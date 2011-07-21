Borç krizinde uzlaşma ümidi



AB liderlerinin bugünkü kritik toplantısı öncesinde, Yunanistan için üç seçenek üzerinde duruluyordu. İlk seçenekte, yani “seçici temerrüt” ya da “temerrüt” ile sonuçlanabilecek öneride, Yunan tahvillerinin geri alımı planlanıyor. Ancak, bunun hangi koşullarla gerçekleşeceği net olarak ortaya konmuş değil.

İkinci seçenek, yani “Fransız önerisi,” Yunan tahvillerinin vadesinin uzatımını ve faiz oranlarının düşürülmesini içeriyor. Bu seçeneğin de “seçici temerrüt” ile sonuçlanabileceği düşünülüyor.

Son seçenekte ise, finansal sektöre ek vergi getirilmesi öngörülüyor. Sadece bu seçeneğin kredi kuruluşları tarafından “temerrüt” ya da “seçici temerrüt” olarak değerlendirilemeyeceği öne sürülüyor.

Stres noktalarından biri de, “temerrüt” ya da “seçici temerrüt”e düşmüş ülkenin tahvillerinin Avrupa merkez bankası tarafından teminat olarak kabul edilip edilmeyeceği. Başkan Trichet’nin esnek olmayan yaklaşımına karşın, Yönetim Konseyi üyesi Ewald Nowotny’nin daha ılımlı bir yaklaşım gösterdiği izleniyor.

Yunanistan’a sağlanacak ikinci yardım paketinde bu hafta uzlaşma sağlanabileceği yönünde sinyallerin ön plana çıkması ve ikinci çeyreğe ilişkin bilançoların genelde beklentilere göre daha iyimser bir tablo yansıtması ile piyasalarda toparlanma hareketi gözlendi. Finansallardan Goldman Sachs’ın sonuçları ise beklentilere göre zayıf gerçekleşti.

Yatırım ortamındaki iyileşmeyle, İspanya’nın düzenlediği ihalelerde sıkıntı yaşanmazken; 18 aylık tahvile gelen talep dikkat çekti.

Almanya’da Zew endeksinin mevcut durum itibariyle güçlülüğünü devam ettirmesi ve ABD’de konut verileri de iyimserliği destekledi.

Almanya’nın yarınki zirvede çözüm olarak büyük bir adım atılmayabileceğine ilişkin açıklaması ılımlı kar satışlarına neden olsa da; ABD’de borç limitlerinin artırılması için kendilerine “Altılı Çetesi” adını veren 6 senatörün hazırladığı öneri taslağının genel hatlarıyla kabul görecek olmasına ilişkin beklentiler tekrar iyimserliğin hakim olmasını sağladı.

Euro-dolar paritesi, borç krizinde yatışma belirtileri ve güçlü ekonomik verilerle 1,41-1,42 bandına, ham petrol fiyatları da 98 dolar civarına yükselmiş durumda. Ekonomik verilerin gücünü koruması emtia fiyatlarına destek verirken, petrol fiyatlarının rezervlerin kullanım politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle daha temkinli cevap verdiği gözleniyor.

Risk unsurlarındaki yumuşama işaretleri, altın fiyatlarının 1.600 doların üzerindeki yükselişini keserek, bu seviyenin altına düzeltme yaşanmasına neden oldu

Dün ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratları rekor seviyeden gerilerken, ABD ekonomisine dair ümit ışığı ve Avrupa’nın kamu borcu sorununa çözüm ümidi metale gelen güvenli liman talebini azalmış durumda.

ABD’de ise konut inşaat başlangıçları beklenenden iyi geldi. Altın piyasasının kapanışından sonra Başkan Obama’nın 3.7 trilyon $’lık açık azaltma planını övmesi ve yakında iki taraflı bir anlaşmaya varılacağı olasılığını belirtmesi altının elektronik işlemlerde önemli ölçüde değer yitirmesine neden oldu.

Avrupa’da bazı bölgelerde altına önemli bir talep geldiği, bazı bölgelerde ise büyük miktarda hurda geldiği ancak talebin üstün olduğu belirtilme.

Bu arada yükselen piyasada gümüş altından daha iyi performans gösterirken altın/gümüş rasyosu da bu hafta ilk kez 40’ın altına gerilemiş durumda.

Pazartesi günü SPDR Gold Trust’ın altın varlıkları 13.3 ton artarken iShares Silver Trust’ın gümüş varlıkları da 39.4 ton kadar arttı.



