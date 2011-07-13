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Metin Duyar

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13 Temmuz 2011

Altının yönü belli değil

Pazartesi günü Avrupa’nın kamu borcu krizinin yayılacağına dair artan endişeler...


Pazartesi günü Avrupa’nın kamu borcu krizinin yayılacağına dair artan endişeler metali iki haftanın en yüksek seviyesi olan 1,550 $/ons’a ulaştırdı. 
Avrupa borç krizinin yatırımcıları endişelendirtmeye devam etmesine bağlı olarak Euro cinsinden altın 1,090.49 Euro/ons ile de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış odu. 
Euro bölgesi borç krizinin yayılacağı endişesi ile beraber,  ABD’nin istihdam verisinin Haziran ayında 9 ayın en düşük seviyesine gerilemesi de altına destek sağlamakta. 
Diğer bir etken ise, düşük faizlerin ve Fed’in sürekli gevşek para politikasına vurgu yapıyor olması.
Avrupa Birliği yetkilileri Yunanistan, Portekiz ve İrlanda’yı etkileyen sorunların İtalya’ya da yayılıp yayılmayacağına dair bir acil durum toplantısı yaparken Euro da dolar karşısında  değer kaybediyor.
Euro Bölgesi maliye bakanları, borç krizinin İtalya ve İspanya'ya sıçramasını önlemek amacıyla Yunanistan ve diğer borçlu ülkelere yardım için daha ucuz krediler, daha uzun vadeler ve daha esnek bir kurtarma fonu oluşturmayı kararlaştırmış durumda.  Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şiddetle karşı çıktığı bir yöntem olmasına rağmen,Yunanistan'ın çok büyük borç yükünü hafifletmesine yardımcı olmak üzere tercihli temerrüt uygulaması seçeneğini de reddetmiş değil. 
Avrupa’da menkul kıymetler yedi haftanın en büyük düşüşünü yaşamış durumda. Bunda,  banka ve sigorta şirketlerinin hisseleri önemli rolü bulunmakta.

Altının yönü ne olur?

Teknik analiz altını kısa vadede 1,557.75 $/ons’a yükselecek göstermekte.  
Altın COMEX Ağustos kontrat’ında  yönü 1550 hedefle yukarıya dönmüş durumda. 1556’ların üzerinde kapanış olması  durumunda 1577’ler hedef olacaktır.
1550’ler ilk test edildiğinde  gelebilecek düzeltme için temkinli olunmalı.1504’lerin altında ki  kapanış yön aşağıya dönerek 1477’ler hedef olacaktır.



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