Altın fiyatların da 2000 $/ons beklentisi artmakta

Piyasalarda 2000 dolar/ons beklentisi



Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen döviz piyasaları ve ekonomik toparlanmaya dair endişeler yatırımcıları altın almaya teşvik ederken, vadeli altın kontratları 1,270 $/ons’un üzerinde rekor yüksek seviyeye ulaştı.New York piyasasında spot altının cuma kapanışı 1,274 $/ons’tan gerçekleşti. COMEX Borsası’nda işlem gören Aralık vadeli gümüş kontratı Perşembe gününe göre 20 cent artışla 20.771 $/ons’tan kapanırken 20.845 $/ons ile Mart 2008 tarihinden beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.24 Ağustos tarihinden beri yaklaşık % 18 değer kazanan gümüş aynı dönemde altının % 10’luk artışını geçti. Gümüşün kazancı metal para alımları ve elektronik sanayi ile solar panel sektöründen gelen endüstriyel taleple yön buldu ağırlıklı olarak.Kıymetli madenlerdeki bu artışlar; İngiltere’nin perakende satışlarındaki düşüş, zayıf çıkan ABD’nin Philly fabrika endeksi ve ABD’nin Çin para birimi hakkında sertleşen sözleri ile döviz piyasasındaki volatilitenin etkisi yüksek oldu.21 Eylül tarihinde toplanacak olan ABD Merkez Bankası’nın daha fazla kantitatif gevşeme açıklayabileceği bunun da altında daha fazla yükselişe neden olabileceği bu haftanın en önemli beklentileri arasında.Piyasalar, son dönemde artan talebe bağlı olarak değer kazanan altının, enflasyon ya da deflasyon korkusu fark etmeksizin yükselişini sürdüreceği ve 2,000 doların da üzerine çıkabileceği beklentisi içerisinde. Bir çok analist altındaki bu yükselişin yıl sonuna kadar devam edeceğini öngörürken, fiyatların birkaç yıl içerisinde enflasyona göre ayarlanmış olarak da yeni bir rekor kıracağını tahmin ediyor.Altını fiyatındaki yükseliş kısmen enflasyona yönelik devam eden endişelerden kaynaklanıyor. Ancak son dönemde hiper enflasyon korkusu kadar deflasyonla bağlantılı kaygılar da fiyatların artmasında etkili oluyor. Görünüşte birbiriyle zıt görünen bu iki senaryoya rağmen altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Her ne kadar altın gerek enflasyon gerekse de deflasyona karşı birebir koruma sağlamasa da, hem finansal çöküş hem de belirsizlik dönemlerinde her iki senaryo olasılığında da, bu değerli maden iyi bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor.Uzmanlar, Merkez Bankalarının enflasyondan çok deflasyonla mücadele de tecrübesiz olarak görmekte. Örnek olarak; Japonya'nın varlık fiyatlarındaki balonu durdurmak için faizleri artırdığı ve kayıp bir on yıl yaşadığı 1990'lı yılları gösteriliyor. Bu sürecin olumsuz etkisi Japonya'da hala hissediliyor.Altında en son böyle uzun bir yükseliş 1970'li yılların sonunda, küresel ekonominin petrol fiyatlarındaki şoklardan etkilendiği ve yüksek enflasyonun yaşandığı dönemde görüldü.ABD Merkez Bankası ve Alman Merkez Bankası Bundesbank'ın enflasyonla mücadele çabaları ve uygulamalarıyla hem küresel para politikasında hem de büyümede yol gösterici rol oynadı. Bu sayede sağlanan güven altının fiyatında önemli gerilemeyi de beraberinde getirdi. 1990'lı yılların sonuna gelindiğinde altının ons fiyatı 250 dolara kadar düştü.Altında yaşanan son yükseliş büyük oranda diğer yatırım araçlarının cazibesini artmasına neden olan düşük faiz oranlarından kaynaklanıyor. Ancak, merkez bankalarının bir zamanlar olduğu gibi kendi kaderlerini tayin eden kurumlar olduğuna olan inancın azalması da bu duruma önemli etki yapıyor. Ülke ve belediye borçlarının yarattığı kaygılar ve bununla bağlantılı olarak kurlarla ilgili kaygılar da rahatsızlığı artırıyor. Aslına bakılırsa altının etkili bir yatırım aracı olmasında enflasyon ve deflasyon korkusundan çok, finansal sistemde o dönemde yaşanan sıkıntıların ne kadar etkili olduğuyla bağlantılı.Altının mali sistemdeki sıkıntılı dönemde korunma aracı olarak görülmesi benzer amaçla kullanılabilecek diğer değerli maden ve emtia seçeneklerini akıllara getiriyor.Bu seçenekler arasında ons fiyatı, altından 300 dolar daha pahalı olan ve endüstriyel üretim sürecinde daha çok talep edilen paladyum başı çekiyor. Yıllık üretilen platin miktarının altının yüzde 7.5'ine denk gelmesi de bu olasılığı artırıyor.Geçtiğimiz hafta NYMEX Borsası’nda işlem gören Ekim vadeli platin 1,611.90 $/ons’tan, spot platin ise 1,606 $/ons’tan işlem gördü. NYMEX Aralık vadeli paladyum Perşembe gününe göre 10.25 $’lık düşüşle 549.35 $/ons’tan, spot paladyum da 548.50 $/ons’tan kapandı.