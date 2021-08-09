Anketçileri ve AKP’li yazarları karalar bağladı!

Kılıçdaroğlu televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son noktayı koyunca; anketçileri karalar bağladı!

Tabii AKP’ye yakın yazarları da!

Eyvah çektiklerini duyar gibiyim.

Niye mi?

Şu sebepten… Kılıçdaroğu; ‘başarılı olmalarını isterim’ diyerek Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın bir dönem daha (belki de daha fazla) koltuklarını korumalarını istedi.

Yani lisanı münasiple cumhurbaşkanı adayı gösterilmeyeceklerini ilan etti.

Ee, ne var bunda diyeceksiniz?

Çok şey var. Son aylarda hatta son bir yılda yayınlanan kamuoyu yoklamalarına bakın.

X İmamoğlu Erdoğan’a karşı aday olursa yüzde kaç oy alır.

X Yavaş Erdoğan’ın karşısına çıkarsa şansı nedir?

X Yavaş mı, İmamoğlu mu?

Anketlerin temel konusu bu değil miydi?

AKP yazarları da bu anketlere bakarak yorumlar yapıyorlardı. İmamoğlu aday olursa HDP oylarını alır. Yavaş’a Kürtler uzak durur, ama İYİ Parti daha fazla destek verir gibi…

Bununla da yetinmiyor; İstanbul ve Ankara belediye başkanlarıyla CHP Genel Başkanı arasında büyük çekişme olduğunu yazıyorlardı.

Haftanın üç-dört günü konu buydu.

Şimdi ne yapacaklar bilmiyorum.

Anketçiler ne yapacak?

İmamoğlu ile Yavaş’ı anket sorularının içine koyup ‘aday olurlarsa yüzde kaç alırlar’ diye soramazlar herhalde.

Ayıp olur.

AKP yazarları, belediye başkanları üzerinden CHP’yi nasıl karıştırma satırları döşenecekler bunu da bilmiyorum.

Göreceğiz.

Çünkü düne kadar CHP’de İmamoğlucular var, Yavaşçılar var, parti karışık diye yazılar kaleme alıyorlardı.

Büyük çekişmeden söz ediyorlardı. Bu imkân ellerinden gitti.

Gerçi onlar da konu mu yok, memleketin ana meselelerinden kaçmak için yine CHP’ye çatacak bir mesele bulurlar diyeceksiniz.

Valla haklısınız…

Orman Bakanlığı’nın elinde sadece üç uçak bulunmasını, Cumhurbaşkanı’nın ilk demeçlerinde 5/6 uçak olduğunu söylemesini mesele yapmadılar. THK’nin bu hale gelmesinin faturasını CHP çıkarmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu iki yıl önce THK durumunu neden sorgulamamış da, şimdi sorguluyormuş!

Kabahat ondaymış.

Vay, vay, vay,

Yangın uçağı sayımız sıfır. Yazıyla da sıfır, rakamla da sıfır. (Orman Bakanı açıkladı: “Envanterde kayıtlı yangın uçağı yok” dedi.) Yangındaki çaresizliğimizi, aczimizi, söylemiyorlar. Söyleyenlere de kızıyorlar, bağırıyorlar, canlı yayınları basıyorlar.

Bunu yapanlar İmamoğlu /Yavaş meselesi kapandı diye seçime doğru ortalığı karıştıracak mevzu bulamaz mı diyeceksiniz?

Buldular ama tutmadı. Kılıçdaroğlu aday olursa İYİ Partililer ne yapar, Akşener olursa CHP tabanı oy verir mi şeklinde yazılar döşendiler havada kaldı.

Çünkü iki lider de Millet İttifakı’nda demokrasi var, zamanı gelince oturup konuşuruz, aday diretmesi yapmayız tavrı sergileyince Millet İttifakı’nda yarık açıp yürüyemediler, üzerinde tepinemediler.

Merak ediyorum; yine İmamoğlu İstanbul’u unuttu, İstanbul’u boş verdi, İstanbul’a ilgilenmiyor Cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlanıyor, Yavaş gizliden çalışıyor, adaylık için kulis yapıyor yazıları yazacaklar mı?

Merak ediyorum; anketler yine İmamoğlu aday olursa yüzde kaç oy alır, Yavaş olursa yüzde kaç alır diye sonuç yayınlayacak mı?

Acilen dışarıdan bir iki isim bulup siyaset kulislerine pompalamaları lazım. Yoksa yaptıkları anketlerin anlamı kalmaz.

Galiba şimdilik eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i gazlıyorlar! Yakın da bir iki aday daha bulurlar.

Kılıçdaroğlu’nun aklında şu isimler var, Akşener’in gizli adayı şunlar diye onlar üzerinden yorum yaparlar, anket düzenlerler.

Aksi halde anketçiler seçime kadar yapacak? Seçime kadar ne diyecekler, ne yazacaklar?

Tartışma programlarının konusu ne olacak?

TIR’larla ülkemize getirilen 20/22 yaşındaki zımba gibi Afganları konuşacak/yazacak halleri yok!