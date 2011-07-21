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Metin Duyar

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21 Temmuz 2011

Borç krizinde uzlaşma ümidi

AB liderlerinin bugünkü kritik toplantısı öncesinde, Yunanistan için üç seçenek...


AB liderlerinin bugünkü kritik toplantısı öncesinde, Yunanistan için üç seçenek  üzerinde duruluyordu. İlk seçenekte, yani “seçici temerrüt” ya da  “temerrüt” ile sonuçlanabilecek öneride, Yunan tahvillerinin geri  alımı planlanıyor. Ancak, bunun hangi koşullarla gerçekleşeceği net olarak  ortaya konmuş değil.
İkinci seçenek, yani “Fransız  önerisi,” Yunan tahvillerinin vadesinin uzatımını ve faiz oranlarının  düşürülmesini içeriyor. Bu seçeneğin de “seçici temerrüt” ile  sonuçlanabileceği düşünülüyor.
Son seçenekte ise, finansal sektöre ek  vergi getirilmesi öngörülüyor. Sadece bu seçeneğin kredi kuruluşları  tarafından “temerrüt” ya da “seçici temerrüt” olarak  değerlendirilemeyeceği öne sürülüyor. 
Stres noktalarından biri de,  “temerrüt” ya da “seçici temerrüt”e düşmüş ülkenin  tahvillerinin Avrupa merkez bankası tarafından teminat olarak kabul edilip  edilmeyeceği. Başkan Trichet’nin esnek olmayan yaklaşımına karşın,  Yönetim Konseyi üyesi Ewald Nowotny’nin daha ılımlı bir yaklaşım  gösterdiği izleniyor. 
Yunanistan’a  sağlanacak ikinci yardım paketinde bu hafta uzlaşma sağlanabileceği yönünde  sinyallerin ön plana çıkması ve ikinci çeyreğe ilişkin bilançoların genelde  beklentilere göre daha iyimser bir tablo yansıtması ile piyasalarda  toparlanma hareketi gözlendi. Finansallardan Goldman Sachs’ın sonuçları  ise beklentilere göre zayıf gerçekleşti.
Yatırım ortamındaki iyileşmeyle, İspanya’nın düzenlediği ihalelerde sıkıntı yaşanmazken; 18 aylık  tahvile gelen talep dikkat çekti. 
Almanya’da Zew endeksinin mevcut durum  itibariyle güçlülüğünü devam ettirmesi ve ABD’de konut verileri de  iyimserliği destekledi.
Almanya’nın yarınki zirvede çözüm  olarak büyük bir adım atılmayabileceğine ilişkin açıklaması ılımlı kar  satışlarına neden olsa da; ABD’de borç limitlerinin artırılması için  kendilerine “Altılı Çetesi” adını veren 6 senatörün hazırladığı  öneri taslağının genel hatlarıyla kabul görecek olmasına ilişkin beklentiler  tekrar iyimserliğin hakim olmasını sağladı.
Euro-dolar paritesi, borç krizinde yatışma  belirtileri ve güçlü ekonomik verilerle 1,41-1,42 bandına, ham petrol  fiyatları da 98 dolar civarına yükselmiş durumda. Ekonomik verilerin gücünü koruması  emtia fiyatlarına destek verirken, petrol fiyatlarının rezervlerin kullanım  politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle daha temkinli cevap verdiği  gözleniyor. 
Risk unsurlarındaki yumuşama işaretleri,  altın fiyatlarının 1.600 doların üzerindeki yükselişini keserek, bu seviyenin  altına düzeltme yaşanmasına neden oldu
Dün ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratları rekor seviyeden gerilerken, ABD ekonomisine dair ümit ışığı ve Avrupa’nın kamu borcu sorununa çözüm ümidi metale gelen güvenli liman talebini azalmış durumda.
ABD’de ise konut inşaat başlangıçları beklenenden iyi geldi. Altın piyasasının kapanışından sonra Başkan Obama’nın 3.7 trilyon $’lık açık azaltma planını övmesi ve yakında iki taraflı bir anlaşmaya varılacağı olasılığını belirtmesi altının elektronik işlemlerde önemli ölçüde değer yitirmesine neden oldu.  
Avrupa’da bazı bölgelerde altına  önemli bir talep geldiği, bazı bölgelerde ise büyük miktarda hurda geldiği ancak talebin üstün olduğu belirtilme. 
Bu arada yükselen piyasada gümüş altından daha iyi performans gösterirken altın/gümüş rasyosu da bu hafta ilk kez 40’ın altına gerilemiş durumda. 
Pazartesi günü SPDR Gold Trust’ın altın varlıkları 13.3 ton artarken iShares Silver Trust’ın gümüş varlıkları da 39.4 ton kadar arttı.   

 

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