Altın üç haftada yüzde altı değer kazandı



Son üç haftada altın yaklaşık % 6 değer kazandı.

Bunda bir dizi zayıf çıkan ABD ekonomik verisinin etkisi oldukça yüksek. Çok sayıda yatırımcı, S&P 500 ve diğer riskli varlıklardan çıkarak altına yönelmiş durumda.

Şaşırtıcı derecede zayıf çıkan ABD istihdam verisi, doları bir ayın en düşük seviyelerine sürüklemiş ve ekonomik büyümeye dair görünümü karartmış durumda.

Zayıf ABD verisinin üçüncü tur miktarsal gevşeme olasılığını da artırıyor. Fed’in böyle bir işaret vermesi durumunda bunun altını 1,550 $/ons’un ötesine iteceği kesin.

Yemen Devlet Başkanı’na düzenlenen saldırılardan sonra Yemen’in geleceğine dair belirsizlik piyasaların güvenini sarsmış durumda. Jeopolitik faktörler ve halen yüksek enerji fiyatları, altında kısa pozisyon alınmasını engelleyen önemli faktörlerden.

Diğer taraftan Yunanistan’ın süren borç krizi ile ilgili gelişmeler de piyasaları tedirgin etmekte. Yunanistan’ın borcunu ödeyemez durumdan kaçınmak için diğer bir kurtarma paketini elde etmeye çalışması da yatırımcıların endişelerini artırmakta.

Geleneksel olarak altın tüketiminin azaldığı bir dönemde altın talebindeki artışı yansıtan bir gösterge de, CFTC’nin geçen hafta vadeli altın kontratlarında kaydedilen spekülatif uzun pozisyondaki artışın 13 aydır kaydedilen en büyük artış olması.

Peru’da başkanlık seçimlerini sol kanattan eski ordu komutanı Humala’nın kazanması, dünyanın altıncı büyük altın üreticisinde, üretimin düşeceği endişesi yaratmakta. Bu da altın fiyatlarını yukarı çeken diğer bir unsur.





