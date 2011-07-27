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Metin Duyar

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27 Temmuz 2011

ABD borç krizinde iki farklı çözüm önerisi

Hafta sonu ABD borç limitlerinin artırılması için ortak bir çözüm...


Hafta sonu ABD  borç limitlerinin artırılması için ortak bir çözüm planında uzlaşılamamasıyla  yeni haftaya satış eğiliminin ön plana çıktığı bir başlangıç yapıldı. Borç  limitlerinin 2 Ağustos’a kadar yükseltilmesi için Demokrat ve  cumhuriyetçilerin bu hafta ortak bir planda görüşmeye başlaması zorunluluğu,  AB borç planının getirdiği rahatlığa ara verilmesine neden oldu.
ABD’de Demokrat ve cumhuriyetçilerin borç limitlerinin yükseltilmesi  için hala ortak bir plan üzerinde uzlaşamamasın yarattığı tedirginlik devam ediyor. Demokratlar 2 Ağustos’a kadar tek aşamalı bir paket üzerinde  uzlaşılması yönündeki ısrarını sürdürürken; cumhuriyetçilerin borç  limitlerinin iki aşamada yükseltilmesini içeren ve vergi artışını  gerektirmeyen seçeneği ön plana çıkardığı gözleniyor. 
İspanya dün 3 ve 6 aylık ihaleleriyle  2-3 milyar Euro’luk borçlanma  gerçekleştirdi.  AB ortak borç planının ortaya  çıkmasının ardından, her ne kadar uygulama ve piyasa algılamasına yönelik  riskler devam etse de, kısa vadede sorunlu ülkelerin borçlanmalarına yönelik  endişelerin azalması beklenebilir. 
ABD’de borç tavanı görüşmelerinin bir sonuca varamaması ve Yunanistan’ın diğer bir kredi notu indirimi piyasalara işlem gören altını yukarı çekse de,  dün yükseliş hız kesti.
COMEX Borsası’nda işlem gören Ağustos vadeli altın kontratı Cuma gününe göre 10.70 $’lık değer artışıyla 1,612.20 $/ons’tan kapanırken 1,624.30 $/ons ile rekor seviyeyi gördü. 
ABD’nin borç limiti görüşmelerinin uzaması ve Avrupa’nın kamu borcu krizi hakkındaki endişeler altının son günlerde  rekor kırmasına desteklemiş durumda.  Metalin bu yılki değer artışı %13 oldu. ABD’deki bütçe görüşmeleri piyasanın ilgi odağındayken, Yunanistan’ın son not indirimi de güvenli varlıklar arayan yatırımcıların altına yönelimi destekliyor.  

İç  piyasada   gerginlik

Küresel piyasalarda ABD borç krizinin  çözümüne ilişkin bekleyişle belirgin bir trend çizilemezken, iç piyasada   faiz ve kur politikalarının yarattığı sert dalgalanmalar yaşanıyor.  Artan  volatilite ve yoğun satışların ardından Merkez Bankası’nın döviz alım  ihalelerine ara vermesi ve döviz zorunlu karşılık oranlarını düşürmesiyle  ciddi bir toparlanma kaydetmiş durumda.  
Merkez  Bankası, döviz piyasasında artan volatilite karşısında döviz alım ihalelerine  ara verdiğini de açıklaması zaten bekleniyordu. 
Ayrıca, bir yıl ve daha uzun vadeli döviz  mevduatlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını da % 11’den %  10’a indirildi. Üç yıla kadar olan mevduatlarda 1,5 puanlık, üç yıldan  uzun olanlarda ise 2 puanlık bir indirime gitti. Böylece, sisteme 590 milyon  dolarlık bir likidite sağlanmış olacak.
Açıklanan iki kararda   döviz  piyasasında rahatlaması açısından önemli.  Ancak, Merkez Bankası özellikle ihalelere ara  verme döneminin, AB borç krizi zirvesi sonrası dönemde alınan kararların  uygulanması ve piyasalara yansımasının izlenmesine yönelik olduğunu; ve  gerektiğinde tekrar başlanabileceğini vurgulayarak, TL’de aşırı ve  hızlı bir değerlenmeyi istemediğini açık bir şekilde tekrar göstermiş oldu. 
Yani, borç planının başarıyla uygulanmaya  başlanması ve piyasalarda olumlu algılamasının ağır basması; sonuçta da bunun  gelişmiş ülkelerle birlikte Türkiye’ye de tekrar sermaye girişini  hızlandırması halinde, Merkez Bankası tekrar döviz alım ihalelerini  başlatabilecek. 
Ekonomik aktivitede yavaşlama  belirginleşiyor. İmalat sanayinde kapasite kullanımındaki yavaşlama Temmuz verilerinde  belirginleşti.  Hem düzeltilmemiş hem düzeltilmemiş verilerde aylık bazda 1  puanın üzerinde bir gerileme söz konusu. 
İktisadi yönelim anketinin üretim, yatırım  ve siparişlerine ilişkin projeksiyonlarında da yavaşlama eğiliminin belirginleştiği  gözleniyor. 
Ancak, bu sonuçların piyasa dinamikleri  üzerinde kalıcı bir olumluluk yaratması için, krediler ve dış açıkta arzu  edilen boyutta yavaşlamanın gözlenmesi gerekiyor. Bu gerçekleşene kadar da,  iç piyasaların kırılgan görünümü devam edecektir.

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