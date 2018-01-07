KKTC seçimleri

TARİH
07 Ocak 2018
Sekiz partinin 50 sandalyeli Meclis için yarışacağı seçimlere 388 aday katılıyorDevamını Oku
TARİH
07 Ocak 2018
"Yeni KKTC Parlamentosu'nda 5 parti yer alacak"Devamını Oku
TARİH
06 Ocak 2018
Şu ana kadar ki veriler iki unsurun seçimlerde kayda değer bir “galibiyete” yakın olduklarını göstermekteDevamını Oku
TARİH
05 Ocak 2018
2018 Seçimlerinin başrol oyuncusu 'yeni'Devamını Oku
TARİH
04 Ocak 2018
Seçime dair şu anda söylenebilecek olan tek şey hiçbir partinin tek başına iktidar olmasının olası görünmediğiDevamını Oku
TARİH
03 Ocak 2018
"İki sandık var ancak 'ortak' kaygı yok"Devamını Oku
TARİH
30 Aralık 2017
Kuzey Kıbrıs'ta propaganda döneminin başlamasıyla birlikte aday partiler tüm güçleriyle sokaklara döküldüDevamını Oku
TARİH
28 Aralık 2017
Seçmenin gözle gördükleri, kulaklarıyla duyduklarına nasıl bir karşılık vereceğiyle ilgili öngörüler, içinde sürpriz barındırıyorDevamını Oku
TARİH
26 Aralık 2017
KKTC'de seçim varDevamını Oku
© Tüm hakları saklıdır.