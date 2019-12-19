Mehmet Tezkan

TARİH
19 Aralık 2019
Cumhurbaşkanı’nın bile savaş açacağını zannetmiyorum. Çünkü varsa kirli çamaşırlar anında ortalığa saçılır. Anladığım kadarıyla Davutoğlu bunu göze almışDevamını Oku
TARİH
18 Aralık 2019
Davutoğlu ve partisi çok şanslı. Cem Boyner gibi, İsmail Cem gibi yüzde 10 barajını aşmak için debelenmeyecek. Parlamenter rejime dönüşü savunduğu için oturacağı masa da hazır. İttifak yapacağı partiler de belliDevamını Oku
TARİH
17 Aralık 2019
Merak ediyorum; polis o masaları dağıtıp bazı kişileri gözaltına alsaydı, sorguda ne sorardı?Devamını Oku
TARİH
13 Aralık 2019
Belli ki; yürütmenin yegane temsilcisi (Saray) bütçenin hararetle tartışılmasını istemiyor...Devamını Oku
TARİH
12 Aralık 2019
Çekilen kılıçlar kıyasıya dövüşün habercisi mi? Surlarda delikler açılır mı? Bu işi muhalefetin ekmeğine yağ sürer mi?Devamını Oku
TARİH
11 Aralık 2019
Bir kahin çıksaydı; İktidara yaranmak adına Gezi protestocularına tezgah kuran, itibarsızlaştırma kampanyası yapan yazarın gün gelecek sevgili iktidarı için bu satırları döşeneceğini söyleseydi...Devamını Oku
TARİH
10 Aralık 2019
Kavganın merkez üsleri değişti. Peki neresi olacak? Erdoğan ile AKP ve AKP içinden çıkacak iki parti olacak. Erdoğan-Davutoğlu. Erdoğan-Babacan/Gül atışmasına sık sık tanık olacağızDevamını Oku
TARİH
06 Aralık 2019
İktidarı çok seven yayın organları NATO zirvesindeki durumu büyük bir başarı olarak pazarladı. Öncelikle ekranlara çıkan yorumcular ağız birliği etmişçesine diplomatik başarı olduğunu vurguladılar...Devamını Oku
TARİH
05 Aralık 2019
Başkası bu kadar ağır yenilgi alsa siyasi hayatı biterdi, evine çekilmek zorunda kalırdı. Ama o yine yükseldi. Kaybetmesi hep işine yaradıDevamını Oku
TARİH
04 Aralık 2019
Reis yasayı veto edince anında çark ettiler. Kabul oylarını yuttular, midelerine attılar, sindirmeye başladılarDevamını Oku
TARİH
03 Aralık 2019
Sakın, 'AKP'nin Cumhurbaşkanı'yla kurduğu tezgah', 'danışıklı döğüş' falan demesinler. Oylama akşamı neredeydiler?Devamını Oku
TARİH
29 Kasım 2019
Her partinin başında karizmatik bir lider olması gerekmiyor. Çünkü ittifak kuran partiler yürütmenin yegane temsilcisini belirleyeceklerDevamını Oku
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