Altın 2011’de hız keser mi?

Altın fiyatlarında beklenti





Yeni yılda altın fiyatları



ABD’den beklentilerin üzerinde gelen Aralık NY Fed üretim, kapasite kullanımı ve ılımlı Kasım TÜFE rakamı sınırlı bir dengeleyici rol oynasa da; Japonya’da zayıflamaya işaret eden Tankan endeksi, Çin’de enflasyonist korkular ve Moody’s’in İspanya’nın kredi notunu izlemeye almasıyla piyasalar satış eğilimini girmiş durumda.Bir süredir borç krizindeki ülkelerin tahvillerini alarak destek sağlamaya çalışan Avrupa Merkez Bankası’nın sermayesini artırma önerisini gündeme getirmesi büyük olasılıkla gerçekleşecek. Almanya daha önceki açıklamalarında, böyle bir ihtiyaç halinde destek vereceğini açıklamıştı.Avrupa Merkez Bankası da diğer ulusal merkez bankalarından sermaye artırımına gitmelerini talep edecek gözüküyor. Sermaye artırımı kararı, merkez bankalarının tahvil alımı yoluyla oluşturduğu güvenlik ağına destek olması açısından olumlu bir unsur.Doların değer kazanmasıyla beraber altın fiyatları 1,380/1,390 $/ons’tan aralığına oturmuş gözükse de, bu aralıkta uzun süre kalmayacağı kesin. Borçla ilgili süren belirsizlikler altını yukarı yönlü destekliyor.Derecelendirme kuruluşu Moody’s İspanya’nın AA1 notunu muhtemel bir düşürme amacıyla değerlendirmeye alması Euro’nun da baskı altına girmesine sebep oldu.Bildiğiniz gibi, Moody’s in İspanya ve Belçika gibi bazı ülkelerin notunu düşürme amacıyla incelemeye aldı. Özellikle mali açıklar hakkındaki endişeler ABD üzerinde yoğunlaşırsa, bu uzun vade altını destekleyecektir.Buna benzer bir olay daha önceleri Yunanistan ve İrlanda’nın finans problemlerinde yaşanmıştı. Bu dönemde, Moody’s in haberi bazı Euro bölgesi ülkelerinin borcunun ölçeğine dair endişelere yol açmış ve altın bu endişelerle 1,430.95 $/ons’a kadar çıkarak rekor kırmıştı.Bazı bütçe uzmanları da ABD’nin 2009 yılında GSYH’nın %9.9’una varan bütçe açığını aşağı çekmemesi durumunda, gelecek on yılda Yunanistan tarzı bir borç kriziyle karşılaşacağını belirtiyor.Yunanistan benzetmesi abartılı olsa da ABD’nin bütçe açığı ciddi sorunlara yol açabilir endişesi yatırımcıları daha dikkatli olmaya itiyor zaten.HSBC yorumu ise, sürekli artan bütçe açığı ile ortaya çıkan huzursuzluğun ABD Doları için negatif, altın için destekleyici olduğunu yönünde. UBS de altın için beklediklerinin pozitif olduğunu açıkladı.Piyasalarda ki görünüm dikkate alındığında gümüşün de 2011 yılında süren yatırımcı talebinin devam edeceği anlaşılıyor. Ancak, gümüş fiyatları oldukça volatil. Bu bazı yatırımcıları metale yatırım yapmaktan vazgeçirebilir. Piyasalardaki ortak görüş gümüşün 2011 yılında ortalama 33 $/ons’ta seyredeceği yönünde.Uzmanlar 2011 yılı için altına talebin artacağı görüşünde. Ortak görüş, 2011’de altın arzında artış beklenmesine rağmen; dolarla ilgili kaygıların sürmesi ve enflasyon baskılarının artması, altının fiyatını destekleyeme devam edecek.İngiliz Barclays Capital, gelişen ülkelerin talebinin artacağı ve arzın talebi karşılamakta zorlanabileceğini bildirerek, altın fiyatlarının gelecek yılın sonunda 1.850 dolar/ons seviyesine yükseleceğini öngörmüş. 2011'in ilk aylarında fiyatların kar realizasyonu nedeniyle 1.310-1.325 dolar bandına geri çekileceği tahmininde bulunan Barclays, daha sonra Asya'daki merkez bankalarının alımlarının sağladığı destekle, fiyatların yıl ortasında 1.450 dolara çıkıp, yıl sonunda 1.850 dolar ile tepe noktaya ulaşacağı görüşünde.Altın başta olmak üzere emtia fiyatlarının düşük dolar faizlerine bağlı olarak yükselmeye devam edeceği öne sürün Goldman Sachs da, altın fiyatlarının 2011 sonunda ons başına 1.690 dolar düzeyine çıktıktan sonra, 2012 de ABD'de büyümeye bağlı olarak faizlerin yükselmeye başlamasıyla birlikte 1.750 dolarda zirve yapacağını öne sürmekte.Altın ve öteki değerli metallere 2011'de büyük şans tanıyan bir diğer kuruluş ise Societe Genarale. Fransız bankanın emtia araştırmaları başkanı Frederic Lassere, merkez bankaların teşvik programları ve dolardaki zayıflık nedeniyle altın fiyatlarında bu yıl yaşanan rallinin süreceği ve fiyatların önümüzdeki yıl yüzde 11 daha yükseleceğini açıklamış.Lassere, doların Euro karşısında 1.50 seviyesine gerilemesi halinde altın fiyatlarının 2011'de 1.500-1.600 dolara yükselebileceği görüşünde.Societe Generale, gümüş ve paladyum fiyatlarının da ivme kazanacağını tahmin etmekte. Ocaktan beri yüzde 75 değer kazanarak 700 doları aşan paladyum fiyatında gelecek yıl yüzde 21'lik artışa şahit olacağımızı öngören Societe Generale, yüzde 70'e yakın değerlenerek 30 doları aşan gümüş fiyatında ise 19 artış bekliyor.Gümüşe yatırım amaçla talebin artması, fiyatlara ciddi bir şekilde yukarı çekiyor.Değerli metaller içinde uzak durulması gereken ise platin. Societe Generale, arzın artması diğer taraftan ise mücevher talebinin azalması nedeniyle yatırımının platinde bulunmasını pek tavsiye etmiyor. Değerli metallerde yatırım yapmak isteyen için en iyi seçenek, diğerlerinden daha iyi bir performans sergilemesi beklenen paladyum.