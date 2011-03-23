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Metin Duyar

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23 Mart 2011

AT&T’nin rakibi T-Mobile satılıyor

ABD'nin dev telekomünikasyon ve kablosuz operatörlerinden AT&T’nin rakibi T-Mobile ABD'yi 39 milyar dolara satın alacağı haberi piyasaları rahatlattı.

 
ABD'nin dev telekomünikasyon ve kablosuz operatörlerinden AT&T’nin rakibi T-Mobile ABD'yi 39 milyar dolara satın alacağı haberi piyasaları rahatlattı. Bunun yanında  Libya’ya ikinci ateşkes kararı, Suudi Arabistan’ın yeni destek paketi, Japonya’da nükleer reaktörlerin kontrol altına alınması ve piyasalarının tatil olması gibi bir dizi gelişme de piyasalar için oldukça önemliydi.

ABD’den gelen zayıf konut verisine, para politikasının devam eden desteğiyle sınırlı bir tepki geldi.

 Bu haftaki AB liderler nihai zirvesine yönelik olumlu beklentiler ve Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz artırım beklentisiyle, Euro-dolar paritesi 1,42’nin üzerine yükselişini devam ettirse de yinede dikkatli olmak gerekiyor.

 Libya’nın ikinci ateşkes kararının ardından BM’den gelen temkinli yaklaşımla, ham petrol fiyatları 103-104 dolar bandında kalsa da; altın fiyatları 1.430 doların üzerini gördü yeniden.

 Geçen hafta Japonya’daki depremin yüksek riskli varlıklarda bir satış dalgasına yol açması ve yatırımcıları diğer piyasalardaki zararlarını karşılamak üzere altın varlıklarında satışa gitmeye yöneltmesi üzerine altın % 2.6 oranında değer kaybetmişti.

Altın haftanın ilk günlerinde  Avrupa piyasalarında 1,426.95/1,427.75 $/ons aralığında  işlem görmekte. Japonya’da kaydedilen depremin küresel büyümeye etkisine dair endişe ve Libya’ya düzenlenen hava saldırısının yatırımcıların belirsizliğini artırması, altının  yükselişini destekliyor. Altın böylelikle 10 çeyrektir yükseliş kaydetmiş oluyor.

Geçen hafta sonunda yatırımcıların altına karşı iştahındaki artışı yansıtan bir etken de SPDR Gold Trust fonunun altın varlıklarının 5.5 haftanın en yüksek seviyesine çıkarması oldu. Altına dayalı altı büyük ETF’nin altın varlıkları bu ay yarım milyon ons’un üzerinde artış kaydetmesine rağmen,  bu çeyrekte altın varlıklarında 2.13 milyon ons düşüş kaydedildi.

Portekiz en geç Haziran’da AB fonuna başvurabilir. AB’den yetkililerde, Portekiz'in en geç Haziran ayına kadar AB ve IMF fonuna başvurmasının muhtemel olduğunu açıkladı zaten.  Portekiz hükümetinin mali tedbirlerin onaylanması ile ilgili yaşadığı sıkıntıların bu uyarıda etkili olduğu kesin. Bugün bütçe açığını azaltıcı tedbirler parlamentoda onaylanacak. Onay sürecinde sorun yaşanması halinde, hükümetin istifası ve fon desteğine başvurusu gündeme gelebilir.

Çin’den Yuan’ın değerlenmesine fren mi?

Çin’de Mart ayında da ticaret açığı verebileceği beklentisi karşısında, başbakandan ticari dengesizlikleri giderici adımların atılması gerektiğine yönelik uyarılar geldi.

 Petrol fiyatlarındaki yükselişin büyüme üzerinde yarattığı aşağı yönlü risklerin de vurgulanmasıyla, Yuan’ın değer kazancı frenlenecektir.

 Diğer taraftan, Çin merkez bankası başkan yardımcısının, fiyatlardaki yukarı yönlü baskıların makroekonomik politikayı tehdit ettiğini söyleyerek temkinli tavrına da dikkat  etmek gerekiyor. 

 ABD’den küçük çıkış adımları

 ABD Hazinesi, finansal kriz sırasında aldığı 142 milyar dolarlık konut kredisine dayalı tahvillerden her ay yaklaşık 10 milyar dolarlık satış yapacağını açıkladı. Her ne kadar satış miktarı sınırlı tutulsa da, böyle bir karar piyasalardaki iyileşmenin resmileşmesi anlamında önemli bir gösterge.

İyileşmenin kalıcı olması durumunda da, aylık satış tutarı ileriki dönemde artırılabilir.

 

 

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