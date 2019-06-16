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M. Melih Güneş

m.melihgunes@gmail.com

TARİH

16 Haziran 2019

Bir dönüş hikâyesi: “Nâzım Hikmet’in Ellerinin İzinde”

Nâzım Hikmet’in eserleri, Türkiye’de külliyat halinde toplu olarak yayımlanmaya Adam Yayınları tarafından 1988 yılında başlanmıştı. Özellikle son 12 yıl içinde ise Nâzım Hikmet’e dair pek çok yeni bilgi ve belge gün ışığına kavuştu, pek çok eseri bulundu, bunlardan bir kaçı yayımlandı

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TARİH

15 Ocak 2018

Nâzım Hikmet ve seksen senedir unutturulan şiiri

"116. doğum yıldönümü hatırına; hatırlamak ve bilmek adına, unutturulmaya ve unutturanlara inat bir kez daha okuyalım"

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TARİH

20 Temmuz 2017

Anjel Açıkgöz: Suyun Şavkı

Ömrünün son 59 yılını yaşadığı Leipzig’te sonsuzluğa uğurlanacak olan Anjel Açıkgöz’ün bizzat kendisi şahlanan o kızıl atlılardandı…

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TARİH

24 Nisan 2017

Yaşar Kemal ile halaya durmak

Güncel politikalar ne olursa olsun Yaşar Kemal unutulmaz-unutturulamaz

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TARİH

24 Ocak 2017

Nâzım’ı Yazanlar: Kim okurdu, kim yazardı...

“Kötü koca”lıktan kasıt nedir? Kim kimin iyi ya da kötü karılığını-kocalığını nasıl ve ne kadar bilebilir?

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TARİH

25 Ağustos 2016

100. yaş gününde çağrışımlarla Halet Çambel

Kimsenin aklına gelemeyebilecek çözümleri bulan, yolunda uzun solukla yürüyen, “Doğru’nun Şövalyesi” müstesna bir kadın

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TARİH

18 Mart 2016

Nâzım Hikmet’in yan odası Odatv miydi?

Yalçın Küçük gibilerin “Nâzım sabah 7’de öldüğü halde, karısı saat 12’de uyandığında gördü” iftiralarını yalanlarcasına sabah saatleri günün tanıkları tarafından özellikle belirtiliyor

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TARİH

08 Mart 2016

Kadınlar bayramı

Emekçi kadınların bayramı kutlu olsun!...

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TARİH

26 Ağustos 2015

Halet Çambel 100. yaşına girerken

Halet Çambel'in 'hoca'lığı okuldan değil, 'hayat'tandır...

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TARİH

24 Mayıs 2015

'Ateş Kuşu' Semiha Berksoy 105 yaşında

Kimilerinin ömürleri ölümle bitmez, sürer...

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TARİH

18 Mayıs 2015

Ruh Ölümü

Yapa yapa, göre göre, hoyratça yapılan eklentileri titizlikle söke söke öğrendim yapıların ruhunu incitmemeyi

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TARİH

27 Şubat 2015

Ah güzel İstanbul!

Kanal İstanbul projesinde öngörülen nüfus azaltılıp, yapılar da yüksek olmayacakmış. Memnun mu olunmalı?

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