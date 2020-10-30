İktidar Türkiye’yi yeni Çin yapmaya soyundu

Kuru yükseltmek, hatta yükselmesini teşvik etmek için atılan adımların tek cümleyle anlamı şu: İktidar Türkiye'yi Avrupa'nın yeni Çin'i yapmaya soyundu.

Hazine Bakanı ve Maliye Bakanı dünya devleriyle yaptığı toplantıda bunun mesajını verdi.

* "Türkiye ekonomisi bir dönem noktasındadır" dedi.

* "Birçok çok uluslu şirket yatırımlarını Türkiye'nin bulundurduğu ülkeye yönlendirmeye başladı" dedi.

* Rekabetçi kur, yani yüksek kur politikasını izleyeceklerini ilan etti. Bunun anlamı şu: Türkiye'yi ucuz işçi cenneti yapacağız. Çin'e gitmenize gerek yok, bize gelin işçi maliyetini en alt düzeye iner, hazine arazilerimiz var; veririz, vergi kolaylığı da sağlarız.

Anladığım kadarıyla iktidarın yeni ekonomik politikası bu:

Ucuz işgücüyle Avrupa'nın taşeronu olmak.

Çin'den ucuza ürün aldığımızda "çakma" damgasını vuruyorduk ama işimizi gördüğü için de alıyorduk. Gerçi çoğu kalitesizdi ama ucuzdu.

Ucuz olmasının sebeplerinden biri de işçi maliyetinin düşük olmasıydı. Çin malları dünyayı böyle istila etti.

Korkarım Türkiye bu role soyundu.

Avrupa'nın yeni Çin'i olmaya niyet etti.

Bütün dünyanın ucuza Çin malları aldığı yıllarda (gerçi hâlâ da öyle) işçi ücretleri ayda 150 - 200 dolardı. En babası 300 dolar.

Bunları konuştuğumuz tarihte dolar 1.5 liraydı, 1.8 liraydı, 2 liraydı.

Hadi iki liradan hesap edelim. Çin'de bir işçinin ücreti 600 lira. Dünyanın en önemli şirketlerinin Çin'de fabrika açmasının nedeni buydu.

ABD'de 3000 dolar verdiğin işçiye Çin'de 300 dolar veriyorsun.

Üzülerek yazıyorum ki, Türkiye'yi de bu hâle getirdiler. Türkiye'nin büyük bölümü asgari ücretle çalışıyor.

Asgari ücret ne kadar?

İktidarın izlediği politika sonunda bugünkü kurla 270 dolara düştü. Suriyeli ve Afgan mültecileri üç beş kuruşa çalıştırdıklarını da hesap ederseniz; Türkiye'de ortalama aylık ücret 200 dolara düştü.

AKP 18 yıl sonra bizi ucuz emek ülkesi yaptı.

Şimdi yabancılarla toplantı yapıp "Boş verin Çin'i bize gelin diyorlar Çin'den de ucuz iş gücü bizde bu imkanı size sağladık" mesajı veriyorlar.

Euro'yu, doları yüksek tutmalarının sebebi bu.

Vay be...

Eskiden Afrika'ya bakardık, Orta Doğu'ya bakardık, Uzak Asya'ya bakardık; insanları 100 dolara, 200 dolara çalıştırıyorlar der, üzülürdük.

Maalesef onlardan farkımız kalmadı.