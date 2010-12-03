Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor

Altın fiyatlarında yön arayışı



Peki, altınla ilgili pozisyonumuz ne olmalı?



Piyasalardaki Avrupa gerilimi durulmuş değil. 85 milyar euro’luk kurtarma paketi, İrlanda’yı rahatlasa da piyasalar üzerinde çokta etkili olmadı açıkçası.Avrupa’da krizin derinleşmesi durumunda İspanya ve Portekiz’i de içine alacak gözüküyor. Değerlendirmeler; işsizlik, bütçe açığı ve dış borcun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı gibi ekonomik veriler dikkate alındığında daha az risk altında bulunduğu düşünülen İtalya ve Belçika’nın da sorunlar yaşayabileceği yönünde.AB endişeleri altın fiyatlarında yukarı yönlü baskıların devam etmesine neden olurken, ekonomik belirsizlikleri azaltıcı güçlü veriler, aşağı yönlü baskıları da beraberinde getiriyor. İki farklı etki, altın fiyatlarını 1.385-1.395 dolar/ons aralığına sıkıştırmış durumda.Euro bölgesi borç krizinin yayılmasına dair endişeler güvenli liman olan altına talebi arttırmakta. Euro cinsinden altın 1,070.11 Euro/ons ile rekor seviyeye ulaşırken Sterling cinsinden altın da 895.05 pound/ons ile rekor seviyeyi de görmüş oldu. Önceki gün dolar karşısında % 1, Kasım ayında ise % 7 değer kaybeden Euro Avrupa piyasalarında toparlansa da, politika yapıcıların Euro bölgesi borcuna dair ne yapacaklarının görmek için piyasada bekleyiş sürmekte.Piyasalarda risk algısı da oldukça yüksek. Bu durum, yatırımcıları hem dolara hem de altını yöneltmekte ve iki enstrümanında değer kazanmasına yol açmakta.ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratları üçüncü günde yükselişini sürdürse de şimdilik sakinleşmiş gözükmekte. Bunda emtialara gelen fon alımları ve Avrupa borç krizinin yayılacağına dair korkular oldukça etkili gözüküyor.Aslın da borç krizinin, ABD ve Asya’ya da bulaşacağı korkusu oldukça dillendirilmeye başladı piyasalarda. Bu durum aynı zamanda, Avrupa Merkez Bankası Euro bölgesini stabilize etmek için yeni adımlar atmaya da zorlayacak gibi gözüküyor uygulayıcıları.Avrupa’nın gelişimine dair mevcut endişe Alman hükümet borcunun kredi default swaplarının fiyatlarındaki artışla da kendini göstermekte. Bu durum da haliyle yatırımcıları bir kurtulma aracı olarak altın almaya teşvik etmekte yine.BNP Paribas 2011 yılı altın fiyatı tahminini % 20 oranında artırmış durumda. BNP Paribas; Doların uluslararası parasal sistemdeki rolüne dair belirsizlik, bazı küçük Euro bölgesi ülkelerinin stabilitesine dair endişeler ve Asya’da artan enflasyon baskılarının, altının yükseliş trendini desteklediğini belirtmiş. BNP Paribas raporunda, 2011 yılı altın fiyatı tahminini 1,245 $/ons’tan 1,500 $/ons’a çıkarmış durumda. Fiyatlardaki yükseliş 2012 yılında sürerse bunun daha düşük miktarlı olacağını, 2012 yılında altının 1,600 $/ons civarında olacağı tahminin de bulunmuş.Dünyanın en büyük altına dayalı borsa yatırım fonu SPDR Gold Trust’ın, altın miktarı 1.5 ton kadar artış kaydederek 1,286.603 tona yükseltmiş gözüküyor. Bu yükseltme, piyasalarda altın fiyatlarının yukarı yönde değerlendirildiğini de gösteriyor aslında.Dünya Altın Konseyi tarından yayınlanan raporda, üçüncü Merkez Bankaları Altın Satış Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen satışların bu yıl 20.4 ton düzeyinde olduğu anlaşılmakta. Satışların en büyük kısmı IMF tarafından yapılmış.IMF anlaşmaya imza koymamasına rağmen altın piyasasını rahatsız etmeme politikasına oldukça özen gösteriyor aslında. Yaptığı satışlar da önceden planlanmış satışlar zaten.Altın fiyatlarında yukarı yönlü baskıların devam edeceğini söylemek için oldukça erken aslında. Her ne kadar, ekonomik belirsizlikleri azaltıcı güçlü veriler, aşağı yönlü baskıları da artırsa da, asıl dikkat edilmesi gereken, piyasa da ki şişkinlik algısının halen devam ediyor olması.Çift yönlü güçlü veriler, altın fiyatlarını 1.385-1.395 dolar/ons aralığına sıkıştıracaktır bir süre.Önerim; spekülatif hareketler için oldukça uygun olan havanın geçmesine beklemek. Ayrıca altın fiyatlarında ki şişkinliğin mutlaka ineceğini hesaba katmak.