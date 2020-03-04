İktidarın yumuşak karnı: Rus uçakları

34 şehidimizin üzerindeki sis perdesi kalkınca iktidarın neden bu kadar telaşlı olduğu, neden iki gün boyunca sessiz kaldığı ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konvoyunu sadece Suriye ordusu uçakları vurmamış. Rus uçakları da vurmuş.

Hatta iki kere. Önce konvoyu vurmuşlar, askerlerimiz bir binaya sığınıp mevzilenince, dönüp o binaya da bomba yağdırmışlar.

CHP lideri dün partisinin grup toplantısında "Rus uçakları askerlerimizi vurdu" dedi. Sadece o söylemedi. İktidar ortağı MHP Genel Başkan'ı da söyledi:

"27 Şubat'ta rejim uçaklarının arasında bal gibi buz gibi Rus uçakları da vardı ve ölüm saçmışlardı. Kimi kandırıyorlar, neyi anlatıyorlar? Putin'in varmak istediği yer neresidir?"

Şimdi anladık, iktidarın iki gün boyunca neden suskun kaldığını.

Şimdi anladık, Hatay Valisi'ni neden şehit sayısı açıklamaya memur ettiklerini.

Şimdi anladık, iktidarın saldırı konusunda, şehitler konusunda tek kelime etmeden, başsağlığı dilemeden neden batı sınırlarını açtığını.

Şimdi anladık, araçlara dolduran mültecilerin palas pandıras neden sınıra gönderildiğini.

Şimdi anladık, iktidara yakın kanalların ertesi sabah şişme botla Midilli'ye geçmeye çalışan Afrikalıları neden canlı yayında uğurlamaya kalktıklarını.

Şimdi anladık, dört gündür estirilen savaş rüzgarlarını.

Şimdi anladık, milliyetçilik duygusunun neden köpürtüldüğünü.

Şimdi anladık, AKP sözcüsünün hedefimiz rejim dediğini, Rusya'dan neden söz etmediğini.

Şimdi anladık, iktidar cephesindeki telaşı.

Şimdi anladık, kameraların karşısına çıkan yetkili ağızların söze 'şu kadar rejim uçağını düşürdük, şu kadar mühimmatlarını yok ettik şu kadar rejim unsurunu etkisiz kıldık' diye başlamalarını.

Her şey ortada.

Belli ki; iktidar İdlib'de yaşananlar konuşulmasın, dikkatler başka yöne çevrilsin diye sınırları açtı, Yunanistan'a mülteci akınını başlattı. Kameraları güney sınırımızdan batı sınırımıza çevirtti.

Olan bitenin başka izahı yok.

Soruyorum. Suriye ve Rus uçaklarının askerlerimizi vurmasaydı Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarımızı açacak mıydık? TRT kaçış yolları haritası yayınlayacak mıydı?

Hayır.

Zamanlama muhteşem!..

Belli ki öncelikli amaç dikkatleri dağıtmaktı. Ama gerçeğin kötü bir huyu vardır, er veya geç ortaya çıkıyor.