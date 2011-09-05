AB borç sorunu ne olacak ?

Bu hafta AB borç sorunu ve ABD bankalarına ilişkin gelişmelere odaklı piyasalar.

Yunanistan’da incelemede olan IMF ve AB heyetinin görüşmelere 10 gün ara vermesi, Eylül ortası gibi serbest bırakılması beklenen kredi dilimiyle ilgili endişeleri artırıyor. Yunanistan maliye bakanının söz konusu aranın verilerin teknik seviyede incelenmesiyle ilgili olduğunu söylemesine karşın endişeleri ortadan kaldırmak için yeterli gelmediği gözleniyor. Beklenti, Yunanistan ekonomisinin bu yıl % 5 civarında daralabileceği; gelecek yıl da pozitif büyüme rakamının riskli bir projeksiyon olabileceği yönünde.

Diğer sorunlu birlik üyesi olan İtalya’da kabul edilen maliye politikası önlem paketinin, servet vergisine dayalı olması ve harcamalarda kesinti veya KDV artışı gibi kararlar içermemesi de kamu borcuna ilişkin endişelerin sürmesine neden oldu.

Avrupa’daki bankaların 200 milyar Euro civarında sermaye ihtiyacı olduğu haberi de borç sorunu endişelerini artırmış durumda.

ABD’de Federal Konut Finansman Ajansı’nın (FHFA), konut balonunun patladığı sırada sattıkları mortgage kredilerinin kalitesini yanlış sunmak iddiasıyla 17 bankaya dava açmaya hazırlanması piyasalardaki endişeli bekleyişi artırmış durumda.

Kritik ABD istihdam verisi öncesinde hakim olan temkinlilik, zayıf veri sonrasında belirginleşen satış eğilimine dönüştü. Euro-dolar paritesi, Euro bölgesine ilişkin endişeler ve risk algılamasının olumsuz tarafta yer almasıyla 1,42’nni altına geriledi.

Zayıf istihdam verisi sonrası büyümede aşağı yönlü risklerin ön plana geçmesiyle, ham petrol fiyatları 85 dolar civarına gerilemiş oldu.

Borç endişeleri ve büyümede aşağı yönlü riskler karşısında, altın fiyatları 1.880 dolar civarına yükseldi.

Ekonomiye destek konusunda hükümet ve merkez bankalarından gelecek sinyaller oldukça önemli.

Küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar karşısında, hükümet ve merkez bankalarından beklenen destekle ilgili sinyaller açısından önemli bir haftaya giriyoruz.

ABD Başkanı Obama Perşembe günü yeni iş alanları yaratılması konusunda uzun zamandır merakla beklenen planını açıklayacak. Son çıkan zayıf istihdam verisi ve % 9,1 seviyesinde kalan yüksek işsizlik oranı, hükümetten beklenen desteğin önemini artırıyor. 2012 seçimleri de düşünüldüğünde, hükümetin maliye politikası araçlarını kullanmada cesur davranmak isteyebileceği; ancak teşviklerin, borçlanma limitlerinin artırılması için gerekli olan tasarruf paketi çerçevesinde kalabileceği düşünülüyor.

Ekonomilere destek konusunda, maliye politikalarını para politikalarının yalnız bırakmaması bekleniyor. Bu anlamda, bu hafta Avrupa ve Japonya merkez bankalarından gelecek sinyaller yakından takip etmek gerekiyor.

Japonya’da deprem sonrası beklenen toparlanma hareketinin, küresel piyasalarda yaşanan türbulans nedeniyle belirsizlikler içerdiği görülüyor. Merkez bankasından bu haftaki toplantıda ekonomiye destek konusunda ek önlem sinyali gelip gelmeyeceğine bakılacak. Ayrıca, parasal gevşeme adımlarının artırılmasının güçlü Yen sıkıntısına karşı da etkili olabileceği düşünülüyor.

Avrupa merkez bankasının da, enflasyon riskleri ve faiz politikasındaki şahin duruşunu yumuşatması bekleniyor. Özellikle, Euro bölgesine ilişkin son dönemde gelen zayıflama sinyalleri, enflasyonda daha güvenli seviyelere doğru düşüş hareketi ve işsizlik oranının % 10’larda kalması para politikasında gevşeme yönünde eğilimleri ön plana çıkarabilir. Her ne kadar bu haftaki toplantıda bir faiz değişikliği beklenmese de, önümüzdeki döneme yönelik faiz düşüş sinyali verilebilir.

Şu anda % 1,5 olan politika faizinin altı aylık bir dönemde 50 puanlık düşüşle % 1 seviyesine çekilebileceğine yönünde beklentiler oluşmuş durumda. İlk faiz indiriminin bu yıl sonunda, ikincisinin ise gelecek yılın ilk çeyreğinde olabileceği tahmin ediliyor.

Ekonomik veriler cephesinde ise, Salı günü ABD’de ISM hizmetler endeksinin imalat verisi gibi iyimser bölgede kalıp kalmayacağı takip edilecek. Hafta başında Euro bölgesine yönelik açıklanacak Ağustos hizmet endeksleri ve Temmuz perakende satışlar verisi ise büyüme endişelerini artırıcı yönde etki yapabilir.



İç Piyasalar : Tüketici güveninde sert düşüş var

Bayram tatili boyunca kapalı olan İMKB, tatil sonrası açılışında hem dış piyasaların haftanın genelinde kaydettiği kazancı, hem de Türkiye’ye yönelik belirginleşen olumlu ayrışma desteğini yansıtarak hızlı bir yükseliş kaydetti. Zayıf ABD istihdam verisiyle kazançlarının bir kısmını vermesine karşın, İMKB 100 endeksi % 2,65’lik artışla 55.375 puanda kapandı.

Tüketici güveninde sert düşüş yaşandı. CNBC-e endekslerine göre tüketici güveni, Ağustos ayında % 9,37’lik düşüşle Ekim 2008’den beri en sert gerilemeyi gösterdi. Endeks değeri de, Aralık 2009’dan beri en düşük değere işaret etti.

Tüketim eğilimindeki aylık düşüş % 19,48’e ulaşırken; yıl başından bu yana toplam düşüş % 45,56 olarak gerçekleşti.

Tüketici güven ve tüketim eğilim ortamında geçen ay gözlenen sert gerilemede hem iç hem de dış faktörler etkili oldu. Dışarıda, Avrupa’nın borç sorunları ve ABD’de borçlanma limitlerinin artırılması çerçevesinde yaşanan belirsizlikler; içeride de artan cari açık ve büyümede zayıflama endişeleri çerçevesinde finansal piyasalarda yaşanan türbulansın kurda yarattığı baskılar ve Ramazan ayının yavaşlatıcı etkisi sayılabilir.

Tüm bu göstergeler, para politikasındaki gevşeme eğilimini desteklediğinden Merkez Bankası’nın kararlarının güvenilirliği açısından destekleyici görünüyor.

Yıllık enflasyonda sınırlı artış..Bugün açıklanacak Ağustos enflasyonu, tüketici fiyatlarında % 0,43 düzeyinde bekleniyor. Bizim beklentimiz % 0,58 ile biraz daha yüksek bir seviyede. İşlenmemiş gıda fiyatlarında yukarı yönlü düzeltme, altın fiyatlarının yüksek seyri ve kur etkisinin kısmi yansıması enflasyondaki artış beklentimizin arkasındaki temel etkenler.

Diğer taraftan, geçen yılın aynı ayında % 0,40’lık aylık enflasyon oranı düşünüldüğünde, yıllık enflasyondaki artışın sınırlı kalabileceği izlenimi doğuyor.

Enflasyonun ılımlı seyrini koruması, Merkez Bankası’nın finansal istikrarı gözeten para politikası duruşunu desteklemesi açısından güven sağlayıcı olacaktır.



