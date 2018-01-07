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KKTC seçimleri

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07 Ocak 2018

KKTC seçimleri koalisyon doğurdu

"Yeni KKTC Parlamentosu'nda 5 parti yer alacak"

Zeynel Lüle - Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dün yapılan erken genel seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olabilme imkanını bulamadı. Halk, KKTC'de artık bir gelenek hâline gelen koalisyon hükümetlerinin devamı yönünde oy kullandı. 
Seçim sonuçları 2 ya da 3 partili bir koalisyona işaret ediyor. İlk gelen sonuçlara göre birinci parti yuzde 36 oyla, mevcut Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün liderliğini yaptığı Ulusal Birlik Partisi (UBP) oldu. İkinci parti ise Cumhuriyetçi Birlik Partisi (CTP) oldu. Bu parti yüzde 23 civarında oy aldı. Seçime büyük umutlarla giren Kudret Özersay liderliğindeki Halkın Partisi (HP) ise yuzde 16 oy aldı ve bu konumuyla kilit parti oldu. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yüzde 9, Serdar Denktaş'ın liderliğini yaptığı Demokrat Parti (DP) yüzde 5'lik barajı aştı. Türkiyeli göçmenlerin kurduğu parti olarak bilinen Yeniden Doğuş Partisi de ilk kez yüzde 5 lik barajı aşarak parlamentoya girdi. Kısaca yeni KKTC Parlamentosu'nda 5 parti yer alacak. 

Zeynel Lüle

Ortaya çıkan bu tabloya göre hükümet kurabilmek ancak bir kaç partinin bir araya gelmesiyle mümkün görünüyor. Hükümet kurma görevi mevcut Başbakan Huseyin Özgürgün'e verilecek. Ancak Özgürgün halen hükûmet ortağı olan Denktaş'ın partisi DP ile koalisyon kurmak icin yeterli orana ulaşamadı. Üçüncü bir partiye ihtiyaç bulunuyor. Bu partinin de YDP olabileceği söyleniyor. Yapılan analizler arasında yapılan bu erken seçimin bir başka erken seçim getirebileceği bulunuyor. 

 

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