Haydutların ayranı neden kabardı?

Bir hafta, on gündür sosyal medya üzerinden terör estiriliyor, tehdidin bini bir para.

"Elimde liste var" diyen mi ararsın, kavanozda mermi yollayan mı, "Boğaz bu mevsim serin yazın derin olur" diyen mi, tecavüz etmekten bahseden mi, "Karılarınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız" diye soran mı, şarjörler hazır diye meydan okuyanlar mı, listelerimiz hazır o günü bekliyoruz diye iç savaş iması yapanlar mı, maske takıp silahla cinayet yemini edenleri mi?..

Seç beğen al.

Sosyal medya eşkıya doldu.

Haydutların cirit alanı oldu.

Neden oldu, nasıl olduysa bir anda ayranları kabardı. Ya birilerinden talimat aldılar ya da içlerinden biri duygularını dışa vurdu, diğerleri baktı iktidardan ses yok, savcılardan tık yok, anında devreye girdiler.

Atış serbest böyle başladı. Birbirleriyle yarışa da girdiler. Kim daha iyi tehdit edecek? Kimin tehdidi sosyal medyada daha çok "tık"lanacak? Kim daha popüler olacak?

Ya talimatla ya doğaçlama...

Ama büyük ihtimalle birileri zili çaldı "haydi sindirin şu çatlak ses çıkaran muhalifleri" diye çağrı yaptı. Eee, ortam da uygun.

Virüs nedeniyle insanlar eve kapanmış halde, insanlar geleceğinden endişeli, insanlar ekonomik krizin derinliğini bilmemenin paniğini yaşıyor. Krizin aylarca belki de bir yıl sürme ihtimali kaygılandırıyor. İnsanlar, aman çalkantı olmasın, istikrar bozulmasın ki piyasa açılsın, işimizden gücümüzden olmayalım derdiyle yanıp tutuşuyor.

İnsanların aklı başka yerde, fırsat bu fırsat denmiş olabilir.

Öyle veya böyle ayranları kabardığı veya kabartıldığı belli.

Meselenin daha da vahimi; ülkeyi yönetenlerin üç maymunu oynaması. Savcıların görmedim, duymadım, işitmedim pozuna yatmaları.

İnsan ürküyor; maske takıp silahlıyla resim çektirip mahalleyi başınıza yıkarız cüretini gösterenler ya gerçekten mahalleyi başımıza yıkmak için sokağa çıkarlarsa!

Kimi gideceğiz, kime sığınacağız, bizi kim koruyacak?

Sosyal medyada at koşturan eşkıyalara; "bizi ilgilendirmiyor, bize ne, bulaşmayalım" mantığıyla sırtlarını dönenler, sokağa çıkarsarsa zapt ederiz diye düşünüyorsa yanılıyor.

Hepsi psikopat!

Aklı başında insan öldüreceği komşuların/kişilerin listesi yapar mı?

Aklı başında insan mezardan ceset çıkarıp yakmaya teşebbüs eder mi?

Sakağa çıkarlarsa, o haydutlar dediklerini yaparlarsa Türkiye yaşanacak ülke olmaktan çıkar. Türkiye eşkıya ülkesi olur.

Cumhurbaşkanı dün video konferans yöntemiyle gençlere hitap etti. Sosyal medyayı en çok kullanan gençler. Cumhurbaşkanı gençlere "korkmayın, ürkmeyin, konuşmaktan, düşüncelerinizi söylemekten çekinmeyin, sosyal medyayı haydutlara bırakmayacağız" demesini çok isterdim.

Demedi.