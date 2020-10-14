T24 LogoT24 Logo

Mehmet Tezkan

tezkan.mehmet@gmail.com

14 Ekim 2020

Erdoğan neden AKP Meclis grubunu toplamıyor?

Bunun birkaç nedeni olabilir. AKP'lilere sorsan pandemi önlemleri çerçevesinde grup toplantısı yapmıyoruz diyeceklerdir. Gerçek değil

Başlıktaki soru şöyle de sorulabilir: AKP Meclis grubu neden toplanamıyor? Neden AKP'li vekiller bir araya gelip memleket meselelerini konuşmuyor?

Yanıt belli; çünkü genel başkanları Meclis'e gitmiyor. Erdoğan, Meclis'e gidip grup toplantısı düzenlemediği için vekiller de bir araya gelemiyor.

AKP Genel Başkan Vekili bile...

AKP TBMM Grup Başkanı bile...

Başkanvekilleri bile milletvekillerini bir araya toplayıp gündem üzerine konuşamıyor.

Neden?

Yasak mı?

Hayır, galiba ne söyleyeceklerini, neyi destekleyip neye karşı çıkacaklarını bilmedikleri için sessiz sedasız oturuyorlar.

Çünkü, AKP'lilerin tamamı, bakanından vekiline, Meclis Başkanı'ndan il başkanına, ilçe başkanından meclis üyesine kadar herkes Saray'a bakıyor.

İstinasız hepsi Saray'a ters düşmemek için ağzına fermuar çekmiş. Kendi fikirlerini değil Saray'ın fikrini mutlak doğru kabul etmişler.

Tamam alt kadronun hâli bu da AKP Genel Başkanı neden grup toplantısı düzenlemiyor. Neden milletvekillerine hitap etmiyor? Neden TBMM'ye gitmiyor.

Bunun birkaç nedeni olabilir. AKP'lilere sorsan pandemi önlemleri çerçevesinde grup toplantısı yapmıyoruz diyeceklerdir.

Gerçek değil. Cumhurbaşkanı Saray'da toplantı yapıyor. En son imamları topladı. Zaten Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu her toplantıya katılanda Korona testi isteniyor. Göreve ne olursa olsun.

O halde mesele başka!..

Ne olabilir?

Cumhurbaşkanı artık yasama organını önemsemiyordur. Bu birinci olasılık. Grup toplantısı yapmayarak bu mesajı vermek istiyordur.

Cumhurbaşkanı forsumla partimin grup toplantısına katılmak yakışık almıyor diye düşünmüş olabilir; bu iyi olasılık.

Söyleyecek sözü bitmiştir. Bu da doğal olasılık. Çünkü, "Gerçek mümin yoklukta sabretmeyi bilendir." diyerek, cefayı bal eylememizi tavsiye ederek son noktayı koydu. Son sözü söyledi.

Daha ne desin ki?..

Daha ne diyecek ki!..

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Mehmet TezkanAKP Meclis grubuErdoğan neden AKP Meclis grubunu toplamıyor?

Yazarın Diğer Yazıları

Katar farkı... Medyanın örtülü sansürü...

Cumhurbaşkanı fiyat biçiyor, sattım diyor. Katar Şeyhi fiyatı beğenirse aldım diyor. Sorgu sual yok. İkisi de kamu mallarını kendi malları gibi alıp satıyor

Koalisyonlu yıllar geri geldi!

AKP Genel Başkanı, zaman zaman 1990'lı yıllara atıf yaparak koalisyonların kötülüğünden, ülkenin yönetilmediğinden söz eder. Halkın memnun olmadığını söyler. Bu konuda haklı. 1990'lı yıllarda koalisyonların en kötü örneklerini yaşadık. Ama şimdi de yaşıyoruz

Bahçeli gücünü test etti

Bahçeli dün üç konuda güç testi yaptı. Birinde kazandı ikisi beklemede

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24