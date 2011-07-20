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Metin Duyar

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20 Temmuz 2011

Altında 2 bin dolar beklentisi sürüyor

Stres testi sonuçlarının piyasaları rahatlatmadığı kesin. Çünkü, stres testinin...


Stres testi sonuçlarının piyasaları rahatlatmadığı kesin. Çünkü, stres testinin  ikinci aşamasının güven oluşturmada yeterli gelmemesi ve AB liderlerinin  Perşembe günkü toplantısında krizi azaltmada gereken önlemler konusunda  uzlaşmaya varamayabileceği endişesi yeni haftaya satış eğilimli başlanmasına  neden oldu. 
Her ne kadar stres testinden sadece 8 banka  kalmış görünse de, 16 bankanın ancak sınırda geçmiş olması ve testler  sonrasında bankaların sermayelerini güçlendirme konusunda güvenilir bir plan  sunup sunamayacağına yönelik belirsizlikler borç krizinin yönetimine yönelik  endişelerin yatışmasını sağlayamadı.
Ayrıca, Avrupa merkez bankasının temerrüde  düşen ülkelerin tahvillerini teminat olarak kabul etmeyeceğini yinelemesi,  İtalya’da kamu maliyesi ve politik istikrara ilişkin endişeler,  Perşembe günkü toplantıda Yunanistan’a ikinci yardım paketi ile ilgili  olarak daha net bir tutumun sergilenip sergilenmeyeceği ve ABD borç  limitlerinin yükseltilmesi konusundaki belirsizlikler de ek risk unsurları  olarak gözüküyor.

Altın Fiyatları 2000 Dolar /Ons’u  görür mü ?

Euro bölgesi borç sorunu ve Yunanistan ile ilgili endişelerin başlamasından beri altın yükseliş trendini koruyor. Altın fiyatları, ABD ve Avrupa’nın  borç krizi ve gevşek para politikalarının devam edeceği beklentisiyle 1.600  dolar civarında yukarı trendini koruyacak gözüküyor.
Altın bu hafta piyasalarda rekor seviyeye yükselmiş durumda.
Bu yükseliş metalin  40 yıldır kaydettiği en uzun yükseliş. Euro bölgesinin borç krizine ve ABD hükümetinin artan bir şekilde borcunu ödeyemez duruma düşme tehdidine dair endişeler altına yukarı çeken etkenlerden.
ABD’de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar hükümetin borcunu ödeyemez duruma düşmesinden kaçınmak amacıyla bir plan üzerinde çalışsa da,  ABD’de tüketici güveninin Temmuz ayı başında 2.5 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve imalat üretiminin Haziran ayında azalması ekonomik büyümeye dair endişeleri artırıyor.
ABD’nin CFTC kurumunun Cuma günü açıkladığı veriler de altına keskin bir şekilde değer kazandırmış durumda. Fonların ABD vadeli altın kontratlarındaki ve opsiyonlarındaki yükseliş beklentilerini 12 Temmuz tarihi itibariyle sona eren haftada keskin bir şekilde artırdıklarını göstermekte.
ANZ Bank yorumunda makro endişelerle ve teknik faktörlerle altının kısa vadede 1,650 $/ons’a yükselmesini yönünde. Ancak ABD’nin borç tavanı görüşmeleri için son tarih olan 2 Ağustos yaklaşırken volatilitenin artabileceğini endişeleri de piyasalara hakim durumda.
Altın dolar, pound, Güney Afrika Rand’ı ve Kanada Doları cinsinden de rekor seviyelere ulaşmış durumda.
Teknik analiz altında orta vade de yükselişe işaret ediyor. Beklenti 1,613 $/ons’a doğru yükselişin süreceği yönünde.
Uluslararası piyasalar, altının gelecek altı ile dokuz ay içerisinde 2,000 $/ons’a doğru hareket etmesinin pek mantık dışı olmadığı da belirtilmekte. Aşağıdaki on yıllık altın fiyatları grafiğine ve uluslararası piyasalardaki makro ekonomik göstergelere baktığımızda bu beklenti pekte hayal gözükmemekte. 
 

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