T24 LogoT24 Logo

Mehmet Yakın

mehmetyakin4@gmail.com

14 Ocak 2016

Banksy İstanbul’da! Yani?

Evet, Banksy İstanbul'a geldi ve kendisi eserlerinin ücret karşılığında sergilenmesine karşı olsa da sergiyi gezmek ücretli

 

2116 yılında Sanat ve Tasarım Tarihi dersinde öğrenciler konu Banksy’e geldiği zaman heyecanlanırlar. Hoca öğrencilerine “Banksy hakkında neler biliyorsunuz?” diye sorduğunda öğrenciler farklı gerçekler ve efsanelerden bahsederler. O çocuklardan bir tanesi “Dedem İstanbul’da Banksy’nin sergisine gitmiş” dediğinde bütün sınıf güler ve çocuğa bakar. Çocuk büyük bir gururla dedesinin fotoğraflarını gösterir. Çocuklardan bir tanesi hocasına sorar: “Hocam, Banksy’nin İstanbul’da ne işi vardı? New York, Londra, Paris varken bu adam niye gelir İstanbul’a?” Hoca gülümseyerek çocuklara bakıp anlatmaya başlar: “Çocuklar evet Banksy’nin sergisi İstanbul’a gelmişti. Kendisi, eserlerinin ücret karşılığı sergilenmesine karşı olmasına rağmen açılan bu sergiyi gezmek ücretliydi. Çünkü bu sergi esasen, eski bir tanıdığının Banksy tarafından yapılmış eserleri toplamasıyla oluşturulmuştu…” Çocuklar mırıldanmaya başlarlar. Hoca anlatmaya devam eder: “Fakat serginin ücretli olması, o çağın büyük sanatçısının dehasına hayran olmamızı engellemez öyle değil mi?” Çocukların mırıldanması azalır. Hoca dersine geri döner.

“2016 yılında Türkiye’nin durumu ve sanata bakış açısı çok farklıydı. İnsanlar bir yandan ülkedeki huzursuzluktan tedirgin olup  öte yandan gelecek endişesi duyarken  ‘televizyon’ denen , şimdilerde aptal makinesi adını verdiğimiz alete bakarak gerçeklerden kaçıyorlardı. Televizyonda yayınlanan Osmanlı dönemi dizilerine, karı koca kavgalarına, birilerini gözetleyecekleri programlara kendilerini kaptırarak akıllarını beyinlerinin içinde tutmaya çalışıyorlardı.”

Banksy İstanbul’da! Yani?

Banksy sergisinin İstanbul’a gelmesi oldukça anlamlı. Geçmişte dünyanın çeşitli noktalarında kendi sokak eserlerini ücretsiz olarak sergileyen sanatçının eserlerini bir arada görme şansını elde edeceğiz.

Sanatçı eserlerinde neyi sorguluyor? Derdi nedir?

Sanatçı eserlerinde kendisini, bu satırların yazarını, bu satırları okuyanları, kendisinden haberdar olanları ve olmayanları irdeliyor. Hayata farklı bir açıdan bakmamızı sağlıyor. Sanatın amacı da bu değil midir zaten? Orhan Veli’nin dizelerine atıf yaparsak….

Ağlasam sesimi duyar mısınız, 

Mısralarımda;

Dokunabilir misiniz,

Gözyaşlarıma, ellerinizle? 

Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

Bu derde düşmeden önce. 

Bir yer var, biliyorum;

Her şeyi söylemek mümkün;

Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;

Anlatamıyorum. 

Sanatçı bizim yerimize anlatmaz mı? Bize anlatmaz mı? Bizi anlatmaz mı?

Banksy dünyanın çeşitli noktalarında sürekli olarak dikkatimizi çekmeye çalıştı. Gözetim toplumuna, şiddete, tüketim toplumuna, Suriyeli mültecilere, hayvan haklarına, Gazze’de yaşanan mezalime, zenginlerin duyarsızlığına…

14 Ocak'tan itibaren Biletix’ten aldığımız biletlerle kimimiz bu dahinin eserlerine yakından bakma şansına erişecek. Açıkçası benim beklentim serginin açıldığı tarihlerde Banksy’nin bizzat İstanbul’u ziyaret etmesi, sokaklarda yapacağı çalışmalarla sergisinin ötesinde kendisine ulaşmamızı sağlaması.

Peki Banksy İstanbul’a gelip bir şeyler yapmak istese hangi konulara değinirdi? Hadi biraz beyin fırtınası yapalım! Gazetelere bakalım, haberlere göz atalım… Biraz göğe bakalım, biraz çevremize göz atalım… Gözlerimizi telefondan, bilgisayar ekranından, televizyondan biraz ayıralım…

Ne anlatır ki bu Banksy?

“Daima umut var”

 

Banksy hakkında önceki yazılarım:

Banksy’den New York sokaklarında gerilla harekatı

http://t24.com.tr/yazarlar/mehmet-yakin/banksyden-new-york-sokaklarinda-gerilla-harekati,7715

Banksy’den yeni proje: Dismaland… Hayalleri tükettiyseniz gerçeklere dalalım

http://t24.com.tr/yazarlar/mehmet-yakin/banksyden-yeni-proje-dismaland-hayalleri-tukettiyseniz-gerceklere-dalalim,12568

 

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

mehmet yakınbanksybanksy istanbulda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Yazarın Diğer Yazıları

2015’te Google’da ne aradık, gerçekte ne kaybettik?

Hem gerçek sorunları tespiti hem de sorunlara çözümler geliştirilmesiyle ilgili hem bireysel hem de toplumsal olarak sıkıntılar yaşadığımız aşikar. Belki de bunun sebebini sorgulamamız gerekiyor…

Star Wars VII: Doğru! Hem de hepsi…

Star Wars VII’de eski karakterlerle özlemimizi giderirken bir yandan yeni kuşağın yeni hedef kitlelerin kucaklandığı görülüyor

Dünya dönüyor dostlar, James Bond değişmiş çok mu!

Serinin değişmeyen tek şablonu zihinleri çok yormadan keyif vermesi ve gelecek çekilecek bölümlere ilişkin ilgiyi devam ettirebilmesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24