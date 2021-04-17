Yeni kitaplar, yeni tatlar…

Rakıların Başı Dönüyor – Kerim Yanık, Oğlak Yayınları

Birasından rakısına, şarabından cinine, votkasından kanyağına Tekel'in hemen tüm içkilerinin üretiminde yarım yüzyıl boyunca görev yapan içki dünyamızın duayeni Kerim Yanık, eski içkilerle ilgili nostaljik kitabının ardından, bu kez de "evde içki" çılgınlığını konu alan bir kitap çıkardı. Rakıların Başı Dönüyor, son günlerde giderek yayılan evde rakı üretimiyle ilgili bir bölümle başlıyor. Yanık, rakı üretiminin insan sağlığıyla birebir ilgili inceliklerini anlatarak, ev ortamında yapılan anason aromalı içkilerin niçin rakı olmadığını ortaya koyuyor. Bira, şarap ve likör gibi içkilerin püf noktalarını aktarıyor, ev ortamlarında bunları gerçekleştirmenin zorluğunu belirtiyor. Tarih boyunca içki yasaklarımız da kitabın çarpıcı bölümleri arasında. Ucuza içki imal etmeye kalkışırken sağlığını tehlikeye atmak ve ağız tadını bozmak istemeyenler, mutlaka okumalı…

İstanbul'da Mutfaklar - Yıldız Cıbıroğlu, İş Bankası Kültür Yayınları

Araştırmacı Yıldız Cıbıroğlu, 450 sayfalık hacimli kitapta çok geniş bir sözlü tarih çalışması yapmış. Birinci bölümde tanınmış lezzet ustaları, damak tadı tutkunları ve sanatçılarla söyleşmiş, ikinci bölümde ise eski İstanbul'un yemekleri iddialı kişilerinden özel tariflerini derlemiş. Harry Lenas ve Rasih Nuri İleri gibi artık aramızda olmayan ünlü simalarla yapılan uzun röportajlar, kitabın belgesel değerini de arttırıyor.

Şarap Senden Sorulur - Göksenin Demirbaş, İkinci Adam Yayınları

Yıllardır someliye ve restoran yöneticisi olarak görev yapan servis ustası Demirbaş, 424 sayfa hacimli kitabını daha çok yeme-içme sektörü profesyonelleri için yazmış. Her konuyu şematik biçimde en temel bilgileriyle ele almış, bir keyif kitabı yapmaktan çok meslekî bir rehber oluşturmayı amaçlamış. Böylece şarabı "sıfır noktasından" başlayarak tanımak isteyenler için yararlı bir çalışma ortaya çıkmış. Şarap sunumunun ayrıntılı görsellerle anlatılması ve yabancı şarapların etiket açıklamaları da kitabın işlevselliğini arttırmış...

Sebzelerin Efsanevî Tarihi - Evelyn Bloch-Dano, İletişim Yayınları

Enginar! Enginar!

Hem mösyöler hem madamlar için

Kalbi ve ruhu ısıtır bu

Başka yerleri de kızıştırır

Enginar, yer elması, lahana, bezelye, havuç, domates, fasulye, balkabağı, biber… Ülkemizin her yerinde bolca ve nisbeten ucuza bulunsa da Avrupa mutfaklarında lüks ve itibarlı bir yeri olan bu sebzeler, saygınlıklarını sadece fiyatlarına ve lezzetlerine değil, çoğu kez de afrodizyak olmalarına borçluymuş. Bir zamanlar Paris pazarlarında satıcılar enginarı yukarıdaki tekerlemeyle satarlarmış. İletişim Yayınları'nın "Ruhun Gıdası Kitaplar" serisinin yeni kitabı çok hacimli değil, sadece 124 sayfa. Rahat okunuyor, sevimli öykülerle bezeli, yemek tarifleri ve edebiyattan sebzeli pasajlarla dolu. Renkli kitabın satırlarında gezinirken, insan "Keşke sebzelerin kültürümüzdeki yeriyle ilgili benzer bir yerli kitap yapılsa" diye düşünmeden geçemiyor.

Şarap Koyusu - Zeynep Çolakoğlu, Karakarga Yayınları

Kimya Yüksek Mühendisi ve şarap tadımcısı Zeynep Çolakoğlu kitabına "Bir Sanat Eseri ve Kimya Öyküsü Olarak Şarap" alt başlığını koymuş. Şarabın kimyasal içeriğini ve kimi teknik şarap terimlerini anlatırken, bir yandan da şarap tarihinden bölümlere yer vermiş. Kitabın yarısı ise "Gece Badesi Diyalogları" başlığı ile röportajlardan oluşuyor ve kimi çok hızlı eskiyecek güncel bilgilerle dolu söyleşiler, "Hayatın nasıl gidiyor?" gibi sorular, kalıcılık iddiasında olması gereken bir kitapta biraz yadırganıyor.