Mehmet Yakın

TARİH
14 Ocak 2016
Evet, Banksy İstanbul'a geldi ve kendisi eserlerinin ücret karşılığında sergilenmesine karşı olsa da sergiyi gezmek ücretliDevamını Oku
TARİH
31 Aralık 2015
Hem gerçek sorunları tespiti hem de sorunlara çözümler geliştirilmesiyle ilgili hem bireysel hem de toplumsal olarak sıkıntılar yaşadığımız aşikar. Belki de bunun sebebini sorgulamamız gerekiyor…Devamını Oku
TARİH
18 Aralık 2015
Star Wars VII’de eski karakterlerle özlemimizi giderirken bir yandan yeni kuşağın yeni hedef kitlelerin kucaklandığı görülüyorDevamını Oku
TARİH
09 Kasım 2015
Serinin değişmeyen tek şablonu zihinleri çok yormadan keyif vermesi ve gelecek çekilecek bölümlere ilişkin ilgiyi devam ettirebilmesi...Devamını Oku
TARİH
25 Ekim 2015
Resim ve Heykel Müzesi’ndeki sergi, 30 Ekim'e kadar gezilebilirDevamını Oku
TARİH
23 Ekim 2015
Mustang, Yılmaz Güney’in 'Yol' filminden sonra Fransa’da en yüksek hasılat elde eden Türkçe film olma başarısını da gösterdiDevamını Oku
TARİH
22 Ağustos 2015
Dismaland sergisinde sanatçının projesi de sergileniyorDevamını Oku
TARİH
31 Temmuz 2015
Dört sene gözünü açıp kapayıncaya kadar geçecek. Her anının değerini bil!Devamını Oku
TARİH
23 Temmuz 2015
Daha çok okuyan, tartışan, yazan bir toplumun fertleri olmazsak bu toplumun değişmesi mümkün değil gibi görünüyorDevamını Oku
TARİH
15 Temmuz 2015
Nevşin Mengü ekrana baktı, 'Yine reklama geçecekler' diye düşündü...Devamını Oku
TARİH
05 Temmuz 2015
Hep onları görmüş hep onları izlemişti televizyonda. Kimisi yüzünü güldürmüş, kimisiyle beraber ağlamıştıDevamını Oku
TARİH
01 Temmuz 2015
Polisler konuşmayı kesip sahilde yürüyen bir adama baktılar, adam kenarları beyaz kırmızı plaj havlusunu sırtına atmıştıDevamını Oku
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