Bizleri Şi Cinping kurtardı, kendisine minnettarız!

Sağlık Bakanı Koca’nın salgının ilk günlerinde yaptığı plan tutsaydı; hepimiz yandı külüm keten helva halindeydik.

Bizleri Çin Devlet Başkanı Şi Cinping kurtardı.

Kendisine minnettarız!

Neden mi?

İzah edeyim.

Bakan Koca, Çin’de üretilen Sinovac aşısından ilk etapta 50 milyon doz almayı planlamıştı. Aralık, Ocak, Şubat aylarında aşı gelecek 25 milyon kişiye iki doz Sinovac aşısı vurulacaktı. Ülke rahatlayacak, hükûmetimiz (tek kişi) bununla gurur duyacak, Avrupa daha şu halde, biz bahar gelmeden 25 milyon kişiyi aşıladık, yaza kadar aşı işini çözeriz diye hava atacaktı.

İktidar gazeteleri işte liderlik budur güzellemeleri yazacaktı.

Birçoğu yeni rejimin/sistemin başarısına bağlayacaktı.

Sonuçta ABD’nin, Kanada’nın, birçok Avrupa ülkesinin tanımadığı aşı ile kendimizi avutacaktık.

Peki aşı sağlam mı, etkili mi?

Sağlık Bakanlığı veri açıklamadı, Çin de açıklamadı, Brezilya yüzde 60 civarında olduğunu duyurdu. Kimine göre yüzde 50’lerin biraz üzerinde.

Neyse, biz hararetle aşıyı beklerken Çin su koyu verdi. Daha doğrusu devlet başkanı ‘bizim ihtiyacımız var’ diyerek Sinovac aşısının başka ülkelere gönderilmesini yasakladı.

Hatırlayın. Şubat, Mart ayları kâbus gibi geçti. Elde aşı yoktu. Bakanlık oraya saldırdı buraya saldırdı. Bir ara Rus yapımı Sputnik aşısına bile fit olduk ama oradan da aşı gelmedi.

İktidar gazeteleri Rusya ile ortak aşı üreteceğiz diye başlık attı; fos çıktı.

Geldik mayıs ayına BioNTech’in Türk sahipleri durumuza acıdığı için mi, iyi fiyat aldıkları için mi, bizi kemerimizden yakaladıkları için mi bilinmez sonbahara kadar kademeli olarak 120 milyon doz aşı göndereceklerini açıkladı.

Bakan mutlu, ağzı kulaklarına varır halde tweetler attı; ‘Ayrıca 100 milyon doz Sinovac ile 50 milyon doz Sputnik aşısı da geliyor’ diye.

İkisi de gelmedi tabii. Zaten Bakan’ın tweetleri ülkenin gazı almak içindi!

İyi ki de gelmemiş.

Çünkü gelişmiş ülkeler bu iki aşıyı da kabul etmiyor. Çünkü bilimsel veri sunamıyorlar.

Sputnik de, Sinovac da gizlilik perdesi çok yüksek.

Sinovac’ın foyası ortaya çıkınca Bakanlık iki Sinovac olan bir BioNTech olmalı diye bir kural getirdi.

İki Sinovac üzerine bir BioNTech olunması konusunda hiçbir bilimsel çalışma yok.

Çünkü bu yöntemi dünyada bizim dışımızda uygulayan ülke yok. O zaman anlaşıldı ki, Sinovac fos!

Bakanlık kendini kurtarmak için Sinovac olanlara bir de BioNTech vurdurdu.

Sinovac olanlar hasta olabilir endişesiyle.

Yoğun bakıma düşebilirler telaşıyla.

Sinovac olanlara üçüncü aşı da yetmedi. Bakanlık dördüncü aşı randevusunu açtı.

Rezaletin boyutu da o an ortaya çıktı.

Demek ki Sinovac işe yaramıyor, demek ki Sinovac gazoz!

Bunu bilen bakanlık çaktırmadan Sinovac olanları iki BioNTech yaptırmaya çalıştı ama iş medyada patlayınca geri adım attı. Yurt dışına gitmek isteyenlerle sınırladı.

Batıda birçok ülke Sinovaclı aşı karnesini kabul etmiyor.

Yurt dışına gitmek isteyen iki Sinovac bir doz BioNTech olmuşsa bile bir doz daha BioNTech olmaz zorunda!

Bu duruma bakınca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping iyi ki Sinovac aşılarının zamanında ülkemize gelmesini engellemiş diyorum.

Allah ondan razı olsun!

Sinovac olan 50/60 milyon kişi yeniden aşılanacaktı.