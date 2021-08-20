Ozan Tufan’ın Watford’a gidişi

Son haberlere göre, elbette bu haberler henüz kulüp tarafından teyit edilmedi ama Fenerbahçe’nin KAP bildirimlerinin de bilgilendirme açısından çok doyurucu olmadığı da bir gerçek, Ozan Tufan 1 milyon Euro kiralama bedeli ile Watford’a gönderildi. Ayrıca Watford, 7 buçuk milyon Euro ödeyip Ozan Tufan’ın bonservisini almaya zorunlu tutuldu.

Önceki yazımda Ozan Tufan’ın gerek yabancı kısıtlamaları sonrası Türk statüsü, gerek mevcut formasyonda alabileceği rolün aslında geçmiş yıllardaki rolünden farklı olmaması ve gerekse Fenerbahçe’nin yeni formasyonunun orta dörtlü aradığı özelliklerin tamamına sahip tek oyuncu olduğunu anlatmış ve mutlaka kazanılması ve takımda yer bulması gerektiğine yönelik düşüncemi paylaşmıştım. Artık olan oldu, bunları daha fazla konuşmaya gerek yok, umarım yerini dolduracak transfer yapılabilir. Ama gelin biz bu işin ekonomik tarafını biraz kurcalayalım.

1 milyon Euro bedel, Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı herhangi bir oyuncusunu satarak rahatlıkla bulabileceği bir değerdir. Geçen sene iyi şartlarla yenilenen sözleşmesinde yer alan ücreti de artık ödenmeyeceğinden toplamda yaklaşık 35 milyon TL kadar limit rahatlaması yaratacaktır ancak gönderilmek istenen diğer oyunculardan da böyle bir rahatlama yaratılabilirdi. Sonuç olarak elbette limitlere katkısı vardır ama olmazsa olmaz değildir.

Elinizde geçen sene 9-10 milyon Euro civarında teklifleri geri çevirdiğiniz bir oyuncu var. Bu oyuncunun sözleşmesine 20 milyon Euro serbest kalma bedeli koyduğunuz söyleniyor ki bu da sizin oyuncuya bir vadede biçtiğiniz değeri gösteriyor. Önceki iki yılda Eljif ve Vedat transferlerinden de 17-18 milyon Euo bonservis aldığınız düşünülürse Ozan Tufan profili için istediğiniz para da aslında gayet mantığa oturuyor ve bir yandan da bu satışları da becerebilecek bir ağınız belli ki var. Böyle bir madde yoksa eğer yine de çok fark etmez; Eljif ve Vedat’a bu paraların verildiği bir piyasada Ozan Tufan da o değeri rahat bulur. Avrupa Şampiyonası’nda bu derece çuvallamasaydık Ozan Tufan o kadronun en başta transfer yapacak oyuncularından birisi olurdu ki halen daha önünüzde Dünya Kupası elemeleri ve hatta Dünya Kupası olasılığı var. Yani bu oyuncu için arzu ettiğiniz bedeli alabilmeniz hâlâ mümkün ve siz iki parçada toplam 8 buçuk milyon Euro’ya razı geliyorsunuz.

Oyuncudan memnun olmayabilirsiniz, hoca takımda istemiyor da olabilir. Hocanın seneye burada olacağının bir garantisi var mı? Dahası hocanın seneyi tamamlayabileceğinin garantisi var mı? Siz henüz daha akıbeti bilinmeyen ve şampiyonluk dışında her durumda başarısız sayılacak bir hoca istemediği için oyuncuyu gönderiyorsunuz. Gönderebilirsiniz, hocanın kararına saygı duyabilirsiniz ve hatta yaklaşık 35 milyon TL limit açılması da size bugün için cazip gelmiş olabilir. Ancak oyuncuyu sadece kiraya vererek de aynı sonuca ulaşabilirdiniz de neden bir de 7 buçuk milyon Euro’ya satma taahhüdü altına giriyorsunuz? Ozan Tufan’ın kontratı yenilendiğinden beri performansı geri gitmedi ve hatta geçen sene 16 gol katkısı ile zirve yaptı. Siz bir sene evvel elinizin tersi ile ittiğiniz 9 milyon Euro’yu bu durumda nasıl açıklayacaksınız? Hadi hemen hemen aynı para diyelim ama bunun büyük kısmını seneye alacaksınız. Token tarafında işler fazla mı yolunda gidiyor da biz böyle veresiye oyuncu gönderir olduk?

Bir de Watford’un bu sene iyi bir sezon geçirdiğini ve Ozan’ın da bu takımın önemli bir oyuncusu olduğunu varsayalım. Watford, bir sene boyunca bütün dünyanın gözün önünde olan bir oyuncuyu bu bedele alıp çok daha yüksek bir bedele sattığında mahrum kaldığınız o artı değeri ne yapacaksınız? Sadece kiralamış olsaydınız belki zamanında Alanya’dan getirdiğiniz gibi geri getirirdiniz veya geri döndüğünde siz iyi bir bonservis ile satabilirdiniz. Son iki ayda Ozan Tufan’ın potansiyelinde ondan bu derece vazgeçmenizi gerektirecek nasıl bir düşüş olmuş olabilir?

Disiplinsizlik, kilo fazlası, formsuzluk, hizipçilik v.b. pek çok nedenden oyuncudan vazgeçmiş olabilirsiniz. Biz bu konuda hiçbir şey diyemeyiz. Bu tür durumlar varsa oyuncuyu kazansaydınız demek ya da bütün bunlar olduktan sonra Ozan’dan bir kez daha geri dönüş hikâyesi yazmasını beklemek de naiflik olur. Ancak 20 milyon Euro biçtiğiniz bir değeri bu yoklukta 8 buçuk milyon Euro toplam tutara ilelebet göndermeyi kabul etmek hiç de mantıklı değildir.

Ozan Tufan’ın bu ligde Türk statüsünde bir dengi yok. Açılan limitle yerini nasıl dolduracaklarını da izleyip göreceğiz. Kalsaydı bile o bölgeye bir transfer gerektiğini söylüyordum artık o transferle ilgili beklentiler de farklı boyuta taşınacak.