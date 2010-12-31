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Metin Duyar

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31 Aralık 2010

2011’de piyasalar iyimser

Uluslararası piyasalarda büyüme görünümüne yönelik iyimserlik artıyor..

Uluslararası piyasalarda büyüme görünümüne yönelik iyimserlik artıyor. 
İyimserliğin önemli sebeplerinden biri;  sorunlu AB ülkelerinden Portekiz ve İspanya’nın 2011 borçlanma programlarının 2010 yılına göre düşüş göstermesi  ve uzun vadeliye dönmesi.
Ünlü yatırımcı Mobius da, 2011’de enflasyonda yavaşlama gözlenmesi halinde borsaların yükselişini devam ettireceğini  açıkladı.   
Yılın son haftasında hem veri gündemi hem de işlem hacmi sığ kalırken; ekonomik verilere ilişkin açıklamalara da tepki sınırlı kalıyor.  ABD haftalık işsizlik verileri, Kasım bekleyen ev satışları ve Aralık KC Fed imalat endeksi, yeni yıla iyimser girme eğilimi güçlendiriyor.
Salı günü açıklanan ve  sönük tüketici güven ve konut satışları verisi, ABD Merkez Bankası’nın 2011 yılında da gevşek para politikası izleyeceğini gösteriyor. 
Çin imalat sanayinde de  ılımlı yavaşlama gözükmeye başladı. Çin imalat sanayi Aralık ayında, son beş aydır ilk defa, büyüme hızında yavaşlama gösterdi. Bunun anlamı; Çin hükümetinin enflasyonist riskleri kontrol altına almak için para ve destekleme politikaları etkili olmaya başladı. 

Altın çıkıyor

ABD piyasalarında işlem gören vadeli altın kontratları üç haftanın en yüksek seviyesini yaşamış oldu yılın son haftasında.  Gümüş  fiyatları ise  30 yılın en yüksek seviyesine doğru yükselerek yatırımcıyı  yılın son günlerinde de mutlu etti. Aşağıdaki grafikte  gümüş fiyatının haziran 2010 tarihinden itibaren  hızla yükseldiği açıkça gözüküyor.  

Yılın son günlerinde işlem hacmi düşse de, zayıflayan dolar yıl sonu öncesi kıymetli madenleri yukarı çekmiş oldu.  Dolardaki  zayıflamasının sebebi, yedi yıllık hazine bono ihalesinden sonra ABD bono getirilerinin düşmesi ve Doların, Yen ve Euro karşısında zayıflaması kuşkusuz.
ABD’de tüketici güveninin Aralık ayında beklenmedik bir şekilde bozulduğunu gösteren veri ile tek aile konut fiyatlarının Ekim ayında beklenenin iki katı kadar düştüğünü gösteren veri, ABD’de toparlanmanın hızlanmakta olduğunu gösteren diğer verilerle çelişkili aslında.
ABD ekonomisinin görünümünün ve para politikasının altın fiyatlarını etkileyen önemli bir faktör olduğu kesin. Verilerin iyi ile kötü arasında gidip gelmesi, ekonominin toparlanmakta olduğunu gösterse de,  piyasalarda henüz güçlü bir momentumdan söz etmek zor. 
 
Özetlersek; ABD’nin belirsiz  ekonomisi,  Avrupa’nın borç krizi sürerken artan ölçüde volatil döviz kurları, hisse senetlerine ve bonolara, bir alternatif arayan yatırımcıları altın  yönelmesiyle, altın bu yıl %30’a yakın yükseliş kaydetmiş oldu. 
Altın fiyatlarındaki bu yükseliş  2011 yılında sürer mi ?
Yönün yukarı olduğunu kesin. Yön aşığı dönse bile, 1100-1200 Dolar/ons aralığında takılı kalacaktır.
Tüm okuyuculara iyi seneler… 

 
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