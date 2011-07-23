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Metin Duyar

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23 Temmuz 2011

ABD’nin çözüm önerisi ne olacak?

Borç krizi çözümüne ilişkin değişen beklentiler gerginliğinde sonunda “uzlaşma...


Borç krizi çözümüne ilişkin değişen  beklentiler gerginliğinde  sonunda “uzlaşma” sağlanmış oldu.
AB’nin kritik  borç zirvesi kararları öncesinde, özellikle üzerinde ulaşılacak planın  Yunanistan için “temerrüt” değerlendirmesine yol açabileceği  endişesiyle satıcı ağırlıklı bir seyir hakimdi. AB bankalarına verginin çözüm  önerileri arasında yer almadığına ilişkin haber ve teminat konusundaki  belirsizlik ortak kararın tatmin edici olmayabileceği endişesine neden oldu.  
Ancak, bilanço ve ekonomik verilerin  piyasalara destek verdiği gözlendi. 
Borç krizi zirvesinden uzlaşma kararı  çıkması ve çözüm önerisinin EFSF’nin (Euro Denge ve İstikrar Fonu)  Yunanistan dışındaki Portekiz ve İrlanda gibi diğer sorunlu ülkeleri de  kapsayacak şekilde ikincil piyasadan doğrudan tahvillerin alımını da  içermesiyle piyasalar yönünü yükselişe çevirdi. 
Bankaların da katkı sağlayacağı  Yunanistan’a sağlanan ikinci finansal kaynağın toplam tutarının 159  milyar Euro’ya yaklaşacağı düşünülüyor. Bunun 109 milyar Euro’su  AB ve IMF’den, 50 milyar Euro’su ise özel sektörden gelecek. 
İkinci kurtarma paketinde diğer kritik  unsurlar olarak, kurtarma fonundan sağlanan kredilerin vadesi en az 15 yıla  uzatılabilecek; faiz oranı % 3,5’e düşürülecek. 
Ayrıca, Yunanistan’a büyüme ve  yatırım için “Marshall planı” çağrısı yapılıyor. 
Önemli bir destek unsuru olarak, Yunanistan  tahvillerinin takasının kredi notunun “temerrüt” seviyesine  çekilmesine neden olması durumunda, Avrupa merkez bankasının bu tahvilleri  teminat olarak kabul etmeye devam etmesi rahatlatıcı bir gelişme. 
Euro-dolar paritesi, borç krizinde uzlaşma  kararı ve ekonomik verilerin desteğiyle 1,44, ham petrol fiyatları da 100  dolar seviyelerine yaklaştı. Uluslararası Enerji Ajansı’nın stratejik  rezervlerin kullanılması konusunda beklemede kalması petrol fiyatlarındaki  yükseliş trendini destekliyor. Ancak, gerektiğinde müdahale edebileceği  düşüncesi yükseliş hareketini sınırlandırabilir. 
Borç krizinde azalan tansiyonla, altın  fiyatları tekrar 1.600 doların altına gevşeme gösterdi. 
Avrupa ve ABD’de borç görüşmelerindeki ilerlemeler  yatırımcıları güvenli varlıklardan uzaklaştırarak riskli varlıklara çekerken, altın bu hafta sonu piyasalarda zayıflamış durumda.
Teknik analiz ise altının kısa vadede 1,565 – 1,575 $/ons aralığına gerileyebileceğini göstermekte. Fiyatlar üzerinde kısa vadeli riskin baskı yaratmasına rağmen altının uzun vadedeki yükseliş trendini korudu söylenebilir.  
Gireceğimiz hata altını yönü 1612-1620 hedefle yukarı gözükmekte. Ancak  düzeltme hareketi gelecektir.  Yükselişin sürmesi için düzeltmelerin 1577,5’lerin üzerinde kalması  gerekiyor.1576’ların altında ki kapanışta 1559,5 yön dönüş seviyesi  test edecektir.

Sıra ABD’nin borç  çözümünde  

Yunanistan’a ilişkin çözüm planının ana hatlarıyla ortaya konmasının  ardından, gözler ABD’de hükümeti ve muhalefetin borç limitlerinin  artırılması için bir planda uzlaşmaya varıp varamayacağına çevrilmiş durumda.  2 Ağustos’a kadar borç limitlerinin yükseltilebilmesine imkan veren  yasal düzenlemenin yapılabilmesi için daha fazla zaman kaybetmeden ortak  planda uzlaşmaya varılması gerekiyor. 
Üçüncü çeyrekle ilgili ABD ekonomisinden  gelen ılımlı sinyallerin toparlanma ümitlerini destekleyecektir mutlaka.
Çin’in 1 Ağustos’ta açıklanacak PMI verisinin iyimser tarafta  kalıp kalamayacağına ilişkin temkinli bir bekleyiş gözlenebilir.  

İç Piyasalar   

Küresel piyasalardaki rahatlamaya karşın,  iç piyasalar uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in yüksek  cari açık uyarısı ve not artırımının belirsiz olduğuna ilişkin  açıklamalarıyla sert düşüşlerin etkisinde kaldı. Borç krizinde uzlaşma ve  TCMB’nin iç talebin yavaşladığına ilişkin kararlı duruşuyla kısmi bir  toparlanma yaşandı. 
Yeni Ekonomi Bakanı Çağlayan, orta vadeli programdaki revizyonların Eylül  ayında açıklanacağını söyledi. İç talepteki artışı kontrol altına almaya  yönelik önlemler ve artan cari açık karşısında, ihracata dayalı büyümenin ön  plana çıkarıldığı görülüyor. Açık finansmanının doğrudan yatırımlara yönelik  olarak karşılanmasının planlanması da özelleştirme projelerine ağırlık  verilebileceğine işaret ediyor. 
Ancak, küresel ekonomideki riskler ve  içeride para politikasına ilişkin devam eden sorgulama süreci düşünüldüğünde,  ihracata dayalı büyüme ve doğrudan yatırımlara odaklı finansman hedeflerinin  hemen güven kazanmasını beklemek zor. 
Küresel riskler nedeniyle para  politikasında değişiklik yok. Merkez Bankası, bu ayki toplantısında da  politika faiz ve zorunlu karşılık oranlarını sabit tutmayı tercih etti.  Gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranlarında şimdilik değişikliğe  gitmezken; AB borç krizi ve küresel büyümeye ilişkin risklerin artması  halinde aradaki marjın daraltılabileceğini söyledi. Yani, küresel risk  iştahının sermaye hareketlerini olumsuz etkilemesi, dolayısıyla kur  üzerindeki baskıların daha da artması halinde, gecelik borçlanma faiz oranını  önümüzdeki toplantıdan itibaren kademeli bir şekilde artırabileceği sinyali  verdi.
Ayrıca, küresel risklerin daha da  derinleşmesi ve yurtiçi talebin durgunluğa girmesi halinde, tüm politika  araçlarının genişletici yönde kullanılacağını söyleyerek, “aşırı  ısınma” ve “faiz artırım” öngörülerinin karşısında açık bir  şekilde durduğunu gösterdi. 
Bundan sonraki süreci ise, Türkiye  ekonomisi için “aşırı ısınma” ve “faiz artış  gerekliliği” görüşlerine karşılık, Merkez Bankası’nın  öngörülerinde haklı olup olmadığı belirleyecek. 
Yani, kısa vadede piyasaların  kırılganlığının devam etmesi; ancak krediler ve cari açıkta belirgin  yavaşlama sinyalleri gelmesi halinde kalıcı toparlanmaların gerçekleşmesini bekleyebiliriz.

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