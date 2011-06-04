Aylık tüketici enflasyonunda şok artış



Aylık tüketici enflasyon oranı Mayıs’ta beklenmeyen bir şekilde % 2,42’ye sıçrama yaptı. Geçen yılın Mayıs ayında kaydedilen “eksi” 0,36’lık oranın da etkisiyle, yıllık enflasyonda Nisan’daki % 4,26’dan Mayıs’ta % 7,17’ye ilk bakışta korkutucu bir yükseliş yaşandı.

Ancak, yıl sonuna yönelik tahminlerin, Mayıs ayında yaşanan ivmelenme ölçüsünde revize edilmemesinde yarar var. Çünkü, Mayıs sıçramasında neredeyse tek unsur işlenmemiş gıda fiyatlarında % 9 civarında hesaplanan artış etken.

Geçen yılın bu döneminde ise, % 8,6’lık keskin bir düşüş yaşanmıştı.

Giyim fiyatlarındaki yüksek artışın ise büyük oranda mevsimsel olduğu görülüyor.

İşlenmemiş gıda fiyatlarına dönecek olursak, bu gruptaki fiyatların oldukça dalgalı bir seyir izlediği biliniyor. Dolayısıyla, bu yüksek artışın aşağı yönlü düzeltmesi, yaz döneminin de etkisiyle, mutlaka önümüzdeki aylarda gelecektir. Bu durumda da, şu anda olumsuz işleyen baz etkisi olumluya dönecektir.

Bu beklentiden daha önemlisi, kur etkisiyle ilgili hala ciddi bir baskı unsurunun gözlenmiyor oluşu. Ana enflasyon dinamiklerine baktığımızda, çekirdek enflasyondaki yükselişin sınırlı oranda devam ettiğini görüyoruz. Yıllık artış oranı da % 4,72 ile, manşet enflasyon oranına göre çok daha ılımlı bir düzeyde.

İşlenmemiş gıda fiyatlarında beklediğimiz düzeltme hareketi, emtia fiyatlarındaki ivmelenmenin devam etmiyor oluşu, kur ve ikincil etkiler konusunda rahat görünüm doğrultusunda, yılsonu TÜFE tahmini % 7,6’ı olarak söyleyebiliriz. Yıllık enflasyonun önümüzdeki aylarda baz etkisi nedeniyle % 8 civarında tepe yaptıktan sonra, ikinci yarıda daha ılımlı bir gelişim gösterebilir.

Mayıs enflasyon rakamlarının Merkez Bankası’nın politikasında ciddi bir değişikliğe neden olmasını beklemiyoruz.

Ancak, manşet enflasyonun ulaştığı yüksek seviye, para politikası önlemlerinin gözlenme sürecindeki duyarlılığın artmasına neden olabilir.



