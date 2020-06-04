Nâzım Hikmet’ten bilinmeyen bir şiir daha: Posta Güvercini

Nâzım Hikmet 1954 baharında Budapeşte'de, Tuna Nehri'nde bulunan Margit adasında kalırken, okullarınca seçilen birkaç öğrenci, 16 Nisan'da kendisini ziyaret eder. Öğrenciler ayrılırken Moskova'daki akranlarına iletmesi için yazılan mektupları şaire teslim ederler (S. Develioğlu, Nazım'ın Macar Toprağı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s.77-80).

Çocuklardan birinin, şairin oğlu Memed'e iletmesi için yazdığı mektup, bilindiği gibi

"Çocukken postacı olmak isterdim.

Muradıma, Macaristan'da erdim, ellisinde.

Çantamda bahar.

Çantamda Tuna'nın pırıltısıyla,

kuş cıvıltısıyla,

taze çimen kokusuyla dolu mektuplar.

Moskova'ya Budapeşte'den,

çocukların çocuklara mektupları."

dizeleriyle "Postacı" şiirinin esin kaynağı olmuştur.

"Moskova'da mektupları birer birer

kendim dağıtırım adreslerine.

Yalnız Memedimin mektubunu götüremem yerine,

hattâ yollıyamam.

Nâzım'ın oğlu,

haramiler kesmiş yolu,

mektubumu vermezler."

Dizeleriyle şiirini bitirerek 1954 Mayısı'na tarihler.

Peki diğer mektuplar nelerdir, kimdendir?

"Nâzım Hikmet'in Ellerinin İzinde" adlı kitabım üzerinde binden fazla kitapla haşır neşirken, Nâzım Hikmet'in Türkmenistan'da 1956 yılında yayımlanmış iki şiirlik "Posta Güvercini" adlı kitabında, biri "Postacı" olmak üzere "Posta Güvercini" adında hiç tanıdık olmayan bir şiiriyle daha karşılaşmıştım.

Türkiye'de varlığı bilinmeyen "Posta Güvercini"nin Rusça çevirisinin Moskova'da, 1 Haziran 1954 tarihli Pionerskaya Pravda gazetesinde, Türkçe'sinin ise Bulgaristan'da, 4 Ağustos 1954 tarihli Eylûlcu Cocuk adlı dergide yayımlandığını dikkatli bir araştırma sonucunda öğrendim. Arkadaşım Fikriye Bulunmaz ve Nesrin Sipahi Kıratlı'nın özverili yardımlarıyla 1 yıl sonra şiirin Türkçesine de ulaşabildim.

Hece ölçüsüyle yazılmış, Türkçesi yirmi beş dörtlük olan şiirin yirmi altı dörtlükten oluşan Türkmence ve önemli Sovyet şairlerinden Samuel Marşak'ın yaptığı Rusça çevirilerinde, küçük de olsa önemli sayılabilecek farklılıklar bulunmakta.

Henüz başka bir yayında rastlamadığım şiir, şairin memleketinde 66 yıl sonra ilk kez gün ışığına çıkıyor (Eylûlcu Cocuk'ta, "Posta Güvercini" adlı şiirin bulunduğu aynı sayfada "En küçük okuyuculara" başlığı altında, Nâzım Hikmet'e aitliğini henüz kesinleştirmediğim "Bil Bakalım!" ve "Olur mu Bu?" adlı iki çocuk şiiri daha vardır.). Hece ölçüsüyle yazılmış, Türkçesi yirmi beş dörtlük olan "Posta Güvercini"nin yirmi altı dörtlükten oluşan Türkmence ve önemli Sovyet şairlerinden Samuel Marşak'ın yaptığı Rusça çevirilerinde, küçük de olsa önemli sayılabilecek farklılıklar bulunmakta.

Şiir ayrıca aşağıdaki linkten de dinlenebilir:

Posta Güvercini

Uçan posta güvercininin

Gagası nar çiçeği alı,

Kanatları var, kuyruğu var

Ayakları sanki kınalı.

Eğer konarsa bu güvercin

Yol kenarında gül dalına,

Güller solup aşağı düşmez

Açarlar yine al alına.

Şüphesiz ki Nâzım Hikmet'in

Ne kanadı, ne kuyruğu var.

Ve üstelik ufak değilim

Gül dalına konacak kadar.

Ben değilim posta güvercini

Umudum yok uçacağımdan,

Lâkin duydum onun sevincini

Budapeşte'ye vardığım zaman.

Margit adasında, çocuklar-

Macaristan'ın kızı, oğlu,

Size mektuplar gönderdiler

Çantam bu mektuplarla dolu.

Elbette açmadım onları

Hakkım yoktu, yapmadım bunu,

Fakat bana her piyoner

Okudu kendi mektubunu.

Neler yazmış piyonerlere

Kardeş memleketten piyoner?

Bunlar Sovyet çocuklarını

Elbette alâkadar eder.

Yüzünde ciddiyet okunan

Bir piyoner Endre Sutson,

Bütün yüreğini vererek

Bakın size neler yazıyor:

"Macar piyoneri, sizlere

Tuna'dan selam gönderiyor,

Sovyet piyoneri daima

Hepimize örnek veriyor.

Fakat herkese örnek olmak

Hiç de kolay değil şüphesiz,

Yoldaşlar, al bayrağınızı

Kaldırın en yükseklere siz!"

Bakın küçük Alitse Horvat

Size nasıl hitab ediyor:

"İşim çok. Sınıf, gazeteyi

Bana emanet etti, diyor.

Çocuklar, makaleyi sık sık

Değiştirmemi istiyorlar,

Yoksa duvar gazetemizde

Materyaller kötü, diyorlar.

Hem bana bir isim taktılar:

Emsali görülmemiş haylaz!

E, makale nerede bulayım?

Lütfen, nasihat verin biraz."

Piyoner, oku, yardım düşün

Söyle çaresini bu işin,

Biz de bir yandan okuyalım

Mektubunu Mariya Kiş'in:

"Boyunbağımız bayraktır

Yürüyoruz ileriye biz,

Nasıl mertçe yürüdülerse

Kırk sekizde dedelerimiz."

İşte Şandor'un satırları:

"Evvelce efendiler vardı,

Ve futbol oyununu yalnız

Onların çocukları oynardı.

Şimdi ise biz oynuyoruz

Artık halk sporu oldu futbol,

Dün bizim mektep sahasında

Tek başıma attım iki gol.

Siz Macaristan takımının

Şanını duydunuz herhalde,

Elbet ben de oynıyacağım

Millî takımda, istikbalde.

Ve son olarak birkaç satır

Poloni'nin de mektubundan:

"Bilmem ki ne zaman gelecek

Moskova'yı göreceğim an?

Şimdi açlık yok, kuraklık yok

Macaristan toprakları hür,

Bunlar için her şeyden çok

Sovyet Ordusuna teşekkür!"

Yoldaşlarım! Bu mektuplardan

Verdiğim parçacıklar yeter,

Daha fazla verecek olsam

Belki beni tenkit ederler.

Halbuki benim posta çantam

Mektup dolu ağzına kadar,

Fakat bunların hepsi için

Gazetenin sayfaları dar.

Fakat duyduğum saadeti

Mümkün değil anlatmak dilden

Çünkü onlar ve sizler için

Posta güvercini oldum ben!

Şüphesiz ki Nâzım Hikmet'in

Ne kanadı, ne kuyruğu var,

Ve üstelik ufak değilim

Gül dalına konacak kadar.

Lâkin uçuruverdi beni

Çelik kanatlı motor, yaman,

Bir güvercin sevinci duydum

Ak Tuna'yı geçtiğim zaman.