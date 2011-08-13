Borç krizinde tansiyon azalıyor

Avrupa’nın borç sorununun çözümünde devam eden yavaşlığı, Fed’in risk algılamasında yarattığı rahatlamanın kısa süreli kalmasına neden oldu. AB kurtarma fonunun işlerlik kazanması için gereken adımların hala atılmamış olması, sorunlu ülkelere ait tahvillerin kreditörleri arasında ilk sıralarda yer alan Fransız bankalarına yönelik endişelerin artmasına ve olumsuz spekülasyonlar yol açıyor. Örneğin; Asya’da bir bankanın büyük Fransız bankalarına kredi kanalını kapattığı; beş tanesinin de gözden geçirmede bulunduğuna ilişkin haber bunlardan biri.





Fransa’nın yüksek kamu borcunu aşağı çekici önlem paketinin hazırlanması ile ilgili hazırlıkları hızlandırma çabasının etkisi ise şimdilik sınırlı kalıyor.





Sorunlu ülkelerden İtalya ile ilgili olarak da, büyümeyi teşvik edici bir paket beklentisi bulunuyor. Kabinenin yeni önlemler almak üzere dün toplandı.





Diğer taraftan, ABD’de haftalık işsizlik başvurusu kritik 400.000 seviyesinin altında kalırken; son üç haftadır bu seviye civarında ılımlı bir trend izlediği görülüyor. Önümüzdeki dönemde açıklanacak aylık rakamlara olumlu yansıması beklenebilir.





Öte yandan, ekonomik verilerde bu yönde yatıştırıcı açıklamalar, Fed’in yeni parasal genişleme sürecinde tahvil alımı gibi kısa vadeli çözümlere yönelmektense, reel ekonomiye odaklı daha orta vadeli önlem paketlerine yönelmesine neden olabilir. Bu da, kısa vade de risk iştahı açısından çok destekleyici olmayabilir.





Borç krizinde artan tansiyon karşısında Fransa ve Almanya liderlerinin gelecek Salı günü bir araya gelme kararı almalarının etkisi ve Avrupa merkez bankasından likidite ihtiyacı olan bankalar için plan açıklanacağı haberiyle piyasalar biraz moral bulmuş durumda.





Euro-dolar paritesi, borç krizinde güven unsurunun iyice zayıflamasıyla beklediğimiz gibi 1,41 seviyesinin altına gelirken, AB liderlerinin bir araya gelecek olmalarına ilişkin haberle 1,42 üstüne doğru hafif bir toparlanma gösterdi. Ancak, Avrupa merkez bankasından, politika duruşunun “enflasyonda yukarı yönlü riskler”den “nötr” duruma geçilebileceği sinyali paritedeki yükselişin sürmesini sınırlıyor.





Altın fiyatları rekor seviyelerinden 1.750 dolar civarına gevşemiş durumda.





CME vadeli altın kontratlarındaki sürdürme teminatlarını spekülatörler (fonlar) için kontrat başına 4,500 $’dan 5.500 $’a yükseltti ve Perşembe günü mesai saati bitiminden sonra yeni teminatları devreye soktu. CME Group’un teminatları artırmasının yanı sıra hisse senedi piyasalarında kaydedilen toparlanma altının rekor seviyeden geri çekilmesine neden oldu. Yatırımcıların yeniden yüksek riskli olarak kabul edilen hisse senedi piyasalarına yönelmeye başladığı ve altından bir miktar yatırımlarını çekildiği görülmekte.





Bununla beraber analistlerin altına dair yükseliş tahminlerinde herhangi bir değişikliğe gitmedikleri görüldü. Tavsiyemiz, altınla ilgili alınacak pozisyonlarda dikkatli olunması.

Gelecek hafta yapılacak liderler zirvesi öncesinde, borç sorununun çözümünde somut adımlar gelebileceği beklentisiyle tansiyonun kontrol altında kaldığını görebiliriz.





Ekonomik veriler tarafında, Avrupa’da sanayi üretimi, ABD’de perakende satışlar ve Michigan güven endeksi açıklanacak. Sürpriz gelişmeler olmadığı sürece, ekonomik verilere tepki sınırlı kalabilir.