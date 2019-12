Avrupa Birliği Komisyonu: Yunanistan’ı saymazsak toparlanıyoruz

Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Avrupa ekonomisinin düzeldiği kanısında. Rehn, ABD'yi ziyareti sırasında, New York'ta gazetecilere, ekonominin düzeldiğini, ancak tam bölgesel toparlanmayı garanti etmek için daha fazla kontrolün gerekli olduğunu belirterek, “Avrupa ekonomisinin durumu düzeliyor, sağlam toparlanma sürüyor” demeyi de ihmal etmemiş.

Olli Rehn bu açıklamasını 25 Ağustos günü yaptı. Şimdi biz bir ay öncesine yani 26 Temmuz gününe gidelim isterseniz. O gün bu köşede aşağıdaki gelişmeleri aktarmışız:

Avrupa bankalarına uygulanan stres testinin sonuçlarına göre yedi banka testi geçemedi. Merkezi Londra’da bulunan Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi’nin (CEBS) verilerine göre teste tabi tutulan 91 bankadan sadece 7’si başarısız oldu. Bu bankalar, Almanya, Yunanistan ve İspanya’dan. Bugüne kadar rutin olarak düzenlenen ancak sonuçları kamuoyuyla paylaşılmayan bu testlerde, 7 bankanın beklenen performansı gösterememesi, “olası bir kriz ve ekonomide küçülme durumunda kendi imkanlarıyla ayakta kalacak kadar dirençli olmayacağı ve kaynaklarında açık olacağı” anlamına geliyor.

Testi geçemeyen 5 İspanyol bankası nispeten küçük çaplı ve 1.8 milyar euro sermaye desteğine ihtiyacı bulunmakta. Yeniden yapılanması gerekecek olan Alman Hypo ve Yunan Ate’ye devlet tarafından zaten el konulmuştu.

AB ülkelerinde bir ay önceki görüntüyü kısaca aktardık. Özeti ise; “teste tabi tutulan 91 bankadan Almanya, Yunanistan ve İspanya’dan olmak üzere 7’si başarısız ve sorunlu.



Yunanistan ne durum da?

Sorunun cevabı yine Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn’den söylediklerinden aktaralım. Avrupa'da harcamaları azaltmanın özellikle Yunanistan ve İspanya'da ekonomileri istikrara kavuşturduğuna işaret eden Rehn, Avrupa'da ticaretin ikiye katladığını, Avrupa ihracat endüstrisinin iyi olduğunu ifade etti.

Özetlersek; Yunanistan ve İspanya ekonomilerinde sorun aşılıyor demekte.

Yunan ekonomisinin krizdeki görüntüsünü hatırlayalım. Borçları 300 milyar Euro’ya yaklaşan Yunanistan’ın, bütçe açığı da yüzde 13’lere dayanmış durumda. AB Komisyonu, yeni önlemler çerçevesinde Atina’nın bütçe açığını, 2012 yılına kadar yüzde 3’e düşürmesini talep ediyor. Yunanistan'ın bu hedefe varabilmek için sıkı bir tasarruf programı uygulaması gerekiyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun talep ettiği kemer sıkma önlemleri arasında; kamuda işe alımların durdurulması, memur maaşlarının düşürülmesi, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan verginin artırılması, sosyal güvenlik reformu, emeklilik yaşının 67’ye yükseltilmesi gibi adımlar bulunuyor.

Şimdi, Yunanistan’daki bankalarının son durumuna bakalım isterseniz.

Yunanistan ekonomisi kamu harcamalarında kesintiye gidilmesi nedeniyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 küçüldü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu dört kademe birden düşürerek A3'ten Ba1'e çekti.

Ülkenin borç düzeyi konusundaki kaygılar gerekçe gösterilerek alınan bu karar, Yunanistan'ın yatırımlar açısından Avrupa Para Birliği'nde A bandı dışına çıkan ilk ülke olmasına yol açıyor. Yeni notuyla Yunanistan'a para yatırmak, 'spekülatif yatırım' konumunda görülüyor. Piyasa simsarları bu durumda ülkenin tahvilleri ve borçlanma araçlarını 'çöp' olarak niteliyor.

Moody's AB ve IMF'nin 110 milyar euro'yu bulan destek paketine rağmen ülkenin açıklarını kapatmaya yönelik ekonomik planları konusundaki belirsizliğin sürdüğünü kaydetti.

Ülkenin en büyük bankaları National Bank of Greece, EFG Eurobank Ergasias, Alpha Bank ve Piraeus Bank ikinci çeyrek sonuçlarını gelecek hafta açıklayacak. Bu bankaların ikinci çeyrek gelirlerinin, artan kredi kayıpları ve kötüleşen varlık kalitesi nedeniyle hızla düşmesi bekleniyor.

Analistlere göre, National Bank of Greece'in ikinci çeyrek gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 72 gerileyerek 109.7 milyon euro’ya ineceği tahmin ediliyor. EFG Eurobank'ın aynı dönemde gelirlerindeki gerilemenin yüzde 65 olması, gelirinin de 30.7 milyon euro’ya düşmesi bekleniyor.

Analistlerin tahmini, bu bankaların kârlarının yüzde 60'dan fazla geriledi.

Yunan bankalarının birleşmelerine yönelik spekülasyon çok yoğun. Piraeus Bank, geçen ay devletin Agricultural Bank of Greece'te bulunan varlıklarını ve Hellenik Postbank'ı almak istedi.

Agricultural Bank of Greece, ülkenin temmuz ayı sonunda açıklanan Avrupa Birliği stres testlerini geçemeyen tek banka.

Uzmanlara göre, olası bir konsolidasyonun Yunan bankalarının likidite, kötü kredi ve kamu borcu gibi sorunlarını çözmesi mümkün değil.

Peki, yabancı bankaların Yunan bankalarına talip olması olasılığı var mı?

Kamu borçlarındaki belirsizlik ve gelirlerin ne olacağı yönündeki baskı nedeniyle olası değil. Olabilecekler arasında en yakın seçenek ise, doğru fiyatlar belirlendiği takdirde, büyük oyuncular arasında yaşanacak birleşmeler…

Sonuç; Avrupa Birliği Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Olli Rehn, Avrupa ekonomisinin düzeldiği kanısı taşıdığına göre muhtemelen Yunanistan’ı AB üyesi saymıyor artık.