M. Melih Güneş

TARİH
16 Haziran 2019
Nâzım Hikmet’in eserleri, Türkiye’de külliyat halinde toplu olarak yayımlanmaya Adam Yayınları tarafından 1988 yılında başlanmıştı. Özellikle son 12 yıl içinde ise Nâzım Hikmet’e dair pek çok yeni bilgi ve belge gün ışığına kavuştu, pek çok eseri bulundu, bunlardan bir kaçı yayımlandıDevamını Oku
TARİH
15 Ocak 2018
"116. doğum yıldönümü hatırına; hatırlamak ve bilmek adına, unutturulmaya ve unutturanlara inat bir kez daha okuyalım"Devamını Oku
TARİH
20 Temmuz 2017
Ömrünün son 59 yılını yaşadığı Leipzig’te sonsuzluğa uğurlanacak olan Anjel Açıkgöz’ün bizzat kendisi şahlanan o kızıl atlılardandı…Devamını Oku
TARİH
24 Nisan 2017
Güncel politikalar ne olursa olsun Yaşar Kemal unutulmaz-unutturulamazDevamını Oku
TARİH
24 Ocak 2017
“Kötü koca”lıktan kasıt nedir? Kim kimin iyi ya da kötü karılığını-kocalığını nasıl ve ne kadar bilebilir?Devamını Oku
TARİH
25 Ağustos 2016
Kimsenin aklına gelemeyebilecek çözümleri bulan, yolunda uzun solukla yürüyen, “Doğru’nun Şövalyesi” müstesna bir kadınDevamını Oku
TARİH
18 Mart 2016
Yalçın Küçük gibilerin “Nâzım sabah 7’de öldüğü halde, karısı saat 12’de uyandığında gördü” iftiralarını yalanlarcasına sabah saatleri günün tanıkları tarafından özellikle belirtiliyorDevamını Oku
TARİH
08 Mart 2016
Emekçi kadınların bayramı kutlu olsun!...Devamını Oku
TARİH
26 Ağustos 2015
Halet Çambel'in 'hoca'lığı okuldan değil, 'hayat'tandır...Devamını Oku
TARİH
24 Mayıs 2015
Kimilerinin ömürleri ölümle bitmez, sürer...Devamını Oku
TARİH
18 Mayıs 2015
Yapa yapa, göre göre, hoyratça yapılan eklentileri titizlikle söke söke öğrendim yapıların ruhunu incitmemeyiDevamını Oku
TARİH
27 Şubat 2015
Kanal İstanbul projesinde öngörülen nüfus azaltılıp, yapılar da yüksek olmayacakmış. Memnun mu olunmalı?Devamını Oku
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