Yi Ling; ‘’Piyasaların bir olasılık olarak bakabileceği uzun vadeli bir gelişme, ancak hayata geçirilmesinden önce çok çaba ve zaman gerekecektir’’.

Zoellick’in görüşleri, ABD ya da Dünya Bankası politikasını temsil etmemekle beraber Washington’da bir tür uluslararası kur işbirliğine daha açık olduğunu işaret ediyor aslında.

Bretton Woods II sistemi ile ilgili tartışmaların yönü, biraz da konunun uluslararası piyasalarda, ‘’hangi seviyede ve hangi ciddiyette’’ tartışılacağına bağlı gözüküyor. Konu biraz incelendiğinde, uluslararası para dolaşımı ve finansal piyasalarının karmaşıklığı nedeni ile ‘’hadi’’ diyince kalkışılacak bir konu değil. Ancak ‘’Altın Standardı’’ öyle akla fikre uzakta gözükmüyor. Ne de olsa söz konusu olan ‘’altın’’ ve altın, varlığını ve gücünü ispat edeli epey zaman olmuş.



Bu hafta piyasalar



Bir taraftan ABD ekonomisinden son dönemde gelen toparlanma sinyallerinin devam ediyor olması, küresel ekonomik görünümü olumlu etkilerken, diğer taraftan İrlanda endişeleri ile tekrar canlanma riski gösteren AB borç sorununun risk iştahında tereddüt yarattığı gözleniyor.

Çin’in sermaye girişini sınırlandırmaya ve bankaların döviz rezervlerini artırmaları gerektiğine ilişkin uyarıları, piyasalarda temkinliliği devam olarak algılanacaktır.

Bu haftanın ekonomik veri takviminin de yoğun olmaması, piyasaların ilgisinin AB endişelerine yönelik kalmasına neden olabilir. Ayrıca Perşembe günü başlayacak G-20 zirvesi de düşünüldüğünde, ABD’de dün açıklanan Kasım IBD ekonomik iyimserlik endeksi ve Eylül toptan stok ve satışları; Avrupa ekonomilerinden enflasyon, üretim, dış ticaret gibi farklı dengelerden gelecek sonuçlara daha temkinli bir piyasa reaksiyonu gözlenebilir.



