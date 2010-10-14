Altın orta vadede 1,500 $/ons'u görebilir



Altın yükseliş trendini koruyor



ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin 21 Eylül’de yapılan son toplantıda yavaşlayan toparlanmanın yakın zamanda daha fazla desteğe ihtiyaç duyabileceği görüşünde birleşerek, bu desteği sağlamak için aralarında fiyat seviyesi hedefinin benimsenmesinin de bulunduğu bazı yolları ele aldıkları belirtti.FED’in dün açıklanan Eylül ayı toplantı tutanaklarında, banka yetkililerini hem borçlanma maliyetlerinin aşağı çekilmesi için hem daha fazla uzun vadeli tahvil alımı olasılığına, hem de gelecekte harcamaların artmasını teşvik etmeyi planlıyor. Bu amaçla halkın daha yüksek enflasyon seviyelerine alıştırılması yollarını aradığı, konuşulan konular arasında.OECD, Pazartesi günkü açıklamasında dünyanın gelişmiş ülkelerinde ekonomik büyümedeki yavaşlamanın bir süre daha devam edeceği açıkladı.ABD Merkez Bankası’nın ekonomiyi desteklemek için yapacaklarına dair belirsizlik altıncıları engellemedi. Altın yatırımcıları karları aldı ve Salı günü ABD vadeli altın kontratları değer kaybına uğradı. NYMEX Borsası’nın COMEX Bölümü’nde işlem gören Aralık vadeli altın kontratı Pazartesi gününe göre 7.70 $’lık düşüşle 1,346.70 $/ons’tan kapanırken 1,341.40 – 1,356.30 $/ons aralığında seyretti. Fed yetkililerinden büyük bir ilave miktarsal gevşeme olmayabileceğine dair gelen işaretlerin altında kar satışlarına yol açtığı görülmekte. Kansas City Merkez Bankası Başkanı Thomas Hoenig; kendisinin daha fazla gevşek para politikasına karşı olduğunu, çünkü bunun toparlanmaya fazla yardım etmeyeceğini ve enflasyona yol açabileceğini düşüncesinde.Salı günü Asya piyasalarında işlem gören altın fiyatları dolardaki güçlenmeye bağlı olarak % 0.5 oranında değer kaybına uğradı. Altının rekor kıran yükselişinden sonra bir düzeltme safhasına girme olasılığı yüksek gözüküyor.Salı günü euro ve bir döviz sepeti karşısında güçlenen dolar yakın vade de açığa satışların kapatılmasından kaynaklanan kazançlarını koruyabileceğini gösteriyor. Zayıflayan dolar geçen birkaç ay içerisinde çoğu emtiadaki yükselişe destek de verdi aslında. Özellikle bakır fiyatları da iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.Piyasaların yorumu, temel olarak altının hedefinin değişmediği yönünde. Orta vade de altının 1,500 $/ons ve üzerinde seyredeceği ağırlık taşısa da, şu anda piyasa da çok fazla uzun pozisyon olduğu bilinmekte. Bu durum haliyle, mevcut yükselişin engelleyecektir ve bir miktar daha düşüşe neden olacaktır.Teknik olarak altının 8 Ekim tarihinde gördüğü 1,324.85 $/ons seviyesine gerileyebilir.SPDR Gold Trust altına dayalı borsa yatırım fonunun altın varlıkları üçüncü gündür düşüş kaydederek 1,287.327 tona geriledi. Bu ay fonun altın varlıkları yaklaşık 7.5 ton düşmüş oldu, aynı dönemde altın fiyatları ise % 2.6 yükseliş kaydetti. Asya’da Hindistan ve Çin’den gelen güçlü mevsimsel talep fiyatlara destek verse de piyasada bir miktar düzeltme yaratabilir.Salı günü Londra sabah altın fiksingi 1,343.50 $/ons’tan, Londra gümüş fiksingi de 23.03 $/ons’tan gerçekleşti. Aynı gün Londra sabah platin fiksingi 1,676 $/ons’tan, Londra sabah paladyum fiksingi de 580 $/ons’tan gerçekleşti. Avrupa piyasalarında öğleden sonra değer kazanan altın Londra öğleden sonra fiksinginde 1,348.50 $/ons’a yükseldi. Londra öğleden sonra platin fiksingi 1,685.50 $/ons’tan, Londra öğleden sonra paladyum fiksingi de 585 $/ons’tan gerçekleşti.Öyle gözüküyor ki altın fiyatları yükseliş daha devam edecek. Orta vade de konuşulan rakam 1.500 Dolar/ons ve bu gerçekleşecek gibi gözüküyor. Ancak, altın fiyatında şişkinlik olduğu algısı giderek güçlenmekte. Bu özellikle spekülatif pozisyona neden olacaktır mutlaka, dikkatli olmakta yarar var.