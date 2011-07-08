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Metin Duyar

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08 Temmuz 2011

Avrupa’dan beklenen faiz artışı

Uluslararası piyasalarda Portekiz ve Çin endişesi sürüyor...


Uluslararası piyasalarda Portekiz ve Çin endişesi sürüyor.
Portekiz’in kredi notunun dört kademe indirilerek yatırım yapılabilir  seviyenin altına çekilmesi ve Çin’den  gelen faiz artışı kararı piyasalarda  satış  eğilimini artırmakta.
Her ne kadar Çin’de önümüzdeki hafta  başında açıklanacak Haziran enflasyonu öncesinde merkez bankasından böyle bir  karar beklense de, enflasyonun beklentilerin ötesinde bir hızlanma gösterip  göstermeyeceği ve bunun da faiz artışlarının devamına yol açıp açmayacağına  yönelik endişelerin riskli varlıklardan kaçınma eğilimi yaratabilir. 
Ayrıca, Portekiz’in not indirimi sonrasında  ek finansal desteğe ihtiyacı olabileceği; ancak AB’nin bu konuda çok  istekli davranmaması da satış eğilimini destekliyor.
Diğer taraftan, ABD’de ISM hizmetler  endeksinin iyimser bölgede ve beklentilere paralel gelmesi endişeleri biraz olsun yatıştırmakta. Ayrıca, enflasyonun yılın ikinci yarısındaki gelişimine  bağlı olarak Çin’in faiz artırımının sonlanabileceğine ilişkin  öngörülerin oluşmaya başlaması da diğer bir destek unsuru. 
Ham petrol fiyatları, Çin’in faiz  artışı ve ekonomik verilerin desteğiyle 96-97 dolar civarında dalgalanmaya devam edecektir.
Altın fiyatları ise, borç endişelerindeki  artış ve faiz artışlarında hızlı gidilmeyebileceği düşüncesiyle 1.530 doların  üzerine hızlı bir yükseliş gösterdi. Ancak, büyüme öngörülerinin olumlu  tarafta kalmasını sağlayıcı verilerin gelmeye devam etmesi gevşeme  hareketiyle karşılaşılmasına neden olabilir. 
Avrupa’dan yeni faiz  artışı; ancak sonraki adım ne olacak? 
Avrupa merkez bankası dünkü  toplantısında  faizi 1.50'ye çıkarttı.  Son  dönemde, enflasyon konusunda “tetikte” tutumunu devam ettirdiğine  ilişkin açıklamalar faiz artış beklentisini destekliyordu zaten.
Ancak son verilerde, yıllık enflasyonun %  2,7’de, işsizlik oranının da % 9,9’da kaldığını izledik. Ayrıca,  petrol fiyatlarında spekülatif hareketlerin azaltılmasının hedeflendiği yani  daha müdahaleci bir dönemin sinyalleri veriliyor. 
Son olarak, Avrupa merkez bankasının Kasım  başında koltuğuna oturacak yeni başkanı İtalyan Mario Draghi’nin  Trichet’e göre faiz artırımında daha az agresif olabileceği görüşü  hakim. 
Ancak, ekonomik toparlanma ümitlerinin  sürmesini sağlayan verilerin gelmesi paritedeki gevşeme hareketlerini  sınırlayarak bir band içine hapsedebilir. Bugün açıklanacak tarım  dışı istihdam verileri büyüme iyimserliğinin sürdürülmesi açısından önemli  olacak.  

 

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