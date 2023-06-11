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İklim Masası

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TARİH

11 Haziran 2023

Mega yangınlar biyoçeşitliliği tehdit ediyor: Koruma şart

2021 yılında Manavgat'ta çıkan yangınların biyoçeşitliliğe etkilerini analiz eden yeni bir çalışma, mega yangınlarda 56 memeli türü dahil birçok türün yaşam alanının zarar gördüğünü ortaya çıkardı. Araştırmaya göre en çok tür çeşitliliği barındıran alanlar, en yüksek şiddette yandı. Zarar gören türler arasında IUCN Kırmızı Listesi'nde 'tehdide yakın' ve 'hassas' olarak sınıfılandırılanlar da bulunuyor

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TARİH

01 Haziran 2023

İklim değişikliği tarımı vurdu: Temel tehlike kuraklık ve aşırı sıcaklar

Türkiye için önemli beş tarımsal ürünün iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini inceleyen bir araştırmaya göre, üretimde en büyük tehlike kuraklık ve aşırı sıcaklar. Düşük veya düzensiz yağışlar da verimi düşürüyor. Gerekli önlemler alınmazsa, gıda enflasyonu daha da şiddetlenebilir

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