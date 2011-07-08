Avrupa’dan beklenen faiz artışı



Uluslararası piyasalarda Portekiz ve Çin endişesi sürüyor.

Portekiz’in kredi notunun dört kademe indirilerek yatırım yapılabilir seviyenin altına çekilmesi ve Çin’den gelen faiz artışı kararı piyasalarda satış eğilimini artırmakta.

Her ne kadar Çin’de önümüzdeki hafta başında açıklanacak Haziran enflasyonu öncesinde merkez bankasından böyle bir karar beklense de, enflasyonun beklentilerin ötesinde bir hızlanma gösterip göstermeyeceği ve bunun da faiz artışlarının devamına yol açıp açmayacağına yönelik endişelerin riskli varlıklardan kaçınma eğilimi yaratabilir.

Ayrıca, Portekiz’in not indirimi sonrasında ek finansal desteğe ihtiyacı olabileceği; ancak AB’nin bu konuda çok istekli davranmaması da satış eğilimini destekliyor.

Diğer taraftan, ABD’de ISM hizmetler endeksinin iyimser bölgede ve beklentilere paralel gelmesi endişeleri biraz olsun yatıştırmakta. Ayrıca, enflasyonun yılın ikinci yarısındaki gelişimine bağlı olarak Çin’in faiz artırımının sonlanabileceğine ilişkin öngörülerin oluşmaya başlaması da diğer bir destek unsuru.

Ham petrol fiyatları, Çin’in faiz artışı ve ekonomik verilerin desteğiyle 96-97 dolar civarında dalgalanmaya devam edecektir.

Altın fiyatları ise, borç endişelerindeki artış ve faiz artışlarında hızlı gidilmeyebileceği düşüncesiyle 1.530 doların üzerine hızlı bir yükseliş gösterdi. Ancak, büyüme öngörülerinin olumlu tarafta kalmasını sağlayıcı verilerin gelmeye devam etmesi gevşeme hareketiyle karşılaşılmasına neden olabilir.

Avrupa’dan yeni faiz artışı; ancak sonraki adım ne olacak?

Avrupa merkez bankası dünkü toplantısında faizi 1.50'ye çıkarttı. Son dönemde, enflasyon konusunda “tetikte” tutumunu devam ettirdiğine ilişkin açıklamalar faiz artış beklentisini destekliyordu zaten.

Ancak son verilerde, yıllık enflasyonun % 2,7’de, işsizlik oranının da % 9,9’da kaldığını izledik. Ayrıca, petrol fiyatlarında spekülatif hareketlerin azaltılmasının hedeflendiği yani daha müdahaleci bir dönemin sinyalleri veriliyor.

Son olarak, Avrupa merkez bankasının Kasım başında koltuğuna oturacak yeni başkanı İtalyan Mario Draghi’nin Trichet’e göre faiz artırımında daha az agresif olabileceği görüşü hakim.

Ancak, ekonomik toparlanma ümitlerinin sürmesini sağlayan verilerin gelmesi paritedeki gevşeme hareketlerini sınırlayarak bir band içine hapsedebilir. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri büyüme iyimserliğinin sürdürülmesi açısından önemli olacak.



