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Mehmet Tezkan

tezkan.mehmet@gmail.com

TARİH

19 Aralık 2019

Davutoğlu’nun koruma kalkanı!

Cumhurbaşkanı’nın bile savaş açacağını zannetmiyorum. Çünkü varsa kirli çamaşırlar anında ortalığa saçılır. Anladığım kadarıyla Davutoğlu bunu göze almış

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TARİH

18 Aralık 2019

Davutoğlu’nun şansı, çünkü...

Davutoğlu ve partisi çok şanslı. Cem Boyner gibi, İsmail Cem gibi yüzde 10 barajını aşmak için debelenmeyecek. Parlamenter rejime dönüşü savunduğu için oturacağı masa da hazır. İttifak yapacağı partiler de belli

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TARİH

17 Aralık 2019

Rakıya karşı TOMA'lar...

Merak ediyorum; polis o masaları dağıtıp bazı kişileri gözaltına alsaydı, sorguda ne sorardı?

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TARİH

13 Aralık 2019

AKP sıraları neden boştu?

Belli ki; yürütmenin yegane temsilcisi (Saray) bütçenin hararetle tartışılmasını istemiyor...

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TARİH

12 Aralık 2019

Siyaset kulislerinde ne konuşuluyor?

Çekilen kılıçlar kıyasıya dövüşün habercisi mi? Surlarda delikler açılır mı? Bu işi muhalefetin ekmeğine yağ sürer mi?

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TARİH

11 Aralık 2019

Daha neler olacak, neler!

Bir kahin çıksaydı; İktidara yaranmak adına Gezi protestocularına tezgah kuran, itibarsızlaştırma kampanyası yapan yazarın gün gelecek sevgili iktidarı için bu satırları döşeneceğini söyleseydi...

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TARİH

10 Aralık 2019

2002 ruhu paramparça!

Kavganın merkez üsleri değişti. Peki neresi olacak? Erdoğan ile AKP ve AKP içinden çıkacak iki parti olacak. Erdoğan-Davutoğlu. Erdoğan-Babacan/Gül atışmasına sık sık tanık olacağız

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TARİH

06 Aralık 2019

Medyanın bir acayip hali

İktidarı çok seven yayın organları NATO zirvesindeki durumu büyük bir başarı olarak pazarladı. Öncelikle ekranlara çıkan yorumcular ağız birliği etmişçesine diplomatik başarı olduğunu vurguladılar...

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TARİH

05 Aralık 2019

Binali Yıldırım fiilen ikinci başkan

Başkası bu kadar ağır yenilgi alsa siyasi hayatı biterdi, evine çekilmek zorunda kalırdı. Ama o yine yükseldi. Kaybetmesi hep işine yaradı

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TARİH

04 Aralık 2019

Emir komuta siyaseti

Reis yasayı veto edince anında çark ettiler. Kabul oylarını yuttular, midelerine attılar, sindirmeye başladılar

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TARİH

03 Aralık 2019

Erdoğan muhalefete 90'dan çaktı!

Sakın, 'AKP'nin Cumhurbaşkanı'yla kurduğu tezgah', 'danışıklı döğüş' falan demesinler. Oylama akşamı neredeydiler?

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TARİH

29 Kasım 2019

Belagati güçlü lider dönemi bitti mi?

Her partinin başında karizmatik bir lider olması gerekmiyor. Çünkü ittifak kuran partiler yürütmenin yegane temsilcisini belirleyecekler

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