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Mehmet Yakın

mehmetyakin4@gmail.com

TARİH

14 Ocak 2016

Banksy İstanbul’da! Yani?

Evet, Banksy İstanbul'a geldi ve kendisi eserlerinin ücret karşılığında sergilenmesine karşı olsa da sergiyi gezmek ücretli

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TARİH

31 Aralık 2015

2015’te Google’da ne aradık, gerçekte ne kaybettik?

Hem gerçek sorunları tespiti hem de sorunlara çözümler geliştirilmesiyle ilgili hem bireysel hem de toplumsal olarak sıkıntılar yaşadığımız aşikar. Belki de bunun sebebini sorgulamamız gerekiyor…

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TARİH

18 Aralık 2015

Star Wars VII: Doğru! Hem de hepsi…

Star Wars VII’de eski karakterlerle özlemimizi giderirken bir yandan yeni kuşağın yeni hedef kitlelerin kucaklandığı görülüyor

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TARİH

09 Kasım 2015

Dünya dönüyor dostlar, James Bond değişmiş çok mu!

Serinin değişmeyen tek şablonu zihinleri çok yormadan keyif vermesi ve gelecek çekilecek bölümlere ilişkin ilgiyi devam ettirebilmesi...

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TARİH

25 Ekim 2015

Zeki Müren sergisinin İzmir günleri: Sorma ne haldeyim…

Resim ve Heykel Müzesi’ndeki sergi, 30 Ekim'e kadar gezilebilir

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TARİH

23 Ekim 2015

Mustang: Özgürlüğünü kaybettikçe ölmek…

Mustang, Yılmaz Güney’in 'Yol' filminden sonra Fransa’da en yüksek hasılat elde eden Türkçe film olma başarısını da gösterdi

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TARİH

22 Ağustos 2015

Banksy'den yeni proje: Dismaland… Hayalleri Tükettiyseniz Gerçeklere Dalalım.

Dismaland sergisinde sanatçının projesi de sergileniyor

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TARİH

31 Temmuz 2015

Üniversiteye hoş geldin!

Dört sene gözünü açıp kapayıncaya kadar geçecek. Her anının değerini bil!

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TARİH

23 Temmuz 2015

T24’te blog yazarı olmak: Yazmasam deli olacaktım

Daha çok okuyan, tartışan, yazan bir toplumun fertleri olmazsak bu toplumun değişmesi mümkün değil gibi görünüyor

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TARİH

15 Temmuz 2015

‘Evet sen! Ne düşünüyorsun?’

Nevşin Mengü ekrana baktı, 'Yine reklama geçecekler' diye düşündü...

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TARİH

05 Temmuz 2015

Kürsüde…

Hep onları görmüş hep onları izlemişti televizyonda. Kimisi yüzünü güldürmüş, kimisiyle beraber ağlamıştı

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TARİH

01 Temmuz 2015

Sahilde...

Polisler konuşmayı kesip sahilde yürüyen bir adama baktılar, adam kenarları beyaz kırmızı plaj havlusunu sırtına atmıştı

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